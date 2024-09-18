Европа должна подготовиться к конфронтации с Россией через 6-8 лет, – еврокомиссар по обороне Кубилюс
Европейский Союз должен как можно быстрее усилить свою оборону, поскольку может столкнуться с потенциальной конфронтацией с Россией уже через шесть-восемь лет.
Об этом заявил первый в истории комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет", - заявил Кубилюс. "Если мы серьезно относимся к этим оценкам, то это время для нас, чтобы как следует подготовиться, и это время короткое. Это означает, что мы должны принимать быстрые решения, и амбициозные решения", - добавил он.
Кубилюс сказал, что его работа как комиссара по вопросам обороны будет заключаться прежде всего в изучении совместно с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, какие ресурсы нужны Европейскому Союзу, чтобы быть готовым к военному вызову. Он стремится завершить это исследование в течение первых 100 дней.
Еврокомиссар считает, что отсутствие инвестирования на сумму более триллиона евро за десятилетие после финансового кризиса означают, что европейская оборонная промышленность находится в "неудовлетворительном состоянии".
Пожалуйста, подождите...
а піти правильним шляхом - роззброєння
раші...як сьогодні по торопецку?
vi hotj rozumijete ščo vi pišete ? golova u vas dļa čovo ? štob tiki v ņee esti ?
Варіант 1. Україна підписує капітуляцію, українців примусово женуть "мацати європу". Вибір простий, - або смерть одразу, або на полях битв десь у Європі.
Варіант 2. НАТО продовжує "піпеточні" поставки своєї старої зброї (ще й з забороною її використовувати на території рашки). Результат - повільна смерть.
Обидва варіанти - смерть.
То що б ви вибрали на місці українців?
І не повторюйте свою маячню про наше власне озброєння, Україна ніколи самотужки не зрівняється з рівнем виробництва паРаші, не ті ресурси.
1) perestati gnuti palci.
2) jak naišvidše zastaviti vaševo nano-čerčiļa robiti te šo treba dļa deržavi a ņe to šo emu vzdumaetsa.
3) perestati srati na golovu tem hto vam dopamagae.
""піпеточні" поставки своєї старої зброї" - vže skazav - ļibo otkazivaites - ļibo ****** zakroite.
jakšo vi dumaete šo doedņajas do kacapiv , ta načinaja "pomstu za nedastatnu dopomogu" vam sbiļšit vaši šansi na viživaņija - ce povna majačņa.
На 6...8 років, як розраховують європейці, нас, українців, просто не вистачить.
А щодо "шансів на виживання" - побачимо. Опитування серед європейців вже показали, що переважна більшість збирається просто втікати. Прощавай.
"більшість збирається просто втікати." prodovžuite vtirati sebe ce , jak i pro scikunov gei-transgenderov i pročuju kacapskuju majačņu. V EU 450mio , dopustim 45mio ce čoloviki v boe-prigodnom staņe , jakšo daže 90% iz ņih pobegut - ostaņetsa 4.5mio armija.
Добре , що ще раз нагадали які вони беззахисні і неготові - кацапи це і так знають
Вже зрозуміло, що в їх прогнозах це найоптимістичніший варіант.