Після війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини всієї Європи з РФ, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що після завершення війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини з Росією і подумати про нову форму організації Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Парижі 22 вересня.
"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи й переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - сказав він.
Макрон пропонує уявити майбутнє Європи в новому світлі та реальності, що потребує побудови нового міжнародного порядку.
На його думку, це є "найбільшим викликом сьогодення, оскільки наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим".
"Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінувати", - пояснив лідер Франції.
Макрон наголосив, що "більшість країн світу, зокрема і найгустонаселеніші, не існували, коли розподілялися впливи", і саме тому сучасний міжнародний порядок "заблокований".
"Нам потрібен порядок, в якому одна країна не може блокувати іншу, де країни мають гідне представництво, тому важливо, щоб це відбувалося в набагато більш справедливих структурах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд", - додав він та пообіцяв порушити це питання наступного тижня в ООН.
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друге про вплив на інші країни говорить през іноземний легіон якого контролює-вав багато країн Африки..
А мікрон просто балабол як і трамп та зеля, багато патякав перед вибороми та обісрався, потім як дівчисько розпустив парламент.
п.с. переосмислювати потрібно було в перші дні початку основної фази бойових дій, а ще краще 14 року, а не після війни, коли всім буде срати на те що було бо головне бізнес і кацапські гроші.
доречі авіоніку на кацапольоти святі французи досі постачають, а найбільше європейського бізнесу в параші саме французького, тому я ставлюсь до слів мікрона так само як до ******* клована.
і тепер лише імітує роботу,
відробляючи кремлівські гроші.
По хабарам чиновникам ООН вона мабуть точно на першому місці.
Вже навіть МВФ намагався повернутися в рашу.
Добре що передумали давати гроші на війну.
G7 та навіть G20 це країни які роблять найбільші внески у ООН, МКЧХ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, МВФ. Невже вони не можуть наполягати щоби ці контори не співпрацювати з рашею?