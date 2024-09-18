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Євросоюз (12768) Кубілюс Андрюс (37)

Європа має підготуватися до конфронтації з Росією за 6-8 років, – єврокомісар з питань оборони Кубілюс

комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Європейський Союз повинен якнайшвидше посилити свою оборону, оскільки може зіткнутися із потенційною конфронтацією з Росією уже через шість-вісім років.

Про це заявив перший в історії комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Міністри оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років", - заявив Кубілюс. "Якщо ми серйозно ставимося до цих оцінок, то це час для нас, щоб як слід підготуватися, і цей час короткий. Це означає, що ми повинні приймати швидкі рішення, і амбітні рішення", – додав він.

Кубілюс сказав, що його робота як комісара з питань оборони полягатиме насамперед у вивченні спільно з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас​, які ресурси потрібні Європейському Союзу, щоб бути готовим до воєнного виклику. Він прагне завершити це дослідження протягом перших 100 днів.

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Єврокомісар вважає, що брак інвестування на суму понад трильйона євро за десятиліття після фінансової кризи означають, що європейська оборонна промисловість перебуває у "незадовільному стані".

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Топ коментарі
+8
А може,не треба чекати конфронтації,
а піти правильним шляхом - роззброєння
раші...як сьогодні по торопецку?
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18.09.2024 22:20
+8
6-8 років, на скільки України не хватить. Тож готуйтесь ще раніше
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18.09.2024 23:02
+7
ņetreba gotuvatis - treba zaraz prikončiti zasrašku .
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18.09.2024 22:15
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ņetreba gotuvatis - treba zaraz prikončiti zasrašku .
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18.09.2024 22:15 Відповісти
А може,не треба чекати конфронтації,
а піти правильним шляхом - роззброєння
раші...як сьогодні по торопецку?
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18.09.2024 22:20 Відповісти
proponuju poiti šļahom Hirosimi ta Nagasaki - kandidati e - moskva t piter. Švidko ta djoševo.
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18.09.2024 22:24 Відповісти
діду Кубілюсе,нас фізично знищать за 8 років к ****** собачим,з таким роскладом нам краще здатися федерастам,до компанії взяти лукашенка з орбаном і всім разом піти мацати європу,один хрєн смерть.
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18.09.2024 22:21 Відповісти
"один хрєн смерть" a gde logika ? nagaditi europe ? ļiš bi u soseda girše ? tak a čem vi razņites ot kacapov togda ?
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18.09.2024 22:27 Відповісти
tak a čem vi razņites ot kacapov togda ? А чим наші гаранти кращі за кацапів,старий металолом дають по чайній ложці і прицьмакують "аби не було ескалації".Санкції тільки на бумазі,з рашою торгують аж гай шумить,електроніка вся західна в ракетах,шахедах,ланцетах.Стріляти в сторону федерастів но-но,а то нато обідиться і більш нічого не дасть.З таким роскладом нас на 8 років точно не вистачить,тут хоть зиму пережити.
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18.09.2024 22:39 Відповісти
tak vi ņeberite cei metallalom - beritj svoi ņeptuni ta hujarte po bunkeru ***** , v čomu probļema ?

vi hotj rozumijete ščo vi pišete ? golova u vas dļa čovo ? štob tiki v ņee esti ?
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18.09.2024 22:45 Відповісти
Схоже, це ви не розумієте.
Варіант 1. Україна підписує капітуляцію, українців примусово женуть "мацати європу". Вибір простий, - або смерть одразу, або на полях битв десь у Європі.
Варіант 2. НАТО продовжує "піпеточні" поставки своєї старої зброї (ще й з забороною її використовувати на території рашки). Результат - повільна смерть.
Обидва варіанти - смерть.
То що б ви вибрали на місці українців?
І не повторюйте свою маячню про наше власне озброєння, Україна ніколи самотужки не зрівняється з рівнем виробництва паРаші, не ті ресурси.
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19.09.2024 08:04 Відповісти
То що б ви вибрали на місці українців?

1) perestati gnuti palci.
2) jak naišvidše zastaviti vaševo nano-čerčiļa robiti te šo treba dļa deržavi a ņe to šo emu vzdumaetsa.
3) perestati srati na golovu tem hto vam dopamagae.

""піпеточні" поставки своєї старої зброї" - vže skazav - ļibo otkazivaites - ļibo ****** zakroite.
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19.09.2024 09:21 Відповісти
Тобто не розумієш.
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19.09.2024 09:27 Відповісти
ce vi ņerozumiete - "sojuzņiki" u vas takie kakie je - drugih ņema . vaše bykovaņie za dopomogu tiļki pogiršije vašu situaciju - tupaja strategija zeļebobikov "dae plodi" dļa vašei deržavi. ce treba meņati ņegaino.

jakšo vi dumaete šo doedņajas do kacapiv , ta načinaja "pomstu za nedastatnu dopomogu" vam sbiļšit vaši šansi na viživaņija - ce povna majačņa.
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19.09.2024 09:40 Відповісти
Ще раз, останній, для "особливо обдарованих"...
На 6...8 років, як розраховують європейці, нас, українців, просто не вистачить.
А щодо "шансів на виживання" - побачимо. Опитування серед європейців вже показали, що переважна більшість збирається просто втікати. Прощавай.
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19.09.2024 09:57 Відповісти
ņetreba pridumivati "На 6...8 років, як розраховують європейці" . mi ņerazrahovivaem na vas. voobše. ves cei slogan " Ukraina zahishae europu" pošov ot vas, ce prosto slogan jaki vse sdes v EU pidtrimuet - dļa vas.

"більшість збирається просто втікати." prodovžuite vtirati sebe ce , jak i pro scikunov gei-transgenderov i pročuju kacapskuju majačņu. V EU 450mio , dopustim 45mio ce čoloviki v boe-prigodnom staņe , jakšo daže 90% iz ņih pobegut - ostaņetsa 4.5mio armija.
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19.09.2024 10:13 Відповісти
Потенційна конфронтація через 8 років, а те що зараз, то мабуть занепокоєння і зтурбованість. Які кастрати. Гіршими були тіки ми, у період з 2014 і до 2022.
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18.09.2024 22:24 Відповісти
- ідіоти затолеранені
Добре , що ще раз нагадали які вони беззахисні і неготові - кацапи це і так знають
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18.09.2024 22:31 Відповісти
То за їх прогнозами ми маємо бути терпілами ще 8 років. Яке ж 'сильне' НАТО! ну точно 'як ніколи раніше'.
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18.09.2024 22:33 Відповісти
максимум 6
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18.09.2024 22:41 Відповісти
То за їх прогнозами ми маємо бути терпілами ще 8 років.

Вже зрозуміло, що в їх прогнозах це найоптимістичніший варіант.
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18.09.2024 22:43 Відповісти
карлик не проживет столько.
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18.09.2024 22:46 Відповісти
6-8 років, на скільки України не хватить. Тож готуйтесь ще раніше
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18.09.2024 23:02 Відповісти
Это с учётом того что Украина падет. А рашка потратит сколько то лет на перевооружение и мобилизацию
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19.09.2024 00:45 Відповісти
Їй Китай допоможе.
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19.09.2024 08:06 Відповісти
А щоби підготуватись до конфронтації з кєтаєм скільки років знадобиться? Століття?
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19.09.2024 00:31 Відповісти
Нащо вам бляха тріліон? Північна корея якось без трільона наклепала купу зброі. То може красти треба меньше на відкатах?
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19.09.2024 00:49 Відповісти
Ви поки розкочегаритесь і підготовка буде не потрібна.
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19.09.2024 04:47 Відповісти
 
 