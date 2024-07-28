Россия, Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы, - разведка Чехии
В разведке Чехии считают, что Россия, Китай и Иран представляют угрозу для безопасности Европы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK, об этом рассказал глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка.
По его словам, "мир кипит и находится на грани глобального столкновения".
Среди текущих угроз для Европы Куделка назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана. Они включают вражескую пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, в частности рост правого экстремизма, незаконную торговлю оружием, кибератаки или возможное злоупотребление искусственным интеллектом.
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раSSія це імперія Зла - країна терорист!
23 липня 2024 року генерал Валерій Залужний виступив на закритій військовій конференції RUSI у Лондоні. У своєму виступі він підкреслив декілька ключових моментів:
1.Характер війни: Залужний назвав російсько-українську війну війною перехідного періоду, яка формує нові правила війни. За його словами, досвід України у цій боротьбі стане корисним для всіх, хто прагне миру.
2.Підготовка до війни: Він наголосив, що війни необхідно уникати, але якщо вони все ж стаються, до них потрібно бути готовими. Це включає не тільки військові аспекти, але й усі сфери державної діяльності.
3.Роль технологій: Залужний акцентував увагу на важливості технологій у ******** війні. Він зазначив, що нові технології та наукова підтримка можуть змінити ситуацію на полі бою навіть проти сильніших армій.
4.Спротив тиранії: Генерал також зазначив, що тирани завжди потребуватимуть війни для утримання влади, тому інші країни повинні будувати надійну оборону проти них.
5.Спільні зусилля з партнерами: Залужний підкреслив важливість співпраці з партнерами для ефективного використання ресурсів і досягнення успіху у війні.
Залужний також висловив впевненість, що 2024 рік буде відмінним від 2023-го, і Україна робить усе можливе для цього, зокрема у сфері технологічних досягнень та підготовки до нових викликів .
державам продавати цілком законно
https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/
Тези з виступу Залужного на конференції RUSI
Дивимось на викиди срачу по мережам, від кріпаків ФСБшних!!
Гадять, як перед своїм кінцем!!