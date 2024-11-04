Україна отримала від Литви 230 пікапів та 240 міношукачів. ФОТО
Україна у рамках коаліції з розмінування отримала від Литви 230 сучасних автомобілів і 240 міношукачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Під час заходу міністр національної оборони Литовської Республіки Лаурінас Кащюнас зазначив, що це перша партія обладнання для розмінування в рамках міжнародної коаліції з розмінування України.
"Сьогоднішній день знаменує важливий момент у нашому колективному зобов’язанні створити витривалі підрозділи з розмінування, які будуть гарно оснащені й відповідати західним стандартам. Ми доставляємо першу партію обладнання для розмінування, придбану в рамках коаліції. Це обладнання, а саме: 230 пікапів і 240 міношукачів, це набагато більше, ніж набір інструментів, воно символізує нашу непохитну підтримку України, відновлення миру та повернення землі її народу", - сказав Кащюнас.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наданий автотранспорт буде задіяний для гуманітарного розмінування. Окрім того, допоможе збільшити мобільність груп розмінування, які щодня очищають території для безпечного просування наших підрозділів.
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Не несість "пургу"...
Читайте уважно що написано на бортах машин. DEMINING COALITION.
Бо раніше він брав собі такі авто (з тих, що передані для фронту з Заходу) для пересування по столиці.