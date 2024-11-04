Парламент Литвы одобрил создание должности постоянного представителя в Украине

Парламент Литвы - Сейм - планирует иметь постоянного представителя в Украине. Эта должность необходима, учитывая геополитическую ситуацию и необходимость всесторонней поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции.

Об этом пишет LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе правление Сейма одобрило создание должностей постоянных представителей в Украине и Германии.

Отмечается, что постоянный представитель литовского парламента в Украине может занять новую должность с сентября следующего года, тогда как представитель в Германии может быть назначен, как только на это будет выделено финансирование.

Предложение иметь представителей в этих двух странах внес Комитет иностранных дел Сейма. Комитет считает, что эти должностные лица нужны, учитывая геополитическую ситуацию, необходимость всесторонней поддержки Украины на пути евроатлантической интеграции и важность немецкого парламента.

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Литовский Сейм подсчитал, что содержание представителя в Германии будет стоить 134 000 евро в год, а представителя в Украине - 126 000 евро. Из-за нехватки средств было решено сначала создать должность в Украине.

Сейчас парламент Литвы имеет постоянных представителей в США и Европейском Союзе. Их задача - способствовать укреплению и развитию сотрудничества между Сеймом и парламентом страны пребывания, информировать Сейм о своей деятельности.

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