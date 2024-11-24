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Новини Фото Допомога Україні
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Боєприпаси, запчастини до бронетранспортерів та генератори: Литва передала Україні нову партію військової допомоги. ФОТО

Цього тижня Литва передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це оборонне відомство Литви повідомило у соцмережі Х у неділю, 24 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з повідомленням, Україна отримала генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброю та боєприпаси.

У відомстві заявили, що Литва продовжує непохитну підтримку України.

партія допомоги від Литви

"Все необхідне для перемоги України. Солідарність з Україною залишається непохитною", - заявили у Міноборони Литви.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Відповідний меморандум підписали сьогодні в Вільнюсі міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Автор: 

Литва (2397) зброя (7460) допомога (8341)


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Топ коментарі
+13
Дякую, маленька та горда і незламна Літва.
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24.11.2024 17:26
+6
Дякуємо союзникам
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24.11.2024 18:23
+5
Дякуємо!
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24.11.2024 18:22
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Дякую, маленька та горда і незламна Літва.
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24.11.2024 17:26 Відповісти
Тільки вангую що всі ці генератори скоро опиниться на Промі, так само як і окопні свічки з Норвегії.
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24.11.2024 17:29 Відповісти
Дякуємо!
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24.11.2024 18:22 Відповісти
Дякуємо союзникам
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24.11.2024 18:23 Відповісти
что вы передаёте?
Ни зеленский ни сибига про вас и не вспомнят
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24.11.2024 18:35 Відповісти
Українці цінують і дякують Литві за допомогу🙁🙏🏼👍🏼❤️❤️❤️
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24.11.2024 18:54 Відповісти
генератори це тема, зустрічайте ского на ОЛХ...
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24.11.2024 19:01 Відповісти
литовці крутяки!! навіть тайвань визнали у той час, як уся зелена шваль від зе-поца до останньої хламідії готова портянки таварісча сі цілувати!!
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24.11.2024 19:30 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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24.11.2024 19:36 Відповісти
 
 