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Страны ЕС должны иметь обязательные запасы снарядов для возможной конфронтации с РФ, - еврокомиссар по вопросам обороны Кубилюс

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Первый комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс хочет заставить европейские страны накопить минимальный уровень боеприпасов, поскольку это лучший способ подготовить их к войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По его словам, запасы боеприпасов - также лучший способ увеличить масштабы недостаточно развитой оружейной промышленности Евросоюза.

Кубилюс заявил, что ЕС должен подготовиться к нападению России в течение нескольких лет.

"Почему у нас нет каких-то критериев, которые называются военной безопасностью, чтобы держать на складе такое-то количество артиллерийских снарядов и еще каких-то веществ... скажем, пороха?", - отметил он.

Читайте также: Европа должна подготовиться к конфронтации с Россией через 6-8 лет, – еврокомиссар по обороне Кубилюс

Кубилюс заявил, что не собирается повторять роль НАТО в вопросах безопасности.

Он также отметил, что хочет теснее сотрудничать с украинскими производителями оружия, поскольку беспилотники и ракеты трансформировали современное поле боя.

"Они (украинцы - ред.) имеют реальный опыт", - добавил евродепутат.

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Автор: 

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23.09.2024 11:31 Ответить
НЛО
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23.09.2024 14:35 Ответить
навіщо країнам ЄС те що вони не будуть використовувати... кацапські літакі, дрони, ракети по країнам ЄС літають як у себе вдома....Ердогана на вас немає
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23.09.2024 11:39 Ответить
я **** с этой логики? Не проще ли и не дешевле ли завалить зверя? Здесь и сейчас!
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23.09.2024 11:41 Ответить
Про дрони забули. Русня піде великою кількістю малих мобільних груп, проти яких арта неефективна.
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23.09.2024 11:43 Ответить
А зараз всім дружно знищити кацапію, роздробити на дрібні держави, і вивезти ядерку щоб америка не підгоряла слабо?!! Ні треба чекати поки кацапи отямляться, підключать союзників і підуть на Европу. Довбні!
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23.09.2024 11:55 Ответить
якщо кацапи виграють війну вони погонять україців задля окупації країн ЄС . Булде не ФРН а ГДР ЧССР та т .д
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23.09.2024 12:01 Ответить
 
 