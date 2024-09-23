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Після війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини всієї Європи з РФ, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що після завершення війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини з Росією і подумати про нову форму організації Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Парижі 22 вересня.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи й переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - сказав він.

Макрон пропонує уявити майбутнє Європи в новому світлі та реальності, що потребує побудови нового міжнародного порядку.

На його думку, це є "найбільшим викликом сьогодення, оскільки наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим".

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"Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінувати", - пояснив лідер Франції.

Макрон наголосив, що "більшість країн світу, зокрема і найгустонаселеніші, не існували, коли розподілялися впливи", і саме тому сучасний міжнародний порядок "заблокований".

"Нам потрібен порядок, в якому одна країна не може блокувати іншу, де країни мають гідне представництво, тому важливо, щоб це відбувалося в набагато більш справедливих структурах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд", - додав він та пообіцяв порушити це питання наступного тижня в ООН.

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Автор: 
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Топ коментарі
+5
Вам вже показали що для дикунів не існуе правил та законів, всіякі оон та міжнародні суди - марнотрацтво!
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23.09.2024 09:10
+3
Нехай би сказав, що ООН ЗРАДИЛА ідеали миру
 і тепер лише імітує роботу,
відробляючи кремлівські гроші.
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23.09.2024 09:19
+3
После войны рашки вообще не должно существовать. Рашка должна распасться на мелкие государства. Иначе все начнется сначала
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23.09.2024 09:41
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Вам вже показали що для дикунів не існуе правил та законів, всіякі оон та міжнародні суди - марнотрацтво!
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23.09.2024 09:10 Відповісти
боже це так мило, перше що заважає мікрону та компанії переосмислювати стосунки з мордором прямо зараз., не чекаючи завершення війни..
друге про вплив на інші країни говорить през іноземний легіон якого контролює-вав багато країн Африки..
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23.09.2024 09:14 Відповісти
От ти ще один мережевий дупломат! Макрону, як і Україні, заважають робити рішучі кроки такі телепні, як ти, наприклад. Які обирають у владу всякий непотріб типу ЗЕлупи Янелоха з його пердією "слуг" і таким чином дають можливість різним дєрмакам, тобто агентурі *****, знищувати державу.
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23.09.2024 09:36 Відповісти
Одоробло Ти свої здобутки у голосуванні за зелені соплі мені не приписуй.
А мікрон просто балабол як і трамп та зеля, багато патякав перед вибороми та обісрався, потім як дівчисько розпустив парламент.
п.с. переосмислювати потрібно було в перші дні початку основної фази бойових дій, а ще краще 14 року, а не після війни, коли всім буде срати на те що було бо головне бізнес і кацапські гроші.
доречі авіоніку на кацапольоти святі французи досі постачають, а найбільше європейського бізнесу в параші саме французького, тому я ставлюсь до слів мікрона так само як до ******* клована.
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23.09.2024 09:45 Відповісти
порядок i raša ce 2 vzaimo izkļučajušie reči.
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23.09.2024 09:18 Відповісти
Нехай би сказав, що ООН ЗРАДИЛА ідеали миру
 і тепер лише імітує роботу,
відробляючи кремлівські гроші.
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23.09.2024 09:19 Відповісти
Не ********* кацапів є головним утримувачем ООН. Не буду шукати суми внесків різних країн в бюджет ООН, але по пам*яті більше всіх платять США.
По хабарам чиновникам ООН вона мабуть точно на першому місці.
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23.09.2024 09:40 Відповісти
т.е зараз переосмислювати не треба, тількі після війни, по результатах. Куколди хворі, нічому їх життя не вчить...
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23.09.2024 09:22 Відповісти
Знову воду каламутить. Французам ніколи не подобалося домінування США, "англійського світу".
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23.09.2024 09:25 Відповісти
Вони що,з дуба гепнулись?! Після війни росія як держава має щезнути! Це є і для всіх має стати ціллю і результатом війни.На Планеті Земля після знищення паРаші,цього сміттєзвалища багатовічного, всім стане легше дихати, бачу вони всі там обнюхались кацапським смородом! Росія...після війни...яка росія?!Моліться щоб вона сама себе тими ядрьоними Сарматами знищила.
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23.09.2024 09:32 Відповісти
Тобто для переосмислення не достатньо 2,5 років тотальної війни.
Вже навіть МВФ намагався повернутися в рашу.
Добре що передумали давати гроші на війну.
G7 та навіть G20 це країни які роблять найбільші внески у ООН, МКЧХ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, МВФ. Невже вони не можуть наполягати щоби ці контори не співпрацювати з рашею?
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23.09.2024 09:32 Відповісти
Як шо собака сказився та вже покусав кількох людей, його пристрелюють поки він не загриз когось, а не переосмислюють відносини з ним.
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23.09.2024 09:34 Відповісти
Він має на увазі щось зовсім дебільне. Але вам подали уривки з його галиматьи в не зрадному вигляді. Як звичайно.
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23.09.2024 09:44 Відповісти
После войны рашки вообще не должно существовать. Рашка должна распасться на мелкие государства. Иначе все начнется сначала
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23.09.2024 09:41 Відповісти
Що б не верещали хейтери Зеленського але він є абсолютно правий висунувши ідею U24, згідно якої найсильніші кораїни світу формують сили швидкого реагування і згідно рішення більшості в ООН, де не буде ні у кого права вето, припиняють будь яку війну на планеті. Це ї є спраедливий світ, де не панує право сильного нападати на слабкого і це кінець планам всіх диктаторів, які мріють захоплювати чужі землі.
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23.09.2024 12:06 Відповісти
 
 