Парламент Литви схвалив створення посади постійного представника в Україні

Парламент Литви - Сейм планує мати постійного представника в Україні. Ця посада необхідна з огляду на геополітичну ситуацію та необхідність всебічної підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Минулого тижня правління Сейму схвалило створення посад постійних представників в Україні та Німеччині.

Зазначається, що постійний представник литовського парламенту в Україні може обійняти нову посаду з вересня наступного року, тоді як представник у Німеччині може бути призначений, щойно на це буде виділено фінансування.

Пропозиція мати представників у цих двох країнах вніс Комітет закордонних справ Сейму. Комітет вважає, що ці посадовці потрібні з огляду на геополітичну ситуацію, необхідність всебічної підтримки України на шляху євроатлантичної інтеграції та важливість німецького парламенту.

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Литовський Сейм підрахував, що утримання представника в Німеччині коштуватиме 134 000 євро на рік, а представника в Україні – 126 000 євро. Через брак коштів було вирішено спочатку створити посаду в Україні.

Наразі парламент Литви має постійних представників у США та Європейському Союзі. Їхнє завдання - сприяти зміцненню і розвитку співпраці між Сеймом і парламентом країни перебування, інформувати Сейм про свою діяльність.

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