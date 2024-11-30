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Новини
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Зеленський: Готуємось до активної роботи в грудні, є рішення, які можна реалізувати цими тижнями заради безпеки

Зеленський звернення 30 листопада

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність рішень, які можуть бути реалізовані цими тижнями та місяцями заради справедливого завершення війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 30 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що наразі йде підготовка до активної роботи з партнерами в грудні. Ця робота включатиме перемовини та зустрічі.

"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", - розповів очільник держави.

Раніше президент заявляв, що є всі можливості, щоб завершити війну РФ проти України у наступному році.

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Автор: 

безпека (932) Зеленський Володимир (23790) звернення (603)


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Топ коментарі
+20
будемо робити роботу на роботі і це вперше в історії України. Потужно і незламно !

Україна повинна ...

Народ України повинен...

ВСУ повинні ...

Пенсіонери повинні ...

Захід повинен ...

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30.11.2024 21:04
+19
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30.11.2024 21:05
+18
Рішення, безумовно, рішучі та потужні?
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30.11.2024 21:01
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А до цього шо була пасивна робота?
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30.11.2024 21:00 Відповісти
"пасив - актив" поміняються місцями
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30.11.2024 21:10 Відповісти
ЯНЕЛОХ...
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30.11.2024 23:13 Відповісти
б то була пасивна бла-бла-бла а буде активна бла-бла-бла
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30.11.2024 21:26 Відповісти
Рішення, безумовно, рішучі та потужні?
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30.11.2024 21:01 Відповісти
Нехай бере парабелум з одним патроном і буде потужне рішення.
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30.11.2024 21:07 Відповісти
Не допоможе.
Бо 5-6 потужних менеджерів залишаться.
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30.11.2024 21:26 Відповісти
Вони залишаться сиротами, тобто навіть не держслужбовцями.
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30.11.2024 23:43 Відповісти
Беріть вище! Незламно-стійкі та перші у Всесвіті! Але про це українці дізнаються від CNN, BBC, The Time, WSJ, The Economist etc., але наступного року, ближче до весни. Зате, на протязі цьог часу, щовечора будуть "хриплосики ні про що" від найвеличнішого диктора.
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30.11.2024 21:08 Відповісти
пусте брехло
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30.11.2024 21:03 Відповісти
Як ти вирішуєш і яке горе продовжуєш нести для України ми бачимо з 2019 року. Для того, щоб кацап наших вбивав і все знищував доклав і ти свої дії по розброєнню та непідготовці до війни, своїми брехливими відосами і корупційним оточенням. Як там 100 тисяч мін - бутафорія на 25 мільярдів гривень під час війни? Це показуха бурхливої діяльності і витрачання грошей бідної держави?
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30.11.2024 21:03 Відповісти
будемо робити роботу на роботі і це вперше в історії України. Потужно і незламно !

Україна повинна ...

Народ України повинен...

ВСУ повинні ...

Пенсіонери повинні ...

Захід повинен ...

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30.11.2024 21:04 Відповісти
Точно в "бровь" цьому негіднику, що лізе кожного вечора до вас ... цілуватись.
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30.11.2024 21:08 Відповісти
ЯНЕЛОХ С КРІВОРОГАТІНСКА ...
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30.11.2024 23:16 Відповісти
Патужна бл.
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30.11.2024 21:04 Відповісти
А шо там з самітами миру, безпековими угодами, планом перемоги і планом стійкості?
Це вже просто немислима сцянина в очі електорату🐑🐑🐑
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30.11.2024 21:04 Відповісти
дЄрмак в туалеті розвісив замість туалетного папіру.
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30.11.2024 21:06 Відповісти
Потужний План Активної Роботи вже є?
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30.11.2024 21:05 Відповісти
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30.11.2024 21:05 Відповісти
Смішно. Як тим у минулому на концертах 95 квакерів з балалайками. Три роки займався самітами, виступами у конгресах, а тут мАгутнії помощьніки крали мільярди для нього. Для прикриття афери століття ? І раптом вийшов з заявою (як завжди) що він вже все порішав. Не надихаєшся перед смертю, негідник. І не сподівайся на папашу Трампа. Він тобі точно не помічник у твоїй АФЕРІ. Спартц вже проконсультувала всіх, кого потрібно.
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30.11.2024 21:05 Відповісти
Прям як в анекдоті:
-Вова, а коли ти розслабляєшся?
-Да я і не напрягаюсь!
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30.11.2024 21:09 Відповісти
Дивися не перепрацюйся, бо ще інвалідність доведеться давати і пенсію президентську виплачувати
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30.11.2024 21:11 Відповісти
А хто йому ту інвалідність оформить? Він же МСЕК розігнав.
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30.11.2024 21:17 Відповісти
Как ты уже ****.........л
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30.11.2024 21:13 Відповісти
Чел целый год ездил с безпековыми угодами - в итоге Украину уже посылают все открыто. Все за что не возьмется - все просрет.
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30.11.2024 21:17 Відповісти
знову Броневтіка поперло. Майбуть Бабада айкоса дала полизати
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30.11.2024 21:18 Відповісти
Звільни посаду, зроби добре країні!!!
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30.11.2024 21:19 Відповісти
Йди з влади
Це буде найліпше твоє рішенні у житті
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30.11.2024 21:20 Відповісти
Щодня записує оті відоси.
І без тебе знаємо що все хєрово, вова, бо ти і є тому причина
Знущається чи що
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30.11.2024 21:21 Відповісти
Зеленский даст 3-часовое интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, который приедет в Киев (c)
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30.11.2024 21:22 Відповісти
Та кому це переливання з пустого у порожнє буде цікаве? Дарма тратить гроші тільки на поїздку журналіста.
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30.11.2024 21:31 Відповісти
Ішак лише готується до роботи. Не факт, що воно приступить до оної. І основне чи буде результат, окрім, звісно, чергового відосіка.
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30.11.2024 21:23 Відповісти
Знову якісь непотрібні слова.
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30.11.2024 21:26 Відповісти
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30.11.2024 21:27 Відповісти
Чомусь не віритю цій людині, яка сьогодні є президентом. Скільки не обіцяв - нічого не виконав, складається таке враження ніби брехав.
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30.11.2024 21:27 Відповісти
Коли в країні склалася така ситуація, розумні люди шукають вихід , а дебіли шукають винних
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30.11.2024 21:29 Відповісти
Говорив би поменьше за розумного би зійшов. А так вже скоро останні шанувальники перестануть його слухати. Ну серйозно ні про що вже говорить.
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30.11.2024 21:29 Відповісти
Бла-бла-бла...
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30.11.2024 21:31 Відповісти
а баба галимага пустосіки кожний день яку йому хрінь пишуть ці спічрайтери набір слів переможно ми працюємо алло а як там міни браковані поживають мабуть не на часі щось сказати
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30.11.2024 21:38 Відповісти
Суки, працювати коли будете? у вас тільки плани і підготовки
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30.11.2024 21:41 Відповісти
73 процента,вы ответственны за это!!!!
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30.11.2024 21:42 Відповісти
Да что вы его достали! Он прямо сказал;"Готуємось до активної роботи..."
До этого все была фигня. А сейчас готовятся!
Маринуем шашлыки незламно!
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30.11.2024 21:44 Відповісти
***йде підготовка до активної роботи з партнерами в грудні. Ця робота включатиме перемовини та зустрічі.......*** Яка робота з партнерами, які зустрічі та перемовини? Він ще досі вважає себе Великим Цебе і центром всесвіту? Але в Штатах та і на Заході вже й не приховують, що сприймають Zелінскі реально божевільним. (Виступ пані Victoriі Spartz, республіканки-конгресвумен останній тому доказ )Там усе на купу: і погляд явно хворої людини, якій важко зрозуміти оточуючу реальність, і жестикуляція, а головне, все те, що звучить, коли він відкриває рота. ...., І чим частіше він відкриває рота, тим більше бажання у всіх навколо остаточно виключити Україну (на жаль, саме Україну, а не цього хворого пожмяканого й зарослого чоловічка в прикиді гопників 90-их) з будь-яких переговорних процесів...
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30.11.2024 21:53 Відповісти
Зеля, готуйся до буцигарні! Там тобі вже прогули ставлять.
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30.11.2024 22:15 Відповісти
Ці зелені дегенерати вже довели за роки війни, що взагалі ні на що не здатні, крім красти на крові та безкінечно брехати. Дивно, що держава ще досі існує під таким "мудрим, потужним та незламним" керівництвом, але схоже, вже не довго протягне.
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30.11.2024 22:16 Відповісти
Грядет массовая мобилизация.
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30.11.2024 22:37 Відповісти
якось по@еру до чого ти там готуєшся...
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30.11.2024 22:38 Відповісти
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
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01.12.2024 00:29 Відповісти
Заради чиєї безпеки, зелена ти шмаркля? Хіба що твоєї, бо громадяни України вже третій рік у небезпеці і змін щодо цього не проглядається
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01.12.2024 00:34 Відповісти
Оце прорвало клована-тупорилого!
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01.12.2024 04:21 Відповісти
Зеленський: Готуємось до активної роботи в грудні

Ух ти!
А що робитимеш: у шахту полізеш чи на трактора сядеш?
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01.12.2024 05:20 Відповісти
як волонтер Чмут барижить гроші


_ _ _ _ _ _ _



Тобто барига Чмут бере сорочку за 3395 грн, ліпить туди номерок як зеку, і продає вже за "спец ціною" в 5000 грн.

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01.12.2024 07:04 Відповісти
Обсирав Пороха і Турчинова, щоб самому барижити на війні. Отакі в нас ахтивісти
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01.12.2024 08:18 Відповісти
ТурбоПотужно!!!
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01.12.2024 10:46 Відповісти
Готується він…
Ти забув сказати, в грудні якого року.
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01.12.2024 10:58 Відповісти
Там ще було: можна втілити, можна не втілити. Вам все можна, словоблуди!
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01.12.2024 11:00 Відповісти
 
 