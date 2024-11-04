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Україна отримала від Литви 230 пікапів та 240 міношукачів. ФОТО

Україна у рамках коаліції з розмінування отримала від Литви 230 сучасних автомобілів і 240 міношукачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Литва передала Україні пікапи

Під час заходу міністр національної оборони Литовської Республіки Лаурінас Кащюнас зазначив, що це перша партія обладнання для розмінування в рамках міжнародної коаліції з розмінування України.

"Сьогоднішній день знаменує важливий момент у нашому колективному зобов’язанні створити витривалі підрозділи з розмінування, які будуть гарно оснащені й відповідати західним стандартам. Ми доставляємо першу партію обладнання для розмінування, придбану в рамках коаліції. Це обладнання, а саме: 230 пікапів і 240 міношукачів, це набагато більше, ніж набір інструментів, воно символізує нашу непохитну підтримку України, відновлення миру та повернення землі її народу", - сказав Кащюнас.

Литва передала Україні пікапи та металошукачі

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наданий автотранспорт буде задіяний для гуманітарного розмінування. Окрім того, допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування наших підрозділів.

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Литва (2467) допомога (8485) розмінування (1007)


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04.11.2024 20:31 Відповісти
Машини та металошукачі надані підрозділам ЗСУ та ДССТ які входять у склад ЗСУ.
Не несість "пургу"...
Читайте уважно що написано на бортах машин. DEMINING COALITION.
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04.11.2024 20:56 Відповісти
будуть у гаражах стояти понад рік, поки хтось не зніме відео
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04.11.2024 20:49 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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04.11.2024 21:45 Відповісти
Щиро дякую Литовському уряду та народу.
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04.11.2024 22:24 Відповісти
Заступник Єрмака (а тепер - радник Міністра оборони) пан Тимошенко взяв собі 3 авто з цієї партії?
Бо раніше він брав собі такі авто (з тих, що передані для фронту з Заходу) для пересування по столиці.
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06.11.2024 18:08 Відповісти
 
 