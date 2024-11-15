Литва изучает опыт Украины относительно мобилизации и рекрутинга

Литва изучает опыт Украины в организации мобилизации рекрутинга и подготовки военнослужащих в условиях войны.

Об этом шла речь на встрече представителей Министерства обороны Украины с делегацией Вооруженных сил Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны народу Литвы за поддержку, которую вы оказываете Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения. Со своей стороны мы готовы делиться собственными наработками, чтобы эта черная война не переступила границы вашей страны и Европейского Союза", - заявил заместитель главы Минобороны Украины Сергей Мельник.

Украина рассказала о реформах мобилизации и рекрутинга. В частности, о создании 44 рекрутинговых центров в большинстве регионов Украины, куда сейчас могут обращаться граждане для поступления на военную службу по контракту.

Также с представителями Литвы обсудили нынешние нововведения, направленные на усиление обороноспособности: возможность рекрутинга непосредственно в конкретную воинскую часть и введение с 2025 года базовой военной службы вместо срочной.

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Начальник Службы военного призыва и рекрутмента Литовской Республики Арунас Балчюнас подчеркнул, что для Литвы, которая также граничит с Россией, важно изучить опыт Украины, полученный за почти тысячу дней войны.

"Литва также граничит с Российской Федерацией, поэтому нас интересует опыт, который Украина получила почти за тысячу дней сопротивления. Когда на смену мирному времени приходят военные события, то все очень быстро меняется. И военным, которые отвечают за безопасность государства, очень важно быть готовыми к этим изменениям", - пояснил Балчюнас.

Делегация Литвы также рассказала о собственных инициативах в организации реестров военнообязанных граждан и их оповещения для прохождения службы, что также стало важной темой обмена опытом между двумя странами.

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