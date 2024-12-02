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Умєров та Остін обговорили поточну ситуацію на фронті та підготовку до наступного "Рамштайну"

Рустем Умєров:Умєров провів щотижневу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном

У понеділок, 2 грудня, міністр оборони Рустем Умєров обговорив із главою Пентагону Ллойдом Остіном підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Про це Умєров повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сторони обговорили поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби українських Сил оборони.

"Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року – зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащені наших підрозділів", - зазначив міністр.

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За словами Умєрова, "особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність та наблизити перемогу, наголосив він.

"Наше спільне бачення – це безпека, стабільність та справедливий мир для України та всього демократичного світу. Вдячний США за лідерську роль у координації міжнародної підтримки України", - додав очільник Міноборони.

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Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися в грудні. Наразі триває обговорення, чи це буде зустріч на рівні лідерів країни, чи міністрів оборони.

Глава Міноборони України Рустем Умєров висловив сподівання, що формат Контактної групи з питань оборони України, відомий як "Рамштайн", збережеться за майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

Автор: 

США (22568) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (588) Рамштайн (141)


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Умєров! Де міни?
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02.12.2024 21:34 Відповісти
посідали на могилах українців і як 3,14сділи
,так й 3,14здят...
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02.12.2024 21:38 Відповісти
Коли коли там наступний Рамштайн? За Трампа вже буде? А точно буде?
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02.12.2024 21:38 Відповісти
Яйця вже по 90, це ще не зрада?
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02.12.2024 21:48 Відповісти
це вже норм
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02.12.2024 22:12 Відповісти
Черговий день потужних обговорень і нульових результатів.
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02.12.2024 22:14 Відповісти
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02.12.2024 22:19 Відповісти
 
 