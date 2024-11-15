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Новости мобилизации
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Литва изучает опыт Украины относительно мобилизации и рекрутинга

Литва вивчає досвід України із мобілізації та рекрутингу

Литва изучает опыт Украины в организации мобилизации рекрутинга и подготовки военнослужащих в условиях войны.

Об этом шла речь на встрече представителей Министерства обороны Украины с делегацией Вооруженных сил Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны народу Литвы за поддержку, которую вы оказываете Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения. Со своей стороны мы готовы делиться собственными наработками, чтобы эта черная война не переступила границы вашей страны и Европейского Союза", - заявил заместитель главы Минобороны Украины Сергей Мельник.

Украина рассказала о реформах мобилизации и рекрутинга. В частности, о создании 44 рекрутинговых центров в большинстве регионов Украины, куда сейчас могут обращаться граждане для поступления на военную службу по контракту.

Также с представителями Литвы обсудили нынешние нововведения, направленные на усиление обороноспособности: возможность рекрутинга непосредственно в конкретную воинскую часть и введение с 2025 года базовой военной службы вместо срочной.

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Начальник Службы военного призыва и рекрутмента Литовской Республики Арунас Балчюнас подчеркнул, что для Литвы, которая также граничит с Россией, важно изучить опыт Украины, полученный за почти тысячу дней войны.

"Литва также граничит с Российской Федерацией, поэтому нас интересует опыт, который Украина получила почти за тысячу дней сопротивления. Когда на смену мирному времени приходят военные события, то все очень быстро меняется. И военным, которые отвечают за безопасность государства, очень важно быть готовыми к этим изменениям", - пояснил Балчюнас.

Делегация Литвы также рассказала о собственных инициативах в организации реестров военнообязанных граждан и их оповещения для прохождения службы, что также стало важной темой обмена опытом между двумя странами.

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Автор: 

Литва (2430) мобилизация (2732) рекрутинг (125)


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Топ комментарии
+23
Вивчає як не треба робити.
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15.11.2024 08:32
+7
Головне бусифікувати як умова більше, а потім ув'язнювати їх за роботу на ворога/корегування на себе/ інформування про переміщення та склад свої частини.
Ті будуть робити сітки та дріт, які через прокладку здорожчають і відправлять на фронт в якому завжди зустрічні бої і оборони геть ніде не має .
Оцей досвід?
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15.11.2024 08:44
+7
Тільки не досвід зєлєнських ТЦК ! Тільки наш бовдур зміг таке учудити ! Цікаво сам чи це його надпатужні памощьнікі придумали ?
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15.11.2024 08:47
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Вивчає як не треба робити.
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15.11.2024 08:32 Ответить
Це точно.
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15.11.2024 08:55 Ответить
Вкрали мій комент
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15.11.2024 09:41 Ответить
Відчувають, що теж ухилянтів чимало.
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15.11.2024 08:38 Ответить
Тут не вивчати треба, а запросити наших тцкашників. Одного поліцейського на трьох тцк і за тиждень всі хлопи будуть на полігонах під Яворовим.
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15.11.2024 08:41 Ответить
Головне бусифікувати як умова більше, а потім ув'язнювати їх за роботу на ворога/корегування на себе/ інформування про переміщення та склад свої частини.
Ті будуть робити сітки та дріт, які через прокладку здорожчають і відправлять на фронт в якому завжди зустрічні бої і оборони геть ніде не має .
Оцей досвід?
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15.11.2024 08:44 Ответить
і бусіфікацію вивчають?
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15.11.2024 08:44 Ответить
Тільки не досвід зєлєнських ТЦК ! Тільки наш бовдур зміг таке учудити ! Цікаво сам чи це його надпатужні памощьнікі придумали ?
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15.11.2024 08:47 Ответить
А що там вивчати , заградотряд тай все.
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15.11.2024 08:51 Ответить
Можкть ще досвід РФ вивчити. Теж дуже розвинута, ******* та демократична. 😁 І з правовим полем там теж ніяких проблем.
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15.11.2024 08:58 Ответить
Досві? -- хто не заховався - я не винуватии
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15.11.2024 09:00 Ответить
будь-яку справу можна похеріти та занепастити, якщо дуже захотіти..., ніхто не заважав зробити якісні навчальні центри, якісні центри рекрутингу..., хоча б намагатися щось перейняти у натівців, ми ж туди начебто йдемо й вони запрошували на навчання..., ті, від кого щось залежить, бачили ті відмінності..., але ж ні, в нас хотіли залишатися в печерному та совдепівському часі, коли треба тягнути силомиць, бити, ображати, не перевіряти хвороби, мобілізовувати відверто хворих, щоб наражати на небезпеку нормальних людей у підрозділі та підставляти командира..., а при цьому налагодити бізнес для виробництва фейкових інвалідностей та фейкової броні... якщо це не диверсійна діяльність то це злочинна тупість та недалекоглядність...
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15.11.2024 09:15 Ответить
я б сказав не ,,досвід", а ,,антидосвід"
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15.11.2024 09:53 Ответить
Досвід як перейти від черг в воєнкомати до відлову на вулицях?
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15.11.2024 09:55 Ответить
Хороша шутка(((:
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15.11.2024 10:27 Ответить
🤣🤣🤣
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15.11.2024 11:29 Ответить
 
 