Європа має підготуватися до конфронтації з Росією за 6-8 років, – єврокомісар з питань оборони Кубілюс
Європейський Союз повинен якнайшвидше посилити свою оборону, оскільки може зіткнутися із потенційною конфронтацією з Росією уже через шість-вісім років.
Про це заявив перший в історії комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Міністри оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років", - заявив Кубілюс. "Якщо ми серйозно ставимося до цих оцінок, то це час для нас, щоб як слід підготуватися, і цей час короткий. Це означає, що ми повинні приймати швидкі рішення, і амбітні рішення", – додав він.
Кубілюс сказав, що його робота як комісара з питань оборони полягатиме насамперед у вивченні спільно з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, які ресурси потрібні Європейському Союзу, щоб бути готовим до воєнного виклику. Він прагне завершити це дослідження протягом перших 100 днів.
Єврокомісар вважає, що брак інвестування на суму понад трильйона євро за десятиліття після фінансової кризи означають, що європейська оборонна промисловість перебуває у "незадовільному стані".
Будь ласка, зачекайте...
а піти правильним шляхом - роззброєння
раші...як сьогодні по торопецку?
vi hotj rozumijete ščo vi pišete ? golova u vas dļa čovo ? štob tiki v ņee esti ?
Варіант 1. Україна підписує капітуляцію, українців примусово женуть "мацати європу". Вибір простий, - або смерть одразу, або на полях битв десь у Європі.
Варіант 2. НАТО продовжує "піпеточні" поставки своєї старої зброї (ще й з забороною її використовувати на території рашки). Результат - повільна смерть.
Обидва варіанти - смерть.
То що б ви вибрали на місці українців?
І не повторюйте свою маячню про наше власне озброєння, Україна ніколи самотужки не зрівняється з рівнем виробництва паРаші, не ті ресурси.
1) perestati gnuti palci.
2) jak naišvidše zastaviti vaševo nano-čerčiļa robiti te šo treba dļa deržavi a ņe to šo emu vzdumaetsa.
3) perestati srati na golovu tem hto vam dopamagae.
""піпеточні" поставки своєї старої зброї" - vže skazav - ļibo otkazivaites - ļibo ****** zakroite.
jakšo vi dumaete šo doedņajas do kacapiv , ta načinaja "pomstu za nedastatnu dopomogu" vam sbiļšit vaši šansi na viživaņija - ce povna majačņa.
На 6...8 років, як розраховують європейці, нас, українців, просто не вистачить.
А щодо "шансів на виживання" - побачимо. Опитування серед європейців вже показали, що переважна більшість збирається просто втікати. Прощавай.
"більшість збирається просто втікати." prodovžuite vtirati sebe ce , jak i pro scikunov gei-transgenderov i pročuju kacapskuju majačņu. V EU 450mio , dopustim 45mio ce čoloviki v boe-prigodnom staņe , jakšo daže 90% iz ņih pobegut - ostaņetsa 4.5mio armija.
Добре , що ще раз нагадали які вони беззахисні і неготові - кацапи це і так знають
Вже зрозуміло, що в їх прогнозах це найоптимістичніший варіант.