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Крупнейшие артиллерийские учения НАТО стартовали в Финляндии

Артилерійські навчання НАТО

4 ноября в Финляндии начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО - Lightning Strike 24. Они являются частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, учения в Финляндии проходят под руководством США и являются частью серии учений Dynamic Front 25, которые проводятся на территории пяти европейских стран - Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.

В Финляндии в учениях, которые продлятся до 28 ноября в районах Роваярви и Рованиеми в финской Лапландии, будет задействовано около 3600 военнослужащих, в том числе около 1250 военных международных сил, которые прибудут в регион.

Отмечается, что целью учений является демонстрация оборонных возможностей Альянса в регионе Северной Европы, а также отработка оперативного командования, управления и сотрудничества с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

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"Масштаб учений показывает, что в случае необходимости мы можем получить поддержку от союзников очень быстро, а также от командования союзными силами. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с возможностями союзников формирует прочную оборону в северной части Финляндии и НАТО", - отметил руководитель учений полковник Янне Мякитало в заявлении Вооруженных сил Финляндии.

Всего в учениях НАТО Dynamic Front 25 примут участие около пяти тысяч военнослужащих из 28 стран.

Напомним, 14 октября НАТО начало ежегодные двухнедельные ядерные учения "Steadfast Noon", в которых задействованы более 60 самолетов. Они осуществляют тренировочные полеты над Западной Европой.

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Автор: 

НАТО (10176) военные учения (3466) Финляндия (991)


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Навіщо у Фінляндії? Давайте до нас. Під Покровськом або Купянськом добре потренуйтесь. В користь буде.
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04.11.2024 16:01 Ответить
А чому не в Україні ? бо срачно ? так навіщо тоді взагалі навчатися
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04.11.2024 16:01 Ответить
тіко не бухати (розумію - дубак та сирість), а реально вчитися ї@ашити по пі@арам з усіх стволів
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04.11.2024 16:02 Ответить
Можуть в нас безкоштовно потренуватися навіть на собакоїдах - Ґрета Тумблер схвалює.
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04.11.2024 16:13 Ответить
 
 