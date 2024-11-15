Литва вивчає досвід України з мобілізації та рекрутингу
Литва вивчає досвід України в організації мобілізації рекрутингу та підготовки військовослужбовців в умовах війни.
Про це йшлося на зустрічі представників Міністерства оборони України із делегацією Збройних сил Литви, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні народу Литви за підтримку, яку ви надаєте Україні з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі свого боку ми готові ділитися власними напрацюваннями, щоб ця чорна війна не переступила кордони вашої країни та Європейського Союзу", - заявив заступник глави Міноборони України Сергій Мельник.
Україна розповіла про реформи мобілізація та рекрутингу. Зокрема, про створення 44 рекрутингових центрів у більшості регіонів України, куди нині можуть звертатися громадяни для вступу на військову службу за контрактом.
Також із представниками Литви обговорили цьогорічні нововведення, спрямовані на посилення обороноздатності: можливість рекрутингу безпосередньо до конкретної військової частини та запровадження з 2025 року базової військової служби замість строкової.
Начальник Служби військового призову та рекрутменту Литовської Республіки Арунас Балчюнас наголосив, що для Литви, яка також межує з Росією, важливо вивчити досвід України, здобутий за майже тисячу днів війни.
"Литва також межує з Російською Федерацією, тому нас цікавить досвід, що Україна отримала майже за тисячу днів спротиву. Коли на зміну мирному часу приходять воєнні події, то все дуже швидко змінюється. І військовим, які відповідають за безпеку держави, дуже важливо бути готовими до цих змін", - пояснив Балчюнас.
Делегація Литви також розповіла про власні ініціативи в організації реєстрів військовозобов’язаних громадян та їх оповіщення для проходження служби, що також стало важливою темою обміну досвідом між двома країнами.
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Ті будуть робити сітки та дріт, які через прокладку здорожчають і відправлять на фронт в якому завжди зустрічні бої і оборони геть ніде не має .
Оцей досвід?