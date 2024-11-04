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Украина получила от Литвы 230 пикапов и 240 миноискателей. ФОТО

Украина в рамках коалиции по разминированию получила от Литвы 230 современных автомобилей и 240 миноискателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Литва передала Україні пікапи

Во время мероприятия министр национальной обороны Литовской Республики Лауринас Кащюнас отметил, что это первая партия оборудования для разминирования в рамках международной коалиции по разминированию Украины.

"Сегодняшний день знаменует важный момент в нашем коллективном обязательстве создать выносливые подразделения по разминированию, которые будут хорошо оснащены и соответствовать западным стандартам. Мы доставляем первую партию оборудования для разминирования, приобретенную в рамках коалиции. Это оборудование, а именно: 230 пикапов и 240 миноискателей, это гораздо больше, чем набор инструментов, оно символизирует нашу непоколебимую поддержку Украины, восстановление мира и возвращение земли ее народу", - сказал Кащюнас.

Литва передала Україні пікапи та металошукачі

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что предоставленный автотранспорт будет задействован для гуманитарного разминирования. Кроме того, поможет увеличить мобильность групп разминирования, которые ежедневно очищают территории для безопасного продвижения наших подразделений.

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Литва (2520) помощь (7903) разминирование (724)


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04.11.2024 20:31 Ответить
Машини та металошукачі надані підрозділам ЗСУ та ДССТ які входять у склад ЗСУ.
Не несість "пургу"...
Читайте уважно що написано на бортах машин. DEMINING COALITION.
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04.11.2024 20:56 Ответить
будуть у гаражах стояти понад рік, поки хтось не зніме відео
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04.11.2024 20:49 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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04.11.2024 21:45 Ответить
Щиро дякую Литовському уряду та народу.
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04.11.2024 22:24 Ответить
Заступник Єрмака (а тепер - радник Міністра оборони) пан Тимошенко взяв собі 3 авто з цієї партії?
Бо раніше він брав собі такі авто (з тих, що передані для фронту з Заходу) для пересування по столиці.
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06.11.2024 18:08 Ответить
 
 