У Литві анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив, що до України найближчим часом вирушить новий пакет військової допомоги. Зокрема, тепловізори, безпілотники та інше обладнання, необхідне на полі бою.

Окрім того, на 2025 рік Литва виділила ще 10 млн євро на закупівлю різних типів безпілотників для України в литовських виробників, а також планує виділити 30 мільйонів євро на підтримку Коаліції з протимінної діяльності, чеську ініціативу щодо боєприпасів та інвестиції в українську оборонну промисловість.

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