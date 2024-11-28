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Нидерланды передали Украине три пусковые установки для Patriot. ФОТОрепортаж
Нидерланды передали Украине три пусковых установки к ЗРК "Patriot".
Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекелманс, передает Цензор.НЕТ.
"Это спасает человеческие жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию есть и остается в наших общих интересах", - отметил он.
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+8 Vasily Androshchook
показать весь комментарий28.11.2024 13:23
+5 Светлана Круп
показать весь комментарий28.11.2024 13:31
+5 Jolli Rabbit
показать весь комментарий28.11.2024 13:33
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Це було десь місяць тому, зараз ті пускові вже стоять в нас на чергуванні?
А шо там мамерика? Знов джавелінчики та стінгери у новому пакеті?
Друга батарея Patriot - в червні 2024 року
Німеччина: одну батарею Patriot у квітні 2023 року, а другу - у грудні 2024 року.
Нідерланди: дві пускові установки Patriot у квітні 2023 року.
По факту США спонсорували всі батареї (ракети, навчання, фінансова сторона), і всього їх 6 , 1 чи 2 наче пошкоджені.
Просто є люди, що вірять в те, що і Ізраїль сам меркави наклепав і залізний купол і тп., але якщо копнути, то там скрізь зірко-полосаті вуха тирчать.
P.S. Ніколи не розумів, навіщо намагатися знайти виправдання очевидній тупості??? Ну не вистачає їм клепки, щоб зрозуміти, що, надаючи більше оборонної зброї, вони не призводять до ескалації.
Ну просто аут... Повний паралакс головного мозку...
To date, the administration has chosen not to use that option, mainly because the congressionally approved pot of money that hasn't been zeroed out yet.
"We are prioritizing security assistance that they would not have to pay us back for," a senior administration official said on the condition of anonymity to detail sensitive internal discussions. However, the official added that the administration is "certainly open to using it in the future." The focus right now is on "other existing authorities that Congress has authorized."
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/04/10/why-biden-hasnt-loaned-weapons-to-ukraine-00091187
А щодо якихось там заяв президента... Як ви це собі уявляєте? Конгрес приймає закон, а український уряд від нього відмовляється? На підставі чого? Лендліз не виконувався саме адміністрацією бідона. Крапка.
Exclusions.For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply:
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
Ви хоч РАЗ поцікавилися що це винятки? Ні, інакше б таку дичину не писали. До Вашого відома, згідно з першим підпунктом, знімається вимога на сплату боргу за лендлізом після п'яти років і НЕ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ жодних інших часових термінів. За другим підпунктом усувається вимога до України щодо оплати військової техніки ВЗАГАЛІ. Уявляєте?
Легше було б отримувати через інші канали? Знов невігластво та тотальна необізнаність. У каналів PDA, USAI та інших є суттєві обмеження. Наприклад, обмеження для PDA у 2022 році було 11 мільярдів, а у 2023 році - 10.7 мільярдів. Отже їх не можна порівнювати з лендлізом, який передбачає НЕОБМЕЖЕНУ допомогу.
Конгрес прйняв закон, але не забезпечив його виконання? Конгрес зробив ВСЕ, щоб цей закон був виконаний. До Вашого відома, озброєння, передане Україні за каналом PDA. переходить у повну власність України. Відповідно, у бугалтерській звітності його нестачу на складах Пентагону слід відновити. А ось за лендлізом все військове обладнання, яке передається Україні, залишається у власності США. І у балансових документах воно таким і залишається, тобто відновлювати його не треба. Необхідність оплати, як я вже зазначав вище, знімалася завдяки двом підпунктам. Так це мало працювати. І для нас це було ДУЖЕ вигідно. Для нас, але не для бідона та його шобли, які все три роки війни підіграють кацапами і в'яжуть нас по рукам і ногам своїими безглуздими обмеженнями та вимогами. І через це ми ризикуємо програти цю війну, про що красномовно свідчить ситуація на фронті. Ну а тут їм аплодують за це Ви та Вам подібні. Але у всьому винуватий Трамп та республіканці. Це ж так очевидно...
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
Послухайте, Ви вперто продовжуєте цю безглузду і абсолютно програшну з Вашого боку розмову. Ну немає у Вас контраргументів. Змиріться.
of such articles while leased, the costs of restoration or replacement if the articles are damaged while leased, and, if the articles are lost or destroyed while leased, ну це відміняє, але не сам лізінг. Техніку після лізингу треба буде повертати, а можливо і платити за неї, тобто Джо просто трохи прикрив і нашу і свою пʼяту точку, бо часи міняються, і те що зараз дають на "безоплатній і безтерміновій основі" ( хоча це не так ) завтра може перетворитися на певний борг з усіма наслідками та ще і з поверненням (якщо конгрес так вирішить) прямо під час бойових дій.
Procedures for Delivery of Defense Articles.--Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
Не пізніше ніж 60 днів після дати набрання чинності цим законом Президент зобов'язаний встановити прискорені процедури постачання будь-яких засобів оборонного призначення, наданих в борг або оренду уряду України відповідно до угоди, укладеної згідно з підрозділом (а), для забезпечення своєчасної передачі засобів оборонного призначення зазначеному уряду.
Підкреслює: йдеться саме про лендліз
Не розумієте, що я хочу довести? Здається, я вже все довів. Ви, як і більшість людей тут, стали жертвами промивки мізків. Користуючись вашою необізнаністю, місцеві ЗМІ переконали вас у тому, що лендліз це зло, а бідон все робить правильно. Виконували вони (ЗМІ) вказівки ОП, яка мала домовленості з адміністрацією бідона. Щось типу "ви не педалюєте тему лендлізу, а ми вам надаємо певні особисті преференції". З боку ОП у цьому брали найактивнішу участь абдрістович (як радник) та маркарова (як посол), а з боку блохєрської спільноти різні там романенки та алєксашенки.
Ви думаєте, що Ви озвучуєте свої думки? Ви тупо повторюєте нав'язані Вам наративи і навіть не помічаєте цього. Прокиньтесь і почніть, нарешті, думати самостійно...
Таке враження, що Ви взагалі не читаєте те, що я пишу. Відмовляєтесь брати до уваги факти? Хочете і далі залишатися невігласом? Ну ОК, залишайтесь. Але тоді не встрягайте у суперечки з людьми, які на відміну від Вас, знають, про що говорять, і можуть АРГУМЕНТОВАНО все пояснити.
Німеччина 14шт, США 8шт, Румунія 4шт, Нідерланди 2шт (зараз ще додали)
США поставила зброї майже на 100 млрд$ ,а ця жертво зомбофону досі бреше про США
Ну нічого , це як у 2019 , зараз срам тобі, балаболу, покаже як було б все без "джавелінів і стінгерів"
Сльози будеш лити за Байденом - та пізно буде
Навіть адміністрація, котра рахує всі обіцянки на 5+ років вперед, підтверджує тільки 61млрд
https://media.defense.gov/2024/Nov/20/2003590818/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-PDA-70.PDF
IMMEDIATE RELEASE
Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine November 20, 2024
The United States has committed more than $61.3 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $60.7 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.
По USAI
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Конгрес надав 32.7млрд, в роботі з контрактами 21.2млрд
По PDA
Конгрес надав 33.3млрд, з яких 1.7млрд згоріло в 2022.
Після перевірки аудитом станом на сьогодні використано 22.7млрд
8.7млрд не використаного PDA
Тобто реальні поставки 22.7млрд + 2-3млрд по USAI
Якщо скласти всі обіцянки 33.3 PDA + 32.7 USAI, виходить 66млрд
що хоч якось збігається з обіцянкою "The United States has committed more than $61.3 billion"
До "брехуна" про 100млрд правда не хватає....
Для порівняння, по зброї
"Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1000 танків K2, а також 648 самохідних гаубиць та 48 винищувачів FA-50, за 15млрд.евро"
сумма приблизно в 6 раз менша за 100млрд, як написало "воно"
Що ми маємо, за "100млрд", тобто за сумму в 6 раз більшу
Танки 31шт
Самохідна гаубиця 18шт
Літаки 0шт
Можна додати, для порівняння ще
255 звичайних гаубиць
21 хаймарс
2 патріот
700 бредлі+страйкер
3млн.снарядів, джалеліни, стінгери
якось воно не співставне по сумі та кількості з поставками за 15млрд
Прямо як в мультіку: нєправільна ти, дядя Фьодор, бутерброд єш...
"Свій Моссад" теж говорити не можна? І своє ФБР? І свій Петріот?
"Тіямлячим" зрозуміло ж, про що мова.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
2. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
3. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
4. Гундосий підар подає у відставку.
5. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.