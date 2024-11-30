Зеленский: готовимся к активной работе в декабре, есть решения, которые можно реализовать в эти недели ради безопасности
Президент Владимир Зеленский заявил о наличии решений, которые могут быть реализованы в эти недели и месяцы ради справедливого завершения войны.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 30 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что сейчас идет подготовка к активной работе с партнерами в декабре. Эта работа будет включать переговоры и встречи.
"Есть решения, которые могут быть реализованы именно в эти недели и месяцы ради нашей общей безопасности - ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", - рассказал глава государства.
Ранее президент заявлял, что есть все возможности, чтобы завершить войну РФ против Украины в следующем году.
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Україна повинна ...
Народ України повинен...
ВСУ повинні ...
Пенсіонери повинні ...
Захід повинен ...
Це вже просто немислима сцянина в очі електорату🐑🐑🐑
-Вова, а коли ти розслабляєшся?
-Да я і не напрягаюсь!
Це буде найліпше твоє рішенні у житті
І без тебе знаємо що все хєрово, вова, бо ти і є тому причина
Знущається чи що
До этого все была фигня. А сейчас готовятся!
Маринуем шашлыки незламно!
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
Ух ти!
А що робитимеш: у шахту полізеш чи на трактора сядеш?
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Тобто барига Чмут бере сорочку за 3395 грн, ліпить туди номерок як зеку, і продає вже за "спец ціною" в 5000 грн.
Ти забув сказати, в грудні якого року.