У Литві розпочалися навчання НАТО поблизу кордону з Білоруссю
6 листопада в Литві розпочинаються міжнародні командно-штабні навчання "Сильна воля – 2024" ("Stipri Valia 2024").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства національної оборони Литви.
Навчання триватимуть до 20 листопада і відбуватимуться у заздалегідь визначених військових і цивільних районах Каунаса і південно-східної Литви, що неподалік кордону з Білоруссю.
"Основна мета навчань, організованих Ставкою Сухопутних військ, - відпрацювання підготовки підпорядкованих підрозділів до планування та проведення великомасштабних оборонних операцій, взаємодії із союзниками по НАТО, інтеграції підрозділів бойового забезпечення та координації взаємних дій", - заявили в Міністерстві.
Зазначається, що солдати, які беруть участь у навчаннях, плануватимуть і проводитимуть оборонні операції за допомогою військової інформаційної системи бойового управління, тому їхні операції не будуть видимі для громадськості.
Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців з бойовою технікою.
У Міноборони Литви попередили, що в період навчань на південному сході Литви у світлий і темний час доби може спостерігатися інтенсивний рух військової техніки.
Нагадаємо, 4 листопада у Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО - Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.
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