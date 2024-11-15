Співпраця Литви з Україною зростатиме, - спікер Сейму Скверняліс

Новообраний спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс провів зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком телефонну розмову, у якій від імені литовського парламенту наголосив на беззастережній підтримці України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це Скверняліс повідомив членам Сейму під час засідання у четвер увечері.

"Хочу вас поінформувати, що щойно розмовляв із головою Верховної Ради України паном Русланом Стефанчуком. Крім, звичайно, всього красивого, приємного, формального, я дозволив собі від себе і від вашого імені висловити беззастережну підтримку України, що наша співпраця тільки зростатиме", - зазначив Скверняліс.

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Він наголосив, що "Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України".

"Я зробив це з найбільшою честю і передав найкращі побажання від новообраного Сейму", - додав Скверняліс.

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