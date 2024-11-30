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Зеленский: готовимся к активной работе в декабре, есть решения, которые можно реализовать в эти недели ради безопасности

Зеленський звернення 30 листопада

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии решений, которые могут быть реализованы в эти недели и месяцы ради справедливого завершения войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 30 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка к активной работе с партнерами в декабре. Эта работа будет включать переговоры и встречи.

"Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности - ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", - рассказал глава государства.

Ранее президент заявлял, что есть все возможности, чтобы завершить войну РФ против Украины в следующем году.

Также читайте: Кулеба объяснил слова Зеленского о вступлении в НАТО без оккупированных территорий: это месседжи для Трампа

Автор: 

безопасность (1101) Зеленский Владимир (20232) обращение (742)


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Топ комментарии
+20
будемо робити роботу на роботі і це вперше в історії України. Потужно і незламно !

Україна повинна ...

Народ України повинен...

ВСУ повинні ...

Пенсіонери повинні ...

Захід повинен ...

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30.11.2024 21:04
+19
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30.11.2024 21:05
+18
Рішення, безумовно, рішучі та потужні?
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30.11.2024 21:01
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Правила форума Совет форумчан
А до цього шо була пасивна робота?
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30.11.2024 21:00 Ответить
"пасив - актив" поміняються місцями
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30.11.2024 21:10 Ответить
ЯНЕЛОХ...
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30.11.2024 23:13 Ответить
б то була пасивна бла-бла-бла а буде активна бла-бла-бла
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30.11.2024 21:26 Ответить
Рішення, безумовно, рішучі та потужні?
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30.11.2024 21:01 Ответить
Нехай бере парабелум з одним патроном і буде потужне рішення.
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30.11.2024 21:07 Ответить
Не допоможе.
Бо 5-6 потужних менеджерів залишаться.
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30.11.2024 21:26 Ответить
Вони залишаться сиротами, тобто навіть не держслужбовцями.
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30.11.2024 23:43 Ответить
Беріть вище! Незламно-стійкі та перші у Всесвіті! Але про це українці дізнаються від CNN, BBC, The Time, WSJ, The Economist etc., але наступного року, ближче до весни. Зате, на протязі цьог часу, щовечора будуть "хриплосики ні про що" від найвеличнішого диктора.
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30.11.2024 21:08 Ответить
пусте брехло
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30.11.2024 21:03 Ответить
Як ти вирішуєш і яке горе продовжуєш нести для України ми бачимо з 2019 року. Для того, щоб кацап наших вбивав і все знищував доклав і ти свої дії по розброєнню та непідготовці до війни, своїми брехливими відосами і корупційним оточенням. Як там 100 тисяч мін - бутафорія на 25 мільярдів гривень під час війни? Це показуха бурхливої діяльності і витрачання грошей бідної держави?
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30.11.2024 21:03 Ответить
будемо робити роботу на роботі і це вперше в історії України. Потужно і незламно !

Україна повинна ...

Народ України повинен...

ВСУ повинні ...

Пенсіонери повинні ...

Захід повинен ...

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30.11.2024 21:04 Ответить
Точно в "бровь" цьому негіднику, що лізе кожного вечора до вас ... цілуватись.
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30.11.2024 21:08 Ответить
ЯНЕЛОХ С КРІВОРОГАТІНСКА ...
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30.11.2024 23:16 Ответить
Патужна бл.
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30.11.2024 21:04 Ответить
А шо там з самітами миру, безпековими угодами, планом перемоги і планом стійкості?
Це вже просто немислима сцянина в очі електорату🐑🐑🐑
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30.11.2024 21:04 Ответить
дЄрмак в туалеті розвісив замість туалетного папіру.
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30.11.2024 21:06 Ответить
Потужний План Активної Роботи вже є?
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30.11.2024 21:05 Ответить
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30.11.2024 21:05 Ответить
Смішно. Як тим у минулому на концертах 95 квакерів з балалайками. Три роки займався самітами, виступами у конгресах, а тут мАгутнії помощьніки крали мільярди для нього. Для прикриття афери століття ? І раптом вийшов з заявою (як завжди) що він вже все порішав. Не надихаєшся перед смертю, негідник. І не сподівайся на папашу Трампа. Він тобі точно не помічник у твоїй АФЕРІ. Спартц вже проконсультувала всіх, кого потрібно.
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30.11.2024 21:05 Ответить
Прям як в анекдоті:
-Вова, а коли ти розслабляєшся?
-Да я і не напрягаюсь!
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30.11.2024 21:09 Ответить
Дивися не перепрацюйся, бо ще інвалідність доведеться давати і пенсію президентську виплачувати
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30.11.2024 21:11 Ответить
А хто йому ту інвалідність оформить? Він же МСЕК розігнав.
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30.11.2024 21:17 Ответить
Как ты уже ****.........л
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30.11.2024 21:13 Ответить
Чел целый год ездил с безпековыми угодами - в итоге Украину уже посылают все открыто. Все за что не возьмется - все просрет.
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30.11.2024 21:17 Ответить
знову Броневтіка поперло. Майбуть Бабада айкоса дала полизати
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30.11.2024 21:18 Ответить
Звільни посаду, зроби добре країні!!!
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30.11.2024 21:19 Ответить
Йди з влади
Це буде найліпше твоє рішенні у житті
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30.11.2024 21:20 Ответить
Щодня записує оті відоси.
І без тебе знаємо що все хєрово, вова, бо ти і є тому причина
Знущається чи що
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30.11.2024 21:21 Ответить
Зеленский даст 3-часовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, который приедет в Киев (c)
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30.11.2024 21:22 Ответить
Та кому це переливання з пустого у порожнє буде цікаве? Дарма тратить гроші тільки на поїздку журналіста.
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30.11.2024 21:31 Ответить
Ішак лише готується до роботи. Не факт, що воно приступить до оної. І основне чи буде результат, окрім, звісно, чергового відосіка.
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30.11.2024 21:23 Ответить
Знову якісь непотрібні слова.
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30.11.2024 21:26 Ответить
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30.11.2024 21:27 Ответить
Чомусь не віритю цій людині, яка сьогодні є президентом. Скільки не обіцяв - нічого не виконав, складається таке враження ніби брехав.
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30.11.2024 21:27 Ответить
Коли в країні склалася така ситуація, розумні люди шукають вихід , а дебіли шукають винних
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30.11.2024 21:29 Ответить
Говорив би поменьше за розумного би зійшов. А так вже скоро останні шанувальники перестануть його слухати. Ну серйозно ні про що вже говорить.
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30.11.2024 21:29 Ответить
Бла-бла-бла...
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30.11.2024 21:31 Ответить
а баба галимага пустосіки кожний день яку йому хрінь пишуть ці спічрайтери набір слів переможно ми працюємо алло а як там міни браковані поживають мабуть не на часі щось сказати
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30.11.2024 21:38 Ответить
Суки, працювати коли будете? у вас тільки плани і підготовки
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30.11.2024 21:41 Ответить
73 процента,вы ответственны за это!!!!
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30.11.2024 21:42 Ответить
Да что вы его достали! Он прямо сказал;"Готуємось до активної роботи..."
До этого все была фигня. А сейчас готовятся!
Маринуем шашлыки незламно!
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30.11.2024 21:44 Ответить
***йде підготовка до активної роботи з партнерами в грудні. Ця робота включатиме перемовини та зустрічі.......*** Яка робота з партнерами, які зустрічі та перемовини? Він ще досі вважає себе Великим Цебе і центром всесвіту? Але в Штатах та і на Заході вже й не приховують, що сприймають Zелінскі реально божевільним. (Виступ пані Victoriі Spartz, республіканки-конгресвумен останній тому доказ )Там усе на купу: і погляд явно хворої людини, якій важко зрозуміти оточуючу реальність, і жестикуляція, а головне, все те, що звучить, коли він відкриває рота. ...., І чим частіше він відкриває рота, тим більше бажання у всіх навколо остаточно виключити Україну (на жаль, саме Україну, а не цього хворого пожмяканого й зарослого чоловічка в прикиді гопників 90-их) з будь-яких переговорних процесів...
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30.11.2024 21:53 Ответить
Зеля, готуйся до буцигарні! Там тобі вже прогули ставлять.
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30.11.2024 22:15 Ответить
Ці зелені дегенерати вже довели за роки війни, що взагалі ні на що не здатні, крім красти на крові та безкінечно брехати. Дивно, що держава ще досі існує під таким "мудрим, потужним та незламним" керівництвом, але схоже, вже не довго протягне.
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30.11.2024 22:16 Ответить
Грядет массовая мобилизация.
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30.11.2024 22:37 Ответить
якось по@еру до чого ти там готуєшся...
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30.11.2024 22:38 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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01.12.2024 00:29 Ответить
Заради чиєї безпеки, зелена ти шмаркля? Хіба що твоєї, бо громадяни України вже третій рік у небезпеці і змін щодо цього не проглядається
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01.12.2024 00:34 Ответить
Оце прорвало клована-тупорилого!
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01.12.2024 04:21 Ответить
Зеленський: Готуємось до активної роботи в грудні

Ух ти!
А що робитимеш: у шахту полізеш чи на трактора сядеш?
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01.12.2024 05:20 Ответить
як волонтер Чмут барижить гроші


_ _ _ _ _ _ _



Тобто барига Чмут бере сорочку за 3395 грн, ліпить туди номерок як зеку, і продає вже за "спец ціною" в 5000 грн.

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01.12.2024 07:04 Ответить
Обсирав Пороха і Турчинова, щоб самому барижити на війні. Отакі в нас ахтивісти
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01.12.2024 08:18 Ответить
ТурбоПотужно!!!
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01.12.2024 10:46 Ответить
Готується він…
Ти забув сказати, в грудні якого року.
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01.12.2024 10:58 Ответить
Там ще було: можна втілити, можна не втілити. Вам все можна, словоблуди!
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01.12.2024 11:00 Ответить
 
 