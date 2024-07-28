Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи, - розвідка Чехії

У розвідці Чехії вважають, що Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це розповів голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка.

За його словами, "світ кипить і перебуває на межі глобального зіткнення".

Серед поточних загроз для Європи Куделка назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану. Вони містять ворожу пропаганду, міграцію, загрозу ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконну торгівлю зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

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