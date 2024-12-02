Єврокомісар з оборони Кубілюс провів першу розмову з Умєровим

Єврокомісар з оборони, представник Литви Андрюс Кубілюс провів першу розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Це був гарний обмін думками про те, як діяти далі у питанні військової підтримки України", - зазначив Кубілюс.

Він наголосив, що здатність України захищати себе є головним внеском у готовність Європи до найекстремальніших військових ситуацій.

Раніше повідомлялось, що Кубілюс хоче змусити європейські країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів, оскільки це найкращий спосіб підготувати їх до війни.

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