Зеленский: готовимся к активной работе в декабре, есть решения, которые можно реализовать в эти недели ради безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии решений, которые могут быть реализованы в эти недели и месяцы ради справедливого завершения войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 30 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка к активной работе с партнерами в декабре. Эта работа будет включать переговоры и встречи.

"Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности - ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", - рассказал глава государства.

Ранее президент заявлял, что есть все возможности, чтобы завершить войну РФ против Украины в следующем году.

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