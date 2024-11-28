РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Фото Помощь Украине
9 928 63

Нидерланды передали Украине три пусковые установки для Patriot. ФОТОрепортаж

Нидерланды передали Украине три пусковых установки к ЗРК "Patriot".

Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекелманс, передает Цензор.НЕТ.

"Это спасает человеческие жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию есть и остается в наших общих интересах", - отметил он.

Также читайте: США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ

Нідерланди передали Україні 3 пускові установки до ЗРК Patriot
Нідерланди передали Україні 3 пускові установки до ЗРК Patriot
Нідерланди передали Україні 3 пускові установки до ЗРК Patriot
Нідерланди передали Україні 3 пускові установки до ЗРК Patriot

Автор: 

Нидерланды (1570) Patriot (263)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Фоторепортаж (якщо це не відволікання) був цілком зайвий.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:23
+5
Дякуємо. З нормальною владою, в нас вже давно був би свій Залізний купол з наданих ППО, але при зелених виродках, боюся, що й патріоти не допоможуть. Бо патріоти найперше - повинні бути у владі. Тільки тоді патріоти в ППО будуть ефективними. Бо з дурною головою і ногам горе - сбогоднішня масована атака це довела.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:31
+5
Перше питання, яке повинно хвилювати мешканця України -"що там вітчизняна військова промисловість"? Чому естрадний президент її не фінансує з серпня 2019 ? Де наша зброя? коли розблокують її випуск.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фоторепортаж (якщо це не відволікання) був цілком зайвий.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:23 Ответить
Та не зайвий.
Це було десь місяць тому, зараз ті пускові вже стоять в нас на чергуванні?
показать весь комментарий
28.11.2024 13:37 Ответить
То не в нас сфоткано,нам би такі капоніри та бункери,а поки що асфальт,Онур,кірюхашевченка
показать весь комментарий
28.11.2024 13:40 Ответить
Золоті люди. Дякуємо!

А шо там мамерика? Знов джавелінчики та стінгери у новому пакеті?
показать весь комментарий
28.11.2024 13:23 Ответить
Перше питання, яке повинно хвилювати мешканця України -"що там вітчизняна військова промисловість"? Чому естрадний президент її не фінансує з серпня 2019 ? Де наша зброя? коли розблокують її випуск.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:33 Ответить
Ух ти! І петріоти зможемо випускати? І THAAD? І F-16?
показать весь комментарий
28.11.2024 15:05 Ответить
А ви думаєте за чий це кошт банкет ? за Нідерландів ? Іде вже 3 рік війни, а люди все ще не можуть 2 + 2 скласти.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:36 Ответить
Це не люди , а рештки ЗеСкота
показать весь комментарий
28.11.2024 13:39 Ответить
Ну складіть і оголосіть результат для всіх. Скільки всього нам штати надали петріотів?
показать весь комментарий
28.11.2024 15:06 Ответить
США: Перша батарея - в грудні 2022 року та доставлена ​​квітні 2023 року.
Друга батарея Patriot - в червні 2024 року
Німеччина: одну батарею Patriot у квітні 2023 року, а другу - у грудні 2024 року.
Нідерланди: дві пускові установки Patriot у квітні 2023 року.
По факту США спонсорували всі батареї (ракети, навчання, фінансова сторона), і всього їх 6 , 1 чи 2 наче пошкоджені.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:39 Ответить
Що і потрібно було довести. Аж 2(!) батареї. Як то кажуть, без коментарів.
показать весь комментарий
28.11.2024 17:00 Ответить
Блін, мені звичайно ліньки розписувати, але просто залишу, може хтось ще почитає. Як нам "передавали" батареї Німеччина і Нідерланди. Німеччина "замовила" собі 4 нові батареї за контрактом і ще США "продали" Німеччині 600 ракет до них. Більш за те США взяли на себе всі логістичні, навчальні і тп витрати. Тобто пояснюю США сказали передати нам 2 батареї Петріотів , а Німці за це отримали 4. так трохи зрозуміліше ? Нідерланди теж "замовили" ще 2 + модернізацію старих систем, при чому відправили нам вони 2 пускові установки , а не батареї, а от "замовлення" включає 2 батареї.

Просто є люди, що вірять в те, що і Ізраїль сам меркави наклепав і залізний купол і тп., але якщо копнути, то там скрізь зірко-полосаті вуха тирчать.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:11 Ответить
Так що в сухому залишку маємо ми? Все ті ж 2 батареї від штатів. Це при тому, що вони їх виробляють. І на складах у них цього добра теж вистачає.

P.S. Ніколи не розумів, навіщо намагатися знайти виправдання очевидній тупості??? Ну не вистачає їм клепки, щоб зрозуміти, що, надаючи більше оборонної зброї, вони не призводять до ескалації.
показать весь комментарий
28.11.2024 18:26 Ответить
Це з нашої точки зору, але у США перед нами зобов'язань не має, а є перед членами альянсу (що рудий і хоче змінити) , по факту всі батареї нам надали США, бо НАТО = США, вони там і цар і бог і хто завгодно, вони погоджують скільки зброї і де розміщувати, де які бази і тп. при чому інколи достатньо одноосібно. США піклуються про НАТО і про країни альянсу і просто закидати кудись 10 петріотів з 2-3 тисячами ракет вони не будуть, їм наше протистояння з рашкою на 3 єчку по 5 бальній, якщо не на 2ку, їх цікавить більше близкий і далекий схід, африка, а не країна, яка веде бойові дії з країною з одним з найбільших ядерних потенціалів світу. Я скажу, що нам і так пощастило, що дід не скрутив нам дулю на початку війни, просто чудо із чудес і те, що ми отримали - я цього навіть в дивовижних снах не міг передбачити, та я і за 1 гвинтівку їм подякую, бо очевидна тупість, це розвалити свою оборонку, а потім, після 8 років війни, підійти до широкомасштабної війни з голою сракою, от це тупість. А мати 4 - 5 додаткових петріотів на зберганні, це нормальний підхід до справи.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:29 Ответить
Ваша головна помилка у тому, що для Вас бідон це вся Америка. Ні, не вся. І багато хто там, м'яко кажучи, не в захваті від його безглуздої політики. Причому як в середині країни, так і ззовні. Нагадаю, що на початку 2022 року був проголосований закон про Лендліз, який цей старий бовдур не виконав. І цьому його рішенню тут чимало йолопів мало не стоячи аплодували. Тіпа, "не потрібен він нам, і так по PDA все нахаляву дають". Висміювали та цькували всіх тих, хто дотримувався протилежної точки зору. Ну і шо? Насміялися досхочу, розумники? А тепер сидять, запхавши язики в дупи, і мовчать. Бо зброї катачтрофічно мало дають, та й ті крихти, які виділяють, доводиться чекати місяцями. Але й тут є відповідь. Ну і що шо мало? Головне, що дають! Тому падаємо на коліна і молимося на бідона-рятівника. Бо без нього взагалі б нічого не отримали.

Ну просто аут... Повний паралакс головного мозку...
показать весь комментарий
28.11.2024 22:31 Ответить
В сенсі не виконав ? Ви там що і де читаєте, пане ? Ви хоч той закон читали взагалі, чи просто так, повторюєте те, що тут кожен другий пише ? Капець просто , людина до мене апелює законом , який не читала. Почитайте закон цей і я впевнений на 100 відсотків більше ви про це не згадаєте ні разу ( навіть наш найпотужніший про нього не згадує , бо мабуть все-таки прочитав його хоч раз)
показать весь комментарий
29.11.2024 11:00 Ответить
А, пішла ця маячня про те, що він не зобов'язаний був закон виконувати? Що закон був просто красивим жестом, символом підтримки? Переслухали романенків-абдрістовичей?
показать весь комментарий
29.11.2024 12:00 Ответить
Та чому, він і не проти був, проти якраз була Україна, бо це сповільнило б надходження озброєння, бо ленд-ліз це не безповоротне постачання, а саме тому будь-яке використання це додаткові ризики як безпекові, так і інформаційні, + збільшення бюрократичних процедур. Сам закон просто Україні не дуже підходив (бо то тільки по теліку можна хрипіти - гів ас е кредіт!!), але у випадку якби можновладці наполягали на саме ленд-лізі - то ніяких проблем, закон був-би продовжений. Називати людину, яка по-суті врятувала Україну від майже 100% поразки - старим бовдурем, це так по-нашому.... маємо на що заслуговуємо...
показать весь комментарий
29.11.2024 12:33 Ответить
Ага, ще одна божевільна версія: вони хотіли, а ми ні. Мда... Чого лише тут не вигадають, аби виправдати старого маразматика та його шоблу. До Вашого відома, вони самі сказали, що для них пріоритетними є інші канали постачання зброї.

To date, the administration has chosen not to use that option, mainly because the congressionally approved pot of money that hasn't been zeroed out yet.

"We are prioritizing security assistance that they would not have to pay us back for," a senior administration official said on the condition of anonymity to detail sensitive internal discussions. However, the official added that the administration is "certainly open to using it in the future." The focus right now is on "other existing authorities that Congress has authorized."

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/04/10/why-biden-hasnt-loaned-weapons-to-ukraine-00091187

показать весь комментарий
29.11.2024 13:03 Ответить
ну і? Виж самі написали підтвердження моїх слів, що сконцентрувалися на допомозі яка безповоротна, але вони залишають ленд-ліз як резервний ( можливо після стабілізації). Я просто не розумію, що тут не так з їх сторони. Ну вийшов би президент і сказав, ні - ми хочемо платити , які до них то питання ? Що забороняло просто отримувати зброю і через пезповоротні програми і лендліз ? Та нічого, обмежень не було, не було волі нашого керівництва, це так , бо щось я від наших делегацій і згадки про ленд-ліз не чув. Та навіть зараз можна просити той ленд-ліз, ніхто не заважає.
показать весь комментарий
29.11.2024 13:32 Ответить
Послухайте, якби лендліз діяв до 2023 чи 2024 року, то тоді у це ще можна було повірити. Але термін його дії обмежувався 2022 фінансовим роком. Відповідно про який запасний варіант Ви говорите??? Крім того, він був прописаний так, що нам за нього по суті взагалі не треба було платити. По суті, це був грант, а не кредит. Причому без обмежень як PDA. Що могло бути вигіднішим на той час?

А щодо якихось там заяв президента... Як ви це собі уявляєте? Конгрес приймає закон, а український уряд від нього відмовляється? На підставі чого? Лендліз не виконувався саме адміністрацією бідона. Крапка.
показать весь комментарий
29.11.2024 18:41 Ответить
Та там публічно нічого прописано не було, та і як можна називати ленд-лізом те, що повертати не треба. Тоді вже справді легше через інші канали отримувати зброю. Конгрес прйняв закон, але не забезпечив його виконання, наша сторона, яка багато разів приймала участь в різних заходах теж не була зацікавлена в обговоренні цього питання. Ні разу ніхто про той "ленд-ліз" не згадав. То якщо наша сторона не піднімає питання ленд-лізу, то може це питання вже було вирішене іншим шляхом?
показать весь комментарий
30.11.2024 00:37 Ответить
Ви ж інших звинувачуєте у тому, що вони не читали закон. А самі виявляєте при цьому повне невігластво. Публічно не прописано, кажете? Та невже? А як щодо цього:

Exclusions.For the purposes of the authority described in paragraph (1) as that authority relates to Ukraine, the following provisions of law shall not apply:
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3)).
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).

Ви хоч РАЗ поцікавилися що це винятки? Ні, інакше б таку дичину не писали. До Вашого відома, згідно з першим підпунктом, знімається вимога на сплату боргу за лендлізом після п'яти років і НЕ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ жодних інших часових термінів. За другим підпунктом усувається вимога до України щодо оплати військової техніки ВЗАГАЛІ. Уявляєте?

Легше було б отримувати через інші канали? Знов невігластво та тотальна необізнаність. У каналів PDA, USAI та інших є суттєві обмеження. Наприклад, обмеження для PDA у 2022 році було 11 мільярдів, а у 2023 році - 10.7 мільярдів. Отже їх не можна порівнювати з лендлізом, який передбачає НЕОБМЕЖЕНУ допомогу.

Конгрес прйняв закон, але не забезпечив його виконання? Конгрес зробив ВСЕ, щоб цей закон був виконаний. До Вашого відома, озброєння, передане Україні за каналом PDA. переходить у повну власність України. Відповідно, у бугалтерській звітності його нестачу на складах Пентагону слід відновити. А ось за лендлізом все військове обладнання, яке передається Україні, залишається у власності США. І у балансових документах воно таким і залишається, тобто відновлювати його не треба. Необхідність оплати, як я вже зазначав вище, знімалася завдяки двом підпунктам. Так це мало працювати. І для нас це було ДУЖЕ вигідно. Для нас, але не для бідона та його шобли, які все три роки війни підіграють кацапами і в'яжуть нас по рукам і ногам своїими безглуздими обмеженнями та вимогами. І через це ми ризикуємо програти цю війну, про що красномовно свідчить ситуація на фронті. Ну а тут їм аплодують за це Ви та Вам подібні. Але у всьому винуватий Трамп та республіканці. Це ж так очевидно...
показать весь комментарий
30.11.2024 08:47 Ответить
Та цікавився . В смислі... взагалі, такого не буває, це стосується тільки техніки яка була втрачена в наслідок бойових дій, тобто вціліла техніка все ще не обліку і за неї треба платити, хай і без часових обмежень, дивно що Вам це не кинулося в очі.
показать весь комментарий
30.11.2024 11:28 Ответить
Ви цікавилися лендлізом часів Другої світової. Звідси і всі Ваші хибні висновки стосовно лендлізу для України. І закон Ви цей НЕ читали.
показать весь комментарий
30.11.2024 11:55 Ответить
так там це чорним по-білому це написано, по вашому ж посиланню.
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796).
показать весь комментарий
30.11.2024 12:24 Ответить
Правильно, написано. Так от і почитайте, що саме скасовують ці два підпункти.

Послухайте, Ви вперто продовжуєте цю безглузду і абсолютно програшну з Вашого боку розмову. Ну немає у Вас контраргументів. Змиріться.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:28 Ответить
ну ось же -
of such articles while leased, the costs of restoration or replacement if the articles are damaged while leased, and, if the articles are lost or destroyed while leased, ну це відміняє, але не сам лізінг. Техніку після лізингу треба буде повертати, а можливо і платити за неї, тобто Джо просто трохи прикрив і нашу і свою пʼяту точку, бо часи міняються, і те що зараз дають на "безоплатній і безтерміновій основі" ( хоча це не так ) завтра може перетворитися на певний борг з усіма наслідками та ще і з поверненням (якщо конгрес так вирішить) прямо під час бойових дій.
показать весь комментарий
30.11.2024 14:10 Ответить
Ось, читайте:

Procedures for Delivery of Defense Articles.--Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
показать весь комментарий
29.11.2024 12:25 Ответить
і що тут не так? чого він там не виконав? експедеційні процедури все одно були виконані і потім були використані в PDA і USAI. Може у нас різне розуміння в тулмачені експидеційних процедур, але я тут вже нічого не вдію.
показать весь комментарий
29.11.2024 12:48 Ответить
А що незрозуміло? Є закон і його треба виконувати. Саме лендліз, а не PDA чи USAI. Ви, як людина, яка очевидно не розуміється на тонкощах англійської мови, не можете побачити категоричного імперативу цього документу. Справа в тому, що передається він дієсловом 'shall', який абсолютна більшість тут тлумачить як показник майбутнього часу. Насправді ж, він має перекладитися як "зобов'язаний". Крім того, Ви неправильно переклали слово 'expedite' (точніше, за Вас це зробив автоматичний перекладач). Правильний переклад такий:

Не пізніше ніж 60 днів після дати набрання чинності цим законом Президент зобов'язаний встановити прискорені процедури постачання будь-яких засобів оборонного призначення, наданих в борг або оренду уряду України відповідно до угоди, укладеної згідно з підрозділом (а), для забезпечення своєчасної передачі засобів оборонного призначення зазначеному уряду.

Підкреслює: йдеться саме про лендліз
показать весь комментарий
29.11.2024 18:26 Ответить
Так навіть з тулмаченням "прискорені процедури" що це міняє ? Хто сказав, що процедур не було? А якщо не було, то чому конгрес їх не проконтролював, чому ніхто не ініціював перевірку, ну президент бере і не виконує закон, а палата представників і сенат просто знизують плечима і все? Всіх просто влаштувало те, що нам передавали по іншим каналам, і нашу сторону і їхню. Я просто не розумію, що ви намагаєтесь довести і який пункт Байден не виконав. Те що в рамках лендлізу не передано озброєння, то щоб це поміняло, ну давалиб нам стількиж, але через ленд-ліз, та і не має у публічному доступі тих процедур, може там на цьому етапі і про передачу озброєння і не йшлося, а тільки підготовка поточного озброєння до ленд-лізу, ні кількості, ні найменувань, ні дат (по передачі) - нічого, може там лопати були прописані чи екскаватори.
показать весь комментарий
30.11.2024 00:31 Ответить
До Вашого відома, були НЕОДНОРАЗОВІ звернення як з боку демократів, так і республіканців, почати виконання лендлізу. Але, як ми бачимо, це жодним чином не вплинуло на бідона та його шоблу.

Не розумієте, що я хочу довести? Здається, я вже все довів. Ви, як і більшість людей тут, стали жертвами промивки мізків. Користуючись вашою необізнаністю, місцеві ЗМІ переконали вас у тому, що лендліз це зло, а бідон все робить правильно. Виконували вони (ЗМІ) вказівки ОП, яка мала домовленості з адміністрацією бідона. Щось типу "ви не педалюєте тему лендлізу, а ми вам надаємо певні особисті преференції". З боку ОП у цьому брали найактивнішу участь абдрістович (як радник) та маркарова (як посол), а з боку блохєрської спільноти різні там романенки та алєксашенки.

Ви думаєте, що Ви озвучуєте свої думки? Ви тупо повторюєте нав'язані Вам наративи і навіть не помічаєте цього. Прокиньтесь і почніть, нарешті, думати самостійно...
показать весь комментарий
30.11.2024 08:57 Ответить
Якого ще виконання, які зверенення (я може 1 чи 2 статті читав і то, не від політиків), там всі як мишки сиділи тихенько, а якщо хтось там хтось воду і мутив, то республіканці, але в зовсім протилежному напрямку. Той ленд-ліз як мертвероджене дитя, ідея може і не погана, але запізнилася років на 10, в чому його перевага, якщо все одно більше ніж нам хочуть передати, нам не передають. Жорстких лімітів ні у PDA ні у USAI нема, можна дати і в 10 разів більше. Так само і у ленд-лізу, можна передати у 10 разів менше. Це якби по PDA чи USAI нам зобовʼязані передати 10 танків, а по ленд-лізу 15, то яб тут просто кивав головою і перший би кричав, що ленд-ліз це маст хев. Чи міг Джо Байден закинути нам все і трошки більше, звичайно міг, чому не зробив, я думаю, що він просто вирішив не кидатися з головою в ополонку, і як показала наступна фаза війни, зробив це не дарма, все-таки досвід в Афганістані дався взнаки.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:16 Ответить
Мда... Після фрази про відсутність жорстких лімітів у PDA у мене до Вас більше питань не залишилося.

Таке враження, що Ви взагалі не читаєте те, що я пишу. Відмовляєтесь брати до уваги факти? Хочете і далі залишатися невігласом? Ну ОК, залишайтесь. Але тоді не встрягайте у суперечки з людьми, які на відміну від Вас, знають, про що говорять, і можуть АРГУМЕНТОВАНО все пояснити.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:23 Ответить
та як нам тоді більше допомоги виділили ніж було заплановано в бюджеті? Через додаткові фінансування, через інші програми, ви просто вчепилися в той ленд-ліз і просто розказуєте, що це панацея, а проблема то не в ленд-лізі, а в кількості зброї, поповнення боеприпасів, паливо, зч и тп. PDA має лімит який можна збільшити хоч у 10000 разів, хоч у 90000000 разів, все йде від поточної ситуації, затвердили додаткове фінансування в конгресі і все.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:32 Ответить
Я вже вище все написав. Ви невіглас, який цим хизується. Подальше спілкування з Вами вважаю марнуванням часу.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:36 Ответить
Бажаю вам гарних фантазій і в майбутньому.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:49 Ответить
ви просто не розумієте, що навіть якби ленд-ліз функціонував, то ніяких гарантій по кількості озброєння він не давав, взагалі ніяких гарантій не давав. А ви повторюєте, що це велике благо, бо там нема ліміту, але ліміт він завжди є, є наш ліміт, є ліміт по часу, по навчанню і тп. Зброя сама по собі не воює. Це мені просто нагадує ситуацію з ф-16, просили їх просили, дали, а ми в перший же день бойового використання збили його петріотом. Так і тут, святий той ленд-ліз, який би по факту працював чи так само, чи гірше ніж поточні програми. Та щей-би якщо трамп прийшов, то взагаліб можна булоб сісти на боби, бо за умови ленд-лізу тільки він там цар і бог і без додаткових програм - можна зразу лапки до верху піднімати.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:42 Ответить
перед нами зобов'язань не має??? серйозно? забрали зброю гарантувавши кордони і суверинітет, злилися і зобов'язань немає? неймовірно
показать весь комментарий
29.11.2024 00:48 Ответить
Які ще гарантії , ще одна людина , яка просто повторює те, що тут кожен 2 пише. Просто почитайте про юридичну силу і сам текст цього меморандуму і питань більше не буде. Булиб гарантії , то миб з судів не вилазили і США нам би були винні не менше ніж рашка , але навіть прочитавши просто основні положення вже зрозуміло , що гарантій там ніяких, просто 0 . Ми просто віддали зброю самі , а нам нікто нічего не должен, ні механізмів реалізації безпеки, ні кроків по їх створенню. Це просто уявіть, що ви купили авто і з продавцем просто потиснули руки при свідках- приблизно таж юридична сила і в цього меморандуму.
показать весь комментарий
29.11.2024 11:07 Ответить
Як не дивно, по пускових таких порядок
Німеччина 14шт, США 8шт, Румунія 4шт, Нідерланди 2шт (зараз ще додали)
показать весь комментарий
28.11.2024 16:45 Ответить
Яке ж ЗеЛайно брехливе.
США поставила зброї майже на 100 млрд$ ,а ця жертво зомбофону досі бреше про США

Ну нічого , це як у 2019 , зараз срам тобі, балаболу, покаже як було б все без "джавелінів і стінгерів"
Сльози будеш лити за Байденом - та пізно буде
показать весь комментарий
28.11.2024 13:38 Ответить
Шо - з дуба впав? Які 100 мільярдів??? Всього було поставлено зброї на 22 мільярди (за винятком кількох останніх пакетів). Тобто всього того заліза, яке опинилося у нас на території з початку надання військової допомоги штатами. Все інше це твої вологі мрії та казочки бідоновської шобли.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:04 Ответить
Він якась "жертва", чи "експеримент" невідомо чого...

Навіть адміністрація, котра рахує всі обіцянки на 5+ років вперед, підтверджує тільки 61млрд
https://media.defense.gov/2024/Nov/20/2003590818/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-PDA-70.PDF

IMMEDIATE RELEASE
Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine November 20, 2024
The United States has committed more than $61.3 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $60.7 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.

По USAI
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Конгрес надав 32.7млрд, в роботі з контрактами 21.2млрд

По PDA
Конгрес надав 33.3млрд, з яких 1.7млрд згоріло в 2022.
Після перевірки аудитом станом на сьогодні використано 22.7млрд
8.7млрд не використаного PDA

Тобто реальні поставки 22.7млрд + 2-3млрд по USAI

Якщо скласти всі обіцянки 33.3 PDA + 32.7 USAI, виходить 66млрд
що хоч якось збігається з обіцянкою "The United States has committed more than $61.3 billion"

До "брехуна" про 100млрд правда не хватає....
показать весь комментарий
28.11.2024 16:59 Ответить
Воно ж написало поставила зброї майже на 100 млрд$. Отже йшлося про зброю, яка фізично знаходиться на території України.
показать весь комментарий
28.11.2024 17:04 Ответить
Воно - таке воно

Для порівняння, по зброї
"Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1000 танків K2, а також 648 самохідних гаубиць та 48 винищувачів FA-50, за 15млрд.евро"
сумма приблизно в 6 раз менша за 100млрд, як написало "воно"

Що ми маємо, за "100млрд", тобто за сумму в 6 раз більшу
Танки 31шт
Самохідна гаубиця 18шт
Літаки 0шт

Можна додати, для порівняння ще
255 звичайних гаубиць
21 хаймарс
2 патріот
700 бредлі+страйкер
3млн.снарядів, джалеліни, стінгери

якось воно не співставне по сумі та кількості з поставками за 15млрд
показать весь комментарий
28.11.2024 17:39 Ответить
Дякуємо. З нормальною владою, в нас вже давно був би свій Залізний купол з наданих ППО, але при зелених виродках, боюся, що й патріоти не допоможуть. Бо патріоти найперше - повинні бути у владі. Тільки тоді патріоти в ППО будуть ефективними. Бо з дурною головою і ногам горе - сбогоднішня масована атака це довела.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:31 Ответить
"був би свій Залізний купол з наданих ППО" - пояснюю для не тямлячих, "Залізний купол" це назва конретної системи ППО малої дальності, система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, 2015 року система отримала можливість знищувати рухливі!
показать весь комментарий
28.11.2024 13:38 Ответить
Звичайно, мається на увазі ешелонована система ППО, а не ізраїльський Залізний купол.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:40 Ответить
так тоді не пишіть "Залізний купол", бо він буває лише ізраїльський
показать весь комментарий
28.11.2024 13:42 Ответить
а ви той ще "акуратіст".
Прямо як в мультіку: нєправільна ти, дядя Фьодор, бутерброд єш...
"Свій Моссад" теж говорити не можна? І своє ФБР? І свій Петріот?
"Тіямлячим" зрозуміло ж, про що мова.
показать весь комментарий
28.11.2024 14:49 Ответить
а вам бачу туго догоходить що написала жіночка і чому саме так я відповів.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:20 Ответить
ну раз так не ясно, то тупо ви відповіли.
показать весь комментарий
28.11.2024 15:56 Ответить
тупо це називати ешелоновану систему ППО "Залізним куполом"
показать весь комментарий
28.11.2024 17:58 Ответить
і конкретно для України ця система немає ніякого сенсу, вона не працює проти крилатих ракет та балістики, для цього застосовуються зовсім інші системи ППО
показать весь комментарий
28.11.2024 13:41 Ответить
1. Формування у ВР нової патріотичної більшості.
2. Обрання нового патріотичного Голови Верховної Ради.
2. Відставка діючого уряду ЗЕзлодіїв, ЗЕворогів і ЗЕімпотентів.
3. Призначенн нового уряду Національної Єдності і Порятунку.
4. Гундосий підар подає у відставку.
5. Обов'язки Президента України (згідно Конституції) виконує новий Голова ВР.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:42 Ответить
Хто тоді буде хрєном на роялі грати реквієм по Україні ? "Мудрий нарід" може цого не зрозуміти.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:48 Ответить
Що можна хотіти від влади кухарок та нероб,які навчилися тільки 3,14издити та 3,14здідти,бо більше нічого не уміють.
показать весь комментарий
28.11.2024 13:47 Ответить
Дякуємо уряду і народу Нідерландів!
показать весь комментарий
28.11.2024 13:57 Ответить
Дякуємо Королівству!
показать весь комментарий
28.11.2024 14:20 Ответить
На закупку мівіни оп та персонально зеленский кожного дня витрачає 10 мілонів гривнов. На рік це виходить міліарди на класне, сите життя верхівки кровавого режиму зеленского. До 22 року бюджет країни був десь 1,5 трл. гр. Там було все і красиве життя гниди і армія. Зараз бюджет десь більше 4 трл.гр. На армію тіж 1,5 трл.гр. А от красиве життя падлюки стало ще красивішим. А от тепер, хто в темі, чому ж презедент та офіс дійсно не перейдуть на мівіну та не закуплять на всі ці гроші ракет, ППО-ПРО, б/к, бетоних обороних споруд, а не те шо показував шмигаль - окопчик обтянутий чорною плівко. Чому шикса, та йього підгнидники крім того шо звинувачують увесь світ у якихось затримках(та за великим рахунком йьому ніхто нічого не винен) не виробляє власної ефективної зброї. Обіцянками випустити 3000 ракет у 25 році нехай спокоїть свою маму ріму.
показать весь комментарий
30.11.2024 04:47 Ответить
ДЯКУЄМО !!!
показать весь комментарий
30.11.2024 17:33 Ответить
 
 