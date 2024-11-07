Литва хоче розширити права закупівлі зброї для України

Литовський уряд ухвалив рішення внести до Сейму законопроєкт, який надасть можливість суб'єктам державного управління Литви організовувати закупівлю зброї категорії А для України.

Про це пише Delfi.

Як повідомляється, поправки до закону про контроль над зброєю та боєприпасами спрямовані на створення винятку для установ державного управління Литви щодо придбання зброї категорії А, аксесуарів до зброї та боєприпасів.

Відповідні поправки призначені для Центрального агентства управління проєктами, яке сприяє реалізації спільних ініціатив підтримки Європейського Союзу для України та проводить процедури державних закупівель.

Аргументується це тим, що, згідно з чинною процедурою, діяльність посередника, в даному випадку Центрального агентства, заборонена для зброї категорії А. Тобто виконавець проєктів підтримки не має права виступати посередником під час укладання угод купівлі-продажу зброї категорії А та втрачає будь-яку можливість реалізувати частину спільних проєктів ЄС та інших проєктів, призначених для України.

Міністерство внутрішніх справ Литви, яке підготувало проект, своєю чергою заявило, що поправки створять умови для того, щоб литовські установи стали більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку, конкуруючи із установами інших країн Євросоюзу за реалізацію аналогічних проєктів підтримки.

У середині жовтня стало відомо, що українська компанія збирається побудувати в Литві завод із виробництва вибухових речовин RDX (гексогену).

Раніше повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників зброї – американська Northrop Grumman Corporation – хоче побудувати лінію з виробництва боєприпасів у Литві, щоб зміцнити оборонну промисловість балтійської країни.

На початку червня цього року Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на 180 млн євро стосовно будівництва збройового заводу.