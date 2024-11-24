Боєприпаси, запчастини до бронетранспортерів та генератори: Литва передала Україні нову партію військової допомоги. ФОТО

Цього тижня Литва передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це оборонне відомство Литви повідомило у соцмережі Х у неділю, 24 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з повідомленням, Україна отримала генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброю та боєприпаси.

У відомстві заявили, що Литва продовжує непохитну підтримку України.

"Все необхідне для перемоги України. Солідарність з Україною залишається непохитною", - заявили у Міноборони Литви.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Відповідний меморандум підписали сьогодні в Вільнюсі міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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