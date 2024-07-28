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Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи, - розвідка Чехії

чехія

У розвідці Чехії вважають, що Росія, Китай та Іран становлять загрозу для безпеки Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це розповів голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка.

За його словами, "світ кипить і перебуває на межі глобального зіткнення".

Серед поточних загроз для Європи Куделка назвав загрозу з боку російського імперіалізму, диверсії та розвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану. Вони містять ворожу пропаганду, міграцію, загрозу ісламського тероризму, зокрема зростання правого екстремізму, незаконну торгівлю зброєю, кібератаки чи можливе зловживання штучним інтелектом.

Також читайте: Протягом першої половини 2024 року Чехія зазнала гібридних атак з боку Росії, - МВС

Автор: 

Європа (1788) Іран (2009) Китай (4501) росія (64895) Чехія (1606)


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Топ коментарі
+5
загроза для світу, прокидайтесь вжє
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28.07.2024 13:39
+3
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.07.2024 13:26
+3
ВІДМІЧЕНІ ОКРЕМІ СПАЛАХИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ СВІДОМОСТІ, ПРОТЕ ВСЕ ШВИДКО СТАЄ НА МІСЦЯ: ОРБАН - ПУТІН ФІРШТЕЙН, МЕЛОНІ В КИТАЮ, РЕШТА ШУКАЮТЬ МИР В ОЧАХ РАШКИ І НЕ ПОМІЧАЮТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ МІКРОСХЕМ В РАКЕТІ ЩО ПРИЛЕТІЛА В ОХМАДИТ...
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28.07.2024 13:31
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Завтра Бернс прилетить до Чехії або позвонять від керівництва ЄС і Китай в цьому списку стане партнером з яким треба співпрацювати задля світової безпеки
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28.07.2024 13:24 Відповісти
... припинити всі стосунки з цією гопотою назавжди.
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28.07.2024 13:25 Відповісти
Було б непогано. Але це складно. Озирніться навколо. 90% того, що ви бачите, зроблене в Китаї (якшо ви звісно не сидите у вітчизняному танку, там все своє).
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28.07.2024 14:20 Відповісти
Одна звіздьож
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28.07.2024 13:25 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.07.2024 13:26 Відповісти
Розвідка Чехії активно співпрацює з британськими вченими...
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28.07.2024 13:27 Відповісти
Розвідка Чехії -щось неймовірне!
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28.07.2024 13:29 Відповісти
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28.07.2024 13:31 Відповісти
ВІДМІЧЕНІ ОКРЕМІ СПАЛАХИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ СВІДОМОСТІ, ПРОТЕ ВСЕ ШВИДКО СТАЄ НА МІСЦЯ: ОРБАН - ПУТІН ФІРШТЕЙН, МЕЛОНІ В КИТАЮ, РЕШТА ШУКАЮТЬ МИР В ОЧАХ РАШКИ І НЕ ПОМІЧАЮТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ МІКРОСХЕМ В РАКЕТІ ЩО ПРИЛЕТІЛА В ОХМАДИТ...
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28.07.2024 13:31 Відповісти
Мій запит до штучного інтелекту й його відповідь: Чи можете викласти переклад виступу Залужного на конференції RUSI у Лондоні на минулому тижні .

23 липня 2024 року генерал Валерій Залужний виступив на закритій військовій конференції RUSI у Лондоні. У своєму виступі він підкреслив декілька ключових моментів:

1.Характер війни: Залужний назвав російсько-українську війну війною перехідного періоду, яка формує нові правила війни. За його словами, досвід України у цій боротьбі стане корисним для всіх, хто прагне миру.

2.Підготовка до війни: Він наголосив, що війни необхідно уникати, але якщо вони все ж стаються, до них потрібно бути готовими. Це включає не тільки військові аспекти, але й усі сфери державної діяльності.

3.Роль технологій: Залужний акцентував увагу на важливості технологій у ******** війні. Він зазначив, що нові технології та наукова підтримка можуть змінити ситуацію на полі бою навіть проти сильніших армій.

4.Спротив тиранії: Генерал також зазначив, що тирани завжди потребуватимуть війни для утримання влади, тому інші країни повинні будувати надійну оборону проти них.

5.Спільні зусилля з партнерами: Залужний підкреслив важливість співпраці з партнерами для ефективного використання ресурсів і досягнення успіху у війні.

Залужний також висловив впевненість, що 2024 рік буде відмінним від 2023-го, і Україна робить усе можливе для цього, зокрема у сфері технологічних досягнень та підготовки до нових викликів .
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28.07.2024 15:38 Відповісти
Пупс тихенько заплакав - иого не замітили в незаконніи торгівлі зброєю
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28.07.2024 13:33 Відповісти
незаконно-це приватним особам без ліцензії.
державам продавати цілком законно
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28.07.2024 13:36 Відповісти
Так держава терорист
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28.07.2024 14:00 Відповісти
загроза для світу, прокидайтесь вжє
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28.07.2024 13:39 Відповісти
Попередження про Третю світову війну: Залужний каже Заходу, що "час вже не на нашому боці"

https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/

Тези з виступу Залужного на конференції RUSI
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28.07.2024 15:36 Відповісти
Це добре зрозуміло, ЛЮДЯМ з розумом, як таблиця множення!
Дивимось на викиди срачу по мережам, від кріпаків ФСБшних!!
Гадять, як перед своїм кінцем!!
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28.07.2024 13:46 Відповісти
З міркувань політичної толерантності пан Міхал Куделка "забув" згадати в цьому списку Орбана і Трампа.
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28.07.2024 13:52 Відповісти
Ща Орбан с Трампом вылезут и вам раскажут что Европы не существует а будущее за рашкой и Азией.
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28.07.2024 13:55 Відповісти
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28.07.2024 14:46 Відповісти
І Європа відреагує черговою стурбованістю
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28.07.2024 13:56 Відповісти
Відкриття. Дайте їм Нобеля.
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28.07.2024 14:12 Відповісти
*******! "На третій тиждень ідєєць Зорке Око помітив, що в тюрмі немає задньої стіни" (С)
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28.07.2024 14:21 Відповісти
ага, зе-лупі це розкажіть...
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28.07.2024 14:22 Відповісти
головне, щоб прорашистська агентура в Німеччині меркель ,шольц, шредер не довідалися про сказане .Не виключено,що ЄС (ЗА ТАЄМНОЇ ІНІЦІАТИВИ НІМЦІВ) може обрізати фінансування для чехів...
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28.07.2024 14:42 Відповісти
Не буде мосовії, не буде небезпеки.
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28.07.2024 15:22 Відповісти
Угроза не толька для Европы но и для всего мира, причем главный спонсор тероризма Китай который помогает РФ микросхемами для производства оружия а Ирану и микеросхемами и возможностью сделать атомную бомбу(именно Китай постороил в Иране реакторы) , а на счет РФ и Ирана это второе по значимости зло, тут кто какой стране больше нагадил
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28.07.2024 20:42 Відповісти
Колись вони хотіли з Гітлером дружити, зараз вони хочуть так само торгувати з ********* фюрерками типу путіна. Поки їх не прийдуть вирізати до них нічого не дійде. Нажаль історія вчить, що нічому не вчить, достукатись неможливо в принципі.
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28.07.2024 21:49 Відповісти
 
 