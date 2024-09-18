Європа має підготуватися до конфронтації з Росією за 6-8 років, – єврокомісар з питань оборони Кубілюс

Європейський Союз повинен якнайшвидше посилити свою оборону, оскільки може зіткнутися із потенційною конфронтацією з Росією уже через шість-вісім років.

Про це заявив перший в історії комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Міністри оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років", - заявив Кубілюс. "Якщо ми серйозно ставимося до цих оцінок, то це час для нас, щоб як слід підготуватися, і цей час короткий. Це означає, що ми повинні приймати швидкі рішення, і амбітні рішення", – додав він.

Кубілюс сказав, що його робота як комісара з питань оборони полягатиме насамперед у вивченні спільно з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас​, які ресурси потрібні Європейському Союзу, щоб бути готовим до воєнного виклику. Він прагне завершити це дослідження протягом перших 100 днів.

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Єврокомісар вважає, що брак інвестування на суму понад трильйона євро за десятиліття після фінансової кризи означають, що європейська оборонна промисловість перебуває у "незадовільному стані".