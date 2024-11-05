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В Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Лаурінас Кащюнас

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, находясь с визитом в Киеве, сообщил, что в Украину в ближайшее время отправится новый пакет военной помощи. В частности, тепловизоры, беспилотники и другое оборудование, необходимое на поле боя.

Кроме того, на 2025 год Литва выделила еще 10 млн евро на закупку различных типов беспилотников для Украины у литовских производителей, а также планирует выделить 30 млн евро на поддержку Коалиции по противоминной деятельности, чешскую инициативу по боеприпасам и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Также смотрите: Украина получила от Литвы 230 пикапов и 240 миноискателей. ФОТО

Автор: 

Литва (2520) помощь (7903) Украина (45038)


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Щира подяка братам-литовцям. Чи не найвірніші наші союзники.
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05.11.2024 07:25 Ответить
 
 