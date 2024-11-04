Найбільші артилерійські навчання НАТО стартували у Фінляндії

4 листопада у Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО - Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, навчання у Фінляндії відбуваються під керівництвом США та є частиною серії навчань Dynamic Front 25, які проводяться на території п'яти європейських країн – Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

У Фінляндії в навчаннях, які триватимуть до 28 листопада у районах Роваярві та Рованіємі у фінській Лапландії, буде задіяно близько 3600 військовослужбовців, зокрема близько 1250 військових міжнародних сил, що прибудуть до регіону.

Зазначається, що метою навчань є демонстрація оборонних можливостей Альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювання оперативного командування, управління та співпраці з Об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

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"Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від союзників дуже швидко, а також від командування союзними силами. Це хороший приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з можливостями союзників формує міцну оборону у північній частині Фінляндії та НАТО", – наголосив керівник навчань полковник Янне Мякітало у заяві Збройних сил Фінляндії.

Загалом у навчаннях НАТО Dynamic Front 25 візьмуть участь близько п’яти тисяч військовослужбовців із 28 країн.

Нагадаємо, 14 жовтня НАТО розпочало щорічні двотижневі ядерні навчання "Steadfast Noon", в яких залучені понад 60 літаків. Вони здійснюють тренувальні польоти над Західною Європою.

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