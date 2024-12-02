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Єврокомісар з оборони Кубілюс провів першу розмову з Умєровим

Андрюс Кубілюс та Рустем Умєров

Єврокомісар з оборони, представник Литви Андрюс Кубілюс провів першу розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Це був гарний обмін думками про те, як діяти далі у питанні військової підтримки України", - зазначив Кубілюс.

Він наголосив, що здатність України захищати себе є головним внеском у готовність Європи до найекстремальніших військових ситуацій.

Раніше повідомлялось, що Кубілюс хоче змусити європейські країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів, оскільки це найкращий спосіб підготувати їх до війни.

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Автор: 

Кубілюс Андрюс (43) Умєров Рустем (588)


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"наша пісня гарна й нова , ми заспіваємо її ще раз"тьфу ти пл,,,ть ."трудяги , іпальниками трудитися"
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02.12.2024 20:05 Відповісти
Умєрова ж мали жопом на міну - шоб випробовував - зірветься - не зірветься - раз не додув робити це на полігоні
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02.12.2024 20:10 Відповісти
а які гарні думки у барана в військовій справі і ссучєного крадуна умєрова?
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02.12.2024 20:17 Відповісти
Умєров, де міни?
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02.12.2024 20:26 Відповісти
умєров стоїть на колінах рилом в кут?
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02.12.2024 20:35 Відповісти
Умеров чиїх буде ? З дЄрмаківців. То нехай тепер дЄрмак поясняє нашому Кутузову (бо хотів кацапів нагодувати нашим м'ясом наполовину з водою Джерельце) де ПРАВИЛЬНІ міни ? І щоб Лідор увечорі доповідав не про те, кого він бачив вдень і з ким сидів, а скільки він підсрачників дав дЄрмаку !!!! І умєрову.
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02.12.2024 20:35 Відповісти
Лёд тронулся господа присяжанные...Кубилюс котрый будучи колишним премэром передолав економичный кризис в Литве за счёт пенсионеров и малоимущих, спилкуется с товарищем котрый отправляет ВСУ мины которые мягко говоря не работают...Ну ну...посмотрим что далее...У себя на Родине товарищ комиссар не сделал ровно ничего для укреплеия обороноспособности страны, хотя выбачаюсь...сделал...при нём если непомиляюсь на оборону выделялись аж один процент от бюджета и сейчас вся надежда по обороне Литвы на кого? Правильно на немецкую бригаду, поскольку литовцы воевать не повинны...пусть если что стреляют немцы или американцы из какой нибудь Аёвы...Даже латыши с естонцами укрепляют свою границу...Так что этот товарищ в Европарламенте пригрелся уже давно и не надо очаровыватся чтобы потом не надо було разочаровыватся...Он простой чувак на жирной должности, который будет делать то что на данный момет кому то выгодно...
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02.12.2024 20:46 Відповісти
Дозволю собі тираду, яка вам не до смаку. Скільки б Литва не фінансувала свою армію, вона не протягне навіть трьох днів, які давали всі європейські лідери Україні. У 2022 році. Шанс є. І він у руках ЗСУ. Чим більш кацапи зав'язнуть на Донбасі, тим менший шанс що ***** розверне свою пику у бік ЄС. А щоб жити спокійно й далі, треба країни НАТО .... ЗМУСИТИ вступити прямо у цю запеклу війну зі світовим Злом. Гуртом вовка бити легше. Тоді Балтія буде точно в безпеці. Ось така .... діспозиція, панове.
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02.12.2024 20:57 Відповісти
 
 