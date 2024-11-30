Зеленський: Готуємось до активної роботи в грудні, є рішення, які можна реалізувати цими тижнями заради безпеки
Президент Володимир Зеленський заявив про наявність рішень, які можуть бути реалізовані цими тижнями та місяцями заради справедливого завершення війни.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 30 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що наразі йде підготовка до активної роботи з партнерами в грудні. Ця робота включатиме перемовини та зустрічі.
"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки – заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", - розповів очільник держави.
Раніше президент заявляв, що є всі можливості, щоб завершити війну РФ проти України у наступному році.
Топ коментарі
+20 133133
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+19 Перехватчик
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Україна повинна ...
Народ України повинен...
ВСУ повинні ...
Пенсіонери повинні ...
Захід повинен ...
Це вже просто немислима сцянина в очі електорату🐑🐑🐑
-Вова, а коли ти розслабляєшся?
-Да я і не напрягаюсь!
Це буде найліпше твоє рішенні у житті
І без тебе знаємо що все хєрово, вова, бо ти і є тому причина
Знущається чи що
До этого все была фигня. А сейчас готовятся!
Маринуем шашлыки незламно!
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
3. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
4. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
5. Гундосий підар подає у відставку.
6. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
Ух ти!
А що робитимеш: у шахту полізеш чи на трактора сядеш?
_ _ _ _ _ _ _
Тобто барига Чмут бере сорочку за 3395 грн, ліпить туди номерок як зеку, і продає вже за "спец ціною" в 5000 грн.
Ти забув сказати, в грудні якого року.