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Країни ЄС повинні мати обов’язкові запаси снарядів для можливої конфронтації з РФ, - єврокомісар з питань оборони Кубілюс

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Перший комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс хоче змусити європейські країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів, оскільки це найкращий спосіб підготувати їх до війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

За його словами, запаси боєприпасів також найкращий спосіб збільшити масштаби недостатньо розвиненої збройової промисловості Євросоюзу. 

Кубілюс заявив, що ЄС повинен підготуватися до нападу Росії впродовж декількох років.

"Чому у нас немає якихось критеріїв, які називаються військовою безпекою, щоб тримати на складі таку-то кількість артилерійських снарядів і ще якихось речовин... скажімо, пороху?"- зазначив він.

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Кубілюс заявив, що не збирається повторювати роль НАТО в питаннях безпеки.

Він також зауважив, що хоче тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, оскільки безпілотники й ракети трансформували сучасне поле бою.

"Вони (українці, - ред.) мають реальний досвід", - додав євродепутат.

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23.09.2024 11:31 Відповісти
НЛО
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23.09.2024 14:35 Відповісти
навіщо країнам ЄС те що вони не будуть використовувати... кацапські літакі, дрони, ракети по країнам ЄС літають як у себе вдома....Ердогана на вас немає
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23.09.2024 11:39 Відповісти
я **** с этой логики? Не проще ли и не дешевле ли завалить зверя? Здесь и сейчас!
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23.09.2024 11:41 Відповісти
Про дрони забули. Русня піде великою кількістю малих мобільних груп, проти яких арта неефективна.
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23.09.2024 11:43 Відповісти
А зараз всім дружно знищити кацапію, роздробити на дрібні держави, і вивезти ядерку щоб америка не підгоряла слабо?!! Ні треба чекати поки кацапи отямляться, підключать союзників і підуть на Европу. Довбні!
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23.09.2024 11:55 Відповісти
якщо кацапи виграють війну вони погонять україців задля окупації країн ЄС . Булде не ФРН а ГДР ЧССР та т .д
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23.09.2024 12:01 Відповісти
 
 