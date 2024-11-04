Украина получила от Литвы 230 пикапов и 240 миноискателей. ФОТО

Украина в рамках коалиции по разминированию получила от Литвы 230 современных автомобилей и 240 миноискателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время мероприятия министр национальной обороны Литовской Республики Лауринас Кащюнас отметил, что это первая партия оборудования для разминирования в рамках международной коалиции по разминированию Украины.

"Сегодняшний день знаменует важный момент в нашем коллективном обязательстве создать выносливые подразделения по разминированию, которые будут хорошо оснащены и соответствовать западным стандартам. Мы доставляем первую партию оборудования для разминирования, приобретенную в рамках коалиции. Это оборудование, а именно: 230 пикапов и 240 миноискателей, это гораздо больше, чем набор инструментов, оно символизирует нашу непоколебимую поддержку Украины, восстановление мира и возвращение земли ее народу", - сказал Кащюнас.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что предоставленный автотранспорт будет задействован для гуманитарного разминирования. Кроме того, поможет увеличить мобильность групп разминирования, которые ежедневно очищают территории для безопасного продвижения наших подразделений.