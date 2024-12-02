РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6756 посетителей онлайн
Новости
546 9

Еврокомиссар по обороне Кубилюс провел первый разговор с Умеровым

Андрюс Кубілюс та Рустем Умєров

Еврокомиссар по обороне, представитель Литвы Андрюс Кубилюс провел первый разговор с министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это был хороший обмен мнениями о том, как действовать дальше в вопросе военной поддержки Украины", - отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что способность Украины защищать себя является главным вкладом в готовность Европы к экстремальным военным ситуациям.

Ранее сообщалось, что Кубилюс хочет заставить европейские страны накопить минимальный уровень боеприпасов, поскольку это лучший способ подготовить их к войне.

Читайте также: Южная Корея отказала Украине в продаже зенитных комплексов Cheongung, - СМИ

Автор: 

Кубилюс Андрюс (39) Умеров Рустем (522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"наша пісня гарна й нова , ми заспіваємо її ще раз"тьфу ти пл,,,ть ."трудяги , іпальниками трудитися"
показать весь комментарий
02.12.2024 20:05 Ответить
Умєрова ж мали жопом на міну - шоб випробовував - зірветься - не зірветься - раз не додув робити це на полігоні
показать весь комментарий
02.12.2024 20:10 Ответить
а які гарні думки у барана в військовій справі і ссучєного крадуна умєрова?
показать весь комментарий
02.12.2024 20:17 Ответить
Умєров, де міни?
показать весь комментарий
02.12.2024 20:26 Ответить
умєров стоїть на колінах рилом в кут?
показать весь комментарий
02.12.2024 20:35 Ответить
Умеров чиїх буде ? З дЄрмаківців. То нехай тепер дЄрмак поясняє нашому Кутузову (бо хотів кацапів нагодувати нашим м'ясом наполовину з водою Джерельце) де ПРАВИЛЬНІ міни ? І щоб Лідор увечорі доповідав не про те, кого він бачив вдень і з ким сидів, а скільки він підсрачників дав дЄрмаку !!!! І умєрову.
показать весь комментарий
02.12.2024 20:35 Ответить
Лёд тронулся господа присяжанные...Кубилюс котрый будучи колишним премэром передолав економичный кризис в Литве за счёт пенсионеров и малоимущих, спилкуется с товарищем котрый отправляет ВСУ мины которые мягко говоря не работают...Ну ну...посмотрим что далее...У себя на Родине товарищ комиссар не сделал ровно ничего для укреплеия обороноспособности страны, хотя выбачаюсь...сделал...при нём если непомиляюсь на оборону выделялись аж один процент от бюджета и сейчас вся надежда по обороне Литвы на кого? Правильно на немецкую бригаду, поскольку литовцы воевать не повинны...пусть если что стреляют немцы или американцы из какой нибудь Аёвы...Даже латыши с естонцами укрепляют свою границу...Так что этот товарищ в Европарламенте пригрелся уже давно и не надо очаровыватся чтобы потом не надо було разочаровыватся...Он простой чувак на жирной должности, который будет делать то что на данный момет кому то выгодно...
показать весь комментарий
02.12.2024 20:46 Ответить
Дозволю собі тираду, яка вам не до смаку. Скільки б Литва не фінансувала свою армію, вона не протягне навіть трьох днів, які давали всі європейські лідери Україні. У 2022 році. Шанс є. І він у руках ЗСУ. Чим більш кацапи зав'язнуть на Донбасі, тим менший шанс що ***** розверне свою пику у бік ЄС. А щоб жити спокійно й далі, треба країни НАТО .... ЗМУСИТИ вступити прямо у цю запеклу війну зі світовим Злом. Гуртом вовка бити легше. Тоді Балтія буде точно в безпеці. Ось така .... діспозиція, панове.
показать весь комментарий
02.12.2024 20:57 Ответить
 
 