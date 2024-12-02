Еврокомиссар по обороне Кубилюс провел первый разговор с Умеровым

Еврокомиссар по обороне, представитель Литвы Андрюс Кубилюс провел первый разговор с министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это был хороший обмен мнениями о том, как действовать дальше в вопросе военной поддержки Украины", - отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что способность Украины защищать себя является главным вкладом в готовность Европы к экстремальным военным ситуациям.

Ранее сообщалось, что Кубилюс хочет заставить европейские страны накопить минимальный уровень боеприпасов, поскольку это лучший способ подготовить их к войне.

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