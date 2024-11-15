УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8218 відвідувачів онлайн
Новини
287 2

Співпраця Литви з Україною зростатиме, - спікер Сейму Скверняліс

Новий спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс запевнив у підримці України

Новообраний спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс провів зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком телефонну розмову, у якій від імені литовського парламенту наголосив на беззастережній підтримці України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це Скверняліс повідомив членам Сейму під час засідання у четвер увечері.

"Хочу вас поінформувати, що щойно розмовляв із головою Верховної Ради України паном Русланом Стефанчуком. Крім, звичайно, всього красивого, приємного, формального, я дозволив собі від себе і від вашого імені висловити беззастережну підтримку України, що наша співпраця тільки зростатиме", - зазначив Скверняліс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Литви схвалив створення посади постійного представника в Україні

Він наголосив, що "Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України".

"Я зробив це з найбільшою честю і передав найкращі побажання від новообраного Сейму", - додав Скверняліс.

Читайте: Литва вивчає досвід України з мобілізації та рекрутингу

Автор: 

Литва (2389) сейм (69) допомога і підтримка (1158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такого наперед краще не казати. Наша меншість у разі неудачі буде Литву обсир@ти.
показати весь коментар
15.11.2024 13:14 Відповісти
Справжні свідомі українці таким не займаються. Обсирати - це прерогатива кацапів, а також закацаплених українців, переважно вузькощелепних
показати весь коментар
15.11.2024 13:48 Відповісти
 
 