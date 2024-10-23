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Система DELTA скоординировала более 50 беспилотников на учениях НАТО, - Генштаб ВСУ

Система Delta на навчаннях НАТО

На крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях - REPMUS 24 - украинские военные скоординировали работу более 50 беспилотных аппаратов различных типов (подводных, морских, наземных и воздушных) с помощью боевой системы DELTA.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время учений DELTA также смогла подключиться и получать данные о местонахождении немецкой "роботизированной собаки" Robotics-L от Rheinmetall. Этот четвероногий робот благодаря своей мобильности способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных препятствий", - говорится в сообщении.

Учения проходили возле полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, в частности борьбу с подводными лодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.

"Во время учений система DELTA интегрировалась с другими боевыми системами, что позволило обмениваться данными и разграничить "свои" и "вражеские" силы. Это значительно улучшило управление операциями и повысило уровень координации действий участников маневров", - добавили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по применению беспилотных систем

Автор: 

НАТО (10086) военные учения (3462)


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Якщо ця система такий окуєнний "координатор", то як могло статись, що наші збили власний Ф-16?!
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23.10.2024 13:15 Ответить
Не путай свою тупу башку з фаллоімітатором. Хоча. Що там що там НОЛЬ мізків
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23.10.2024 13:31 Ответить
це як на новий рік ото тисячі дронів світлову виставу роблять? це ж теж програмування великої кліькості дронів.
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23.10.2024 13:52 Ответить
 
 