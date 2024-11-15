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Сотрудничество Литвы с Украиной будет расти, - спикер Сейма Сквернялис

Новий спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс запевнив у підримці України

Новоизбранный спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис провел телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, в котором от имени литовского парламента отметил безоговорочную поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом Сквернялис сообщил членам Сейма во время заседания в четверг вечером.

"Хочу вас проинформировать, что только что разговаривал с главой Верховной Рады Украины господином Русланом Стефанчуком. Кроме, конечно, всего красивого, приятного, формального, я позволил себе от себя и от вашего имени выразить безоговорочную поддержку Украины, что наше сотрудничество будет только расти", - отметил Сквернялис.

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Он подчеркнул, что "Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины".

"Я сделал это с величайшей честью и передал наилучшие пожелания от новоизбранного Сейма", - добавил Сквернялис.

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Литва (2430) сейм (97) помощь и поддержка (864)


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Такого наперед краще не казати. Наша меншість у разі неудачі буде Литву обсир@ти.
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15.11.2024 13:14 Ответить
Справжні свідомі українці таким не займаються. Обсирати - це прерогатива кацапів, а також закацаплених українців, переважно вузькощелепних
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15.11.2024 13:48 Ответить
 
 