В Литве начались учения НАТО вблизи границы с Беларусью

6 ноября в Литве начинаются международные командно-штабные учения "Сильная воля - 2024" ("Stipri Valia 2024").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Литвы.

Учения продлятся до 20 ноября и будут проходить в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и юго-восточной Литвы, недалеко от границы с Беларусью.

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"Основная цель учений, организованных Ставкой Сухопутных войск, - отработка подготовки подчиненных подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций, взаимодействия с союзниками по НАТО, интеграции подразделений боевого обеспечения и координации взаимных действий", - заявили в Министерстве.

Отмечается, что солдаты, участвующие в учениях, будут планировать и проводить оборонительные операции с помощью военной информационной системы боевого управления, поэтому их операции не будут видимы для общественности.

Всего в учениях примут участие более 400 военнослужащих с боевой техникой.

В Минобороны Литвы предупредили, что в период учений на юго-востоке Литвы в светлое и темное время суток может наблюдаться интенсивное движение военной техники.

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Напомним, 4 ноября в Финляндии начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО - Lightning Strike 24. Они являются частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.