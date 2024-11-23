Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов, - Умеров
Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривает меморандум?
Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через взносы в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами.
"Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", - отмечает Умеров.
Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.
Умеров поблагодарил Литовскую Республику за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично господина Кащюнаса за его лидерство на посту министра обороны.
"Кроме подписания меморандума, обсудили наши ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - резюмирует он.
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Великочисленні нації думають, що їх врятує маса, тому можуть собі дозволити перебувати у розслабленому стані навіть перед явною загрозою.
Від зовнішнього впливу маса - так, рятує.
Але внутрішній інфекції пофіг, скільки у тебе там кілограмів на кістяку навішано.