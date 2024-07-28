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Россия, Китай и Иран представляют угрозу безопасности Европы, - разведка Чехии

чехія

В разведке Чехии считают, что Россия, Китай и Иран представляют угрозу для безопасности Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK, об этом рассказал глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка.

По его словам, "мир кипит и находится на грани глобального столкновения".

Среди текущих угроз для Европы Куделка назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана. Они включают вражескую пропаганду, миграцию, угрозу исламского терроризма, в частности рост правого экстремизма, незаконную торговлю оружием, кибератаки или возможное злоупотребление искусственным интеллектом.

Также читайте: В течение первой половины 2024 года Чехия подверглась гибридным атакам со стороны России, - МВД

Автор: 

Европа (1828) Иран (1770) Китай (2909) россия (95326) Чехия (1698)


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Топ комментарии
+5
загроза для світу, прокидайтесь вжє
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28.07.2024 13:39
+3
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.07.2024 13:26
+3
ВІДМІЧЕНІ ОКРЕМІ СПАЛАХИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ СВІДОМОСТІ, ПРОТЕ ВСЕ ШВИДКО СТАЄ НА МІСЦЯ: ОРБАН - ПУТІН ФІРШТЕЙН, МЕЛОНІ В КИТАЮ, РЕШТА ШУКАЮТЬ МИР В ОЧАХ РАШКИ І НЕ ПОМІЧАЮТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ МІКРОСХЕМ В РАКЕТІ ЩО ПРИЛЕТІЛА В ОХМАДИТ...
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28.07.2024 13:31
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Завтра Бернс прилетить до Чехії або позвонять від керівництва ЄС і Китай в цьому списку стане партнером з яким треба співпрацювати задля світової безпеки
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28.07.2024 13:24 Ответить
... припинити всі стосунки з цією гопотою назавжди.
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28.07.2024 13:25 Ответить
Було б непогано. Але це складно. Озирніться навколо. 90% того, що ви бачите, зроблене в Китаї (якшо ви звісно не сидите у вітчизняному танку, там все своє).
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28.07.2024 14:20 Ответить
Одна звіздьож
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28.07.2024 13:25 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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28.07.2024 13:26 Ответить
Розвідка Чехії активно співпрацює з британськими вченими...
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28.07.2024 13:27 Ответить
Розвідка Чехії -щось неймовірне!
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28.07.2024 13:29 Ответить
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28.07.2024 13:31 Ответить
ВІДМІЧЕНІ ОКРЕМІ СПАЛАХИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ СВІДОМОСТІ, ПРОТЕ ВСЕ ШВИДКО СТАЄ НА МІСЦЯ: ОРБАН - ПУТІН ФІРШТЕЙН, МЕЛОНІ В КИТАЮ, РЕШТА ШУКАЮТЬ МИР В ОЧАХ РАШКИ І НЕ ПОМІЧАЮТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ МІКРОСХЕМ В РАКЕТІ ЩО ПРИЛЕТІЛА В ОХМАДИТ...
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28.07.2024 13:31 Ответить
Мій запит до штучного інтелекту й його відповідь: Чи можете викласти переклад виступу Залужного на конференції RUSI у Лондоні на минулому тижні .

23 липня 2024 року генерал Валерій Залужний виступив на закритій військовій конференції RUSI у Лондоні. У своєму виступі він підкреслив декілька ключових моментів:

1.Характер війни: Залужний назвав російсько-українську війну війною перехідного періоду, яка формує нові правила війни. За його словами, досвід України у цій боротьбі стане корисним для всіх, хто прагне миру.

2.Підготовка до війни: Він наголосив, що війни необхідно уникати, але якщо вони все ж стаються, до них потрібно бути готовими. Це включає не тільки військові аспекти, але й усі сфери державної діяльності.

3.Роль технологій: Залужний акцентував увагу на важливості технологій у ******** війні. Він зазначив, що нові технології та наукова підтримка можуть змінити ситуацію на полі бою навіть проти сильніших армій.

4.Спротив тиранії: Генерал також зазначив, що тирани завжди потребуватимуть війни для утримання влади, тому інші країни повинні будувати надійну оборону проти них.

5.Спільні зусилля з партнерами: Залужний підкреслив важливість співпраці з партнерами для ефективного використання ресурсів і досягнення успіху у війні.

Залужний також висловив впевненість, що 2024 рік буде відмінним від 2023-го, і Україна робить усе можливе для цього, зокрема у сфері технологічних досягнень та підготовки до нових викликів .
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28.07.2024 15:38 Ответить
Пупс тихенько заплакав - иого не замітили в незаконніи торгівлі зброєю
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28.07.2024 13:33 Ответить
незаконно-це приватним особам без ліцензії.
державам продавати цілком законно
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28.07.2024 13:36 Ответить
Так держава терорист
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28.07.2024 14:00 Ответить
загроза для світу, прокидайтесь вжє
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28.07.2024 13:39 Ответить
Попередження про Третю світову війну: Залужний каже Заходу, що "час вже не на нашому боці"

https://news.mediabrama.com/poperedzhennya-pro-tretyu-svitovu-vijnu-zaluzhnyj-kazhe-zahodu-shho-chas-vzhe-ne-na-nashomu-boczi/

Тези з виступу Залужного на конференції RUSI
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28.07.2024 15:36 Ответить
Це добре зрозуміло, ЛЮДЯМ з розумом, як таблиця множення!
Дивимось на викиди срачу по мережам, від кріпаків ФСБшних!!
Гадять, як перед своїм кінцем!!
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28.07.2024 13:46 Ответить
З міркувань політичної толерантності пан Міхал Куделка "забув" згадати в цьому списку Орбана і Трампа.
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28.07.2024 13:52 Ответить
Ща Орбан с Трампом вылезут и вам раскажут что Европы не существует а будущее за рашкой и Азией.
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28.07.2024 13:55 Ответить
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28.07.2024 14:46 Ответить
І Європа відреагує черговою стурбованістю
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28.07.2024 13:56 Ответить
Відкриття. Дайте їм Нобеля.
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28.07.2024 14:12 Ответить
*******! "На третій тиждень ідєєць Зорке Око помітив, що в тюрмі немає задньої стіни" (С)
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28.07.2024 14:21 Ответить
ага, зе-лупі це розкажіть...
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28.07.2024 14:22 Ответить
головне, щоб прорашистська агентура в Німеччині меркель ,шольц, шредер не довідалися про сказане .Не виключено,що ЄС (ЗА ТАЄМНОЇ ІНІЦІАТИВИ НІМЦІВ) може обрізати фінансування для чехів...
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28.07.2024 14:42 Ответить
Не буде мосовії, не буде небезпеки.
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28.07.2024 15:22 Ответить
Угроза не толька для Европы но и для всего мира, причем главный спонсор тероризма Китай который помогает РФ микросхемами для производства оружия а Ирану и микеросхемами и возможностью сделать атомную бомбу(именно Китай постороил в Иране реакторы) , а на счет РФ и Ирана это второе по значимости зло, тут кто какой стране больше нагадил
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28.07.2024 20:42 Ответить
Колись вони хотіли з Гітлером дружити, зараз вони хочуть так само торгувати з ********* фюрерками типу путіна. Поки їх не прийдуть вирізати до них нічого не дійде. Нажаль історія вчить, що нічому не вчить, достукатись неможливо в принципі.
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28.07.2024 21:49 Ответить
 
 