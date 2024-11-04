Україна отримала від Литви 230 пікапів та 240 міношукачів. ФОТО

Україна у рамках коаліції з розмінування отримала від Литви 230 сучасних автомобілів і 240 міношукачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час заходу міністр національної оборони Литовської Республіки Лаурінас Кащюнас зазначив, що це перша партія обладнання для розмінування в рамках міжнародної коаліції з розмінування України.

"Сьогоднішній день знаменує важливий момент у нашому колективному зобов’язанні створити витривалі підрозділи з розмінування, які будуть гарно оснащені й відповідати західним стандартам. Ми доставляємо першу партію обладнання для розмінування, придбану в рамках коаліції. Це обладнання, а саме: 230 пікапів і 240 міношукачів, це набагато більше, ніж набір інструментів, воно символізує нашу непохитну підтримку України, відновлення миру та повернення землі її народу", - сказав Кащюнас.

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наданий автотранспорт буде задіяний для гуманітарного розмінування. Окрім того, допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування наших підрозділів.