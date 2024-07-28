Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи, - розвідка Чехії
У розвідці Чехії вважають, що Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це розповів голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка.
За його словами, "світ кипить і перебуває на межі глобального зіткнення".
Серед поточних загроз для Європи Куделка назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану. Вони містять ворожу пропаганду, міграцію, загрозу ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконну торгівлю зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.
Топ коментарі
+5 U A #508723
показати весь коментар28.07.2024 13:39
+3 alex j
показати весь коментар28.07.2024 13:26
+3 Суслик Агроном
показати весь коментар28.07.2024 13:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
23 липня 2024 року генерал Валерій Залужний виступив на закритій військовій конференції RUSI у Лондоні. У своєму виступі він підкреслив декілька ключових моментів:
1.Характер війни: Залужний назвав російсько-українську війну війною перехідного періоду, яка формує нові правила війни. За його словами, досвід України у цій боротьбі стане корисним для всіх, хто прагне миру.
2.Підготовка до війни: Він наголосив, що війни необхідно уникати, але якщо вони все ж стаються, до них потрібно бути готовими. Це включає не тільки військові аспекти, але й усі сфери державної діяльності.
3.Роль технологій: Залужний акцентував увагу на важливості технологій у ******** війні. Він зазначив, що нові технології та наукова підтримка можуть змінити ситуацію на полі бою навіть проти сильніших армій.
4.Спротив тиранії: Генерал також зазначив, що тирани завжди потребуватимуть війни для утримання влади, тому інші країни повинні будувати надійну оборону проти них.
5.Спільні зусилля з партнерами: Залужний підкреслив важливість співпраці з партнерами для ефективного використання ресурсів і досягнення успіху у війні.
Залужний також висловив впевненість, що 2024 рік буде відмінним від 2023-го, і Україна робить усе можливе для цього, зокрема у сфері технологічних досягнень та підготовки до нових викликів .
державам продавати цілком законно
https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/
Тези з виступу Залужного на конференції RUSI
Дивимось на викиди срачу по мережам, від кріпаків ФСБшних!!
Гадять, як перед своїм кінцем!!