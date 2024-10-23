Система DELTA скоординувала понад 50 безпілотників на навчаннях НАТО, - Генштаб ЗСУ

На найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях - REPMUS 24 - українські військові скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів (підводних, морських, наземних і повітряних) за допомогою бойової системи DELTA.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час навчань DELTA також змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької "роботизованої собаки" Robotics-L від Rheinmetall. Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатен супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод", - йдеться в повідомленні.

Навчання проходили біля півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

"Під час навчань система DELTA інтегрувалась з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватися даними та розмежувати "свої" та "ворожі" сили. Це значно покращило управління операціями та підвищило рівень координації дій учасників маневрів", - додали у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО із застосування безпілотних систем