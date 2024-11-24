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Боєприпаси, запчастини до бронетранспортерів та генератори: Литва передала Україні нову партію військової допомоги. ФОТО
Цього тижня Литва передала Україні чергову партію військової допомоги.
Про це оборонне відомство Литви повідомило у соцмережі Х у неділю, 24 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Так, згідно з повідомленням, Україна отримала генератори, запчастини до бронетранспортерів М113, зброю та боєприпаси.
У відомстві заявили, що Литва продовжує непохитну підтримку України.
"Все необхідне для перемоги України. Солідарність з Україною залишається непохитною", - заявили у Міноборони Литви.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Відповідний меморандум підписали сьогодні в Вільнюсі міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Топ коментарі
+13 Старый зольдат
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+6 Юрій #594870
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+5 Алекс Алекс #583126
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