УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7550 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
2 322 19

Литва вивчає досвід України з мобілізації та рекрутингу

Литва вивчає досвід України із мобілізації та рекрутингу

Литва вивчає досвід України в організації мобілізації рекрутингу та підготовки військовослужбовців в умовах війни.

Про це йшлося на зустрічі представників Міністерства оборони України із делегацією Збройних сил Литви, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні народу Литви за підтримку, яку ви надаєте Україні з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Зі свого боку ми готові ділитися власними напрацюваннями, щоб ця чорна війна не переступила кордони вашої країни та Європейського Союзу", - заявив заступник глави Міноборони України Сергій Мельник.

Україна розповіла про реформи мобілізація та рекрутингу. Зокрема, про створення 44 рекрутингових центрів у більшості регіонів України, куди нині можуть звертатися громадяни для вступу на військову службу за контрактом.

Також із представниками Литви обговорили цьогорічні нововведення, спрямовані на посилення обороноздатності: можливість рекрутингу безпосередньо до конкретної військової частини та запровадження з 2025 року базової військової служби замість строкової.

Також читайте: У Литві розпочалися навчання НАТО поблизу кордону з Білоруссю

Начальник Служби військового призову та рекрутменту Литовської Республіки Арунас Балчюнас наголосив, що для Литви, яка також межує з Росією, важливо вивчити досвід України, здобутий за майже тисячу днів війни.

"Литва також межує з Російською Федерацією, тому нас цікавить досвід, що Україна отримала майже за тисячу днів спротиву. Коли на зміну мирному часу приходять воєнні події, то все дуже швидко змінюється. І військовим, які відповідають за безпеку держави, дуже важливо бути готовими до цих змін", - пояснив Балчюнас.

Делегація Литви також розповіла про власні ініціативи в організації реєстрів військовозобов’язаних громадян та їх оповіщення для проходження служби, що також стало важливою темою обміну досвідом між двома країнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва хоче розширити права закупівлі зброї для України

Автор: 

Литва (2389) мобілізація (3040) Рекрутинг (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Вивчає як не треба робити.
показати весь коментар
15.11.2024 08:32
+7
Головне бусифікувати як умова більше, а потім ув'язнювати їх за роботу на ворога/корегування на себе/ інформування про переміщення та склад свої частини.
Ті будуть робити сітки та дріт, які через прокладку здорожчають і відправлять на фронт в якому завжди зустрічні бої і оборони геть ніде не має .
Оцей досвід?
показати весь коментар
15.11.2024 08:44
+7
Тільки не досвід зєлєнських ТЦК ! Тільки наш бовдур зміг таке учудити ! Цікаво сам чи це його надпатужні памощьнікі придумали ?
показати весь коментар
15.11.2024 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вивчає як не треба робити.
показати весь коментар
15.11.2024 08:32 Відповісти
Це точно.
показати весь коментар
15.11.2024 08:55 Відповісти
Вкрали мій комент
показати весь коментар
15.11.2024 09:41 Відповісти
Відчувають, що теж ухилянтів чимало.
показати весь коментар
15.11.2024 08:38 Відповісти
Тут не вивчати треба, а запросити наших тцкашників. Одного поліцейського на трьох тцк і за тиждень всі хлопи будуть на полігонах під Яворовим.
показати весь коментар
15.11.2024 08:41 Відповісти
Головне бусифікувати як умова більше, а потім ув'язнювати їх за роботу на ворога/корегування на себе/ інформування про переміщення та склад свої частини.
Ті будуть робити сітки та дріт, які через прокладку здорожчають і відправлять на фронт в якому завжди зустрічні бої і оборони геть ніде не має .
Оцей досвід?
показати весь коментар
15.11.2024 08:44 Відповісти
і бусіфікацію вивчають?
показати весь коментар
15.11.2024 08:44 Відповісти
Тільки не досвід зєлєнських ТЦК ! Тільки наш бовдур зміг таке учудити ! Цікаво сам чи це його надпатужні памощьнікі придумали ?
показати весь коментар
15.11.2024 08:47 Відповісти
А що там вивчати , заградотряд тай все.
показати весь коментар
15.11.2024 08:51 Відповісти
Можкть ще досвід РФ вивчити. Теж дуже розвинута, ******* та демократична. 😁 І з правовим полем там теж ніяких проблем.
показати весь коментар
15.11.2024 08:58 Відповісти
Досві? -- хто не заховався - я не винуватии
показати весь коментар
15.11.2024 09:00 Відповісти
будь-яку справу можна похеріти та занепастити, якщо дуже захотіти..., ніхто не заважав зробити якісні навчальні центри, якісні центри рекрутингу..., хоча б намагатися щось перейняти у натівців, ми ж туди начебто йдемо й вони запрошували на навчання..., ті, від кого щось залежить, бачили ті відмінності..., але ж ні, в нас хотіли залишатися в печерному та совдепівському часі, коли треба тягнути силомиць, бити, ображати, не перевіряти хвороби, мобілізовувати відверто хворих, щоб наражати на небезпеку нормальних людей у підрозділі та підставляти командира..., а при цьому налагодити бізнес для виробництва фейкових інвалідностей та фейкової броні... якщо це не диверсійна діяльність то це злочинна тупість та недалекоглядність...
показати весь коментар
15.11.2024 09:15 Відповісти
я б сказав не ,,досвід", а ,,антидосвід"
показати весь коментар
15.11.2024 09:53 Відповісти
Досвід як перейти від черг в воєнкомати до відлову на вулицях?
показати весь коментар
15.11.2024 09:55 Відповісти
Хороша шутка(((:
показати весь коментар
15.11.2024 10:27 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.11.2024 11:29 Відповісти
 
 