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Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов, - Умеров

Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Что предусматривает меморандум?

Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через взносы в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами.

"Это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 миллионов евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", - отмечает Умеров.

Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Также читайте: Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов, - Умеров

Умєров та Кащюнас

Умеров поблагодарил Литовскую Республику за неизменную помощь, которую Украина получает в это сложное время, и лично господина Кащюнаса за его лидерство на посту министра обороны.

"Кроме подписания меморандума, обсудили наши ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасами, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - резюмирует он.

Автор: 

Литва (2448) дроны (3862) Умеров Рустем (509)


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Топ комментарии
+8
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23.11.2024 11:43
+7
за пенсію прокурорів та можна профінансувати виробництво Зірки смерті.
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23.11.2024 12:21
+5
А з якого боку це повинна робити маленька європейська країна??? А своїми статками тяжко поділитись зелені мразі
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23.11.2024 12:21
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23.11.2024 11:43 Ответить
Малочисленні нації вимушені бути дисциплінованими.
Великочисленні нації думають, що їх врятує маса, тому можуть собі дозволити перебувати у розслабленому стані навіть перед явною загрозою.
Від зовнішнього впливу маса - так, рятує.
Але внутрішній інфекції пофіг, скільки у тебе там кілограмів на кістяку навішано.
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23.11.2024 11:59 Ответить
Якщо на державні структури, то плакали литовські гроші
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23.11.2024 12:13 Ответить
за пенсію прокурорів та можна профінансувати виробництво Зірки смерті.
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23.11.2024 12:21 Ответить
А з якого боку це повинна робити маленька європейська країна??? А своїми статками тяжко поділитись зелені мразі
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23.11.2024 12:21 Ответить
Не давайте зеленим гроші! Розкрадуть, падли!
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23.11.2024 12:32 Ответить
Дякуємо, а ми поки на дороги гроши спишим
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23.11.2024 12:34 Ответить
А що профінансує МО? Яйця по 25?
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23.11.2024 12:37 Ответить
Проте, скумбрія по 8гр..
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23.11.2024 13:18 Ответить
тобто жарти про гумдопомогу від, наприклад, габону, за зеленського ******** можуть стати "билью"...?
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23.11.2024 14:44 Ответить
Ананасы Зеленые...******* всех...когда твари наворуетесь?..никуя не сделали и не сделаете для державы и людей ...вам покуй война...главное деньги....где падлы державные беспилотники и ракеты......ворьё недоделанное
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23.11.2024 15:43 Ответить
 
 