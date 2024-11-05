В Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, находясь с визитом в Киеве, сообщил, что в Украину в ближайшее время отправится новый пакет военной помощи. В частности, тепловизоры, беспилотники и другое оборудование, необходимое на поле боя.
Кроме того, на 2025 год Литва выделила еще 10 млн евро на закупку различных типов беспилотников для Украины у литовских производителей, а также планирует выделить 30 млн евро на поддержку Коалиции по противоминной деятельности, чешскую инициативу по боеприпасам и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
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Олександр Лотоцький #590426
показать весь комментарий05.11.2024 07:25 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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