Зеленський: Готуємось до активної роботи в грудні, є рішення, які можна реалізувати цими тижнями заради безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність рішень, які можуть бути реалізовані цими тижнями та місяцями заради справедливого завершення війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 30 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що наразі йде підготовка до активної роботи з партнерами в грудні. Ця робота включатиме перемовини та зустрічі.

"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", - розповів очільник держави.

Раніше президент заявляв, що є всі можливості, щоб завершити війну РФ проти України у наступному році.

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