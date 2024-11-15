Сотрудничество Литвы с Украиной будет расти, - спикер Сейма Сквернялис

Новоизбранный спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис провел телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, в котором от имени литовского парламента отметил безоговорочную поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом Сквернялис сообщил членам Сейма во время заседания в четверг вечером.

"Хочу вас проинформировать, что только что разговаривал с главой Верховной Рады Украины господином Русланом Стефанчуком. Кроме, конечно, всего красивого, приятного, формального, я позволил себе от себя и от вашего имени выразить безоговорочную поддержку Украины, что наше сотрудничество будет только расти", - отметил Сквернялис.

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Он подчеркнул, что "Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины".

"Я сделал это с величайшей честью и передал наилучшие пожелания от новоизбранного Сейма", - добавил Сквернялис.

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