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После войны в Украине необходимо будет переосмыслить отношение всей Европы с РФ, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что после завершения войны в Украине необходимо будет переосмыслить отношения с Россией и подумать о новой форме организации Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Париже 22 сентября.

"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", - сказал он.

Макрон предлагает представить будущее Европы в новом свете и реальности, что требует построения нового международного порядка.

По его мнению, это является "самым большим вызовом сегодняшнего дня, поскольку наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым".

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"Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминировать", - пояснил лидер Франции.

Макрон подчеркнул, что "большинство стран мира, в том числе и самые густонаселенные, не существовали, когда распределялись влияния", и именно поэтому современный международный порядок "заблокирован".

"Нам нужен порядок, в котором одна страна не может блокировать другую, где страны имеют достойное представительство, поэтому важно, чтобы это происходило в гораздо более справедливых структурах, таких как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", - добавил он и пообещал поднять этот вопрос на следующей неделе в ООН.

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Топ комментарии
+5
Вам вже показали що для дикунів не існуе правил та законів, всіякі оон та міжнародні суди - марнотрацтво!
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23.09.2024 09:10
+3
Нехай би сказав, що ООН ЗРАДИЛА ідеали миру
 і тепер лише імітує роботу,
відробляючи кремлівські гроші.
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23.09.2024 09:19
+3
После войны рашки вообще не должно существовать. Рашка должна распасться на мелкие государства. Иначе все начнется сначала
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23.09.2024 09:41
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Вам вже показали що для дикунів не існуе правил та законів, всіякі оон та міжнародні суди - марнотрацтво!
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23.09.2024 09:10 Ответить
боже це так мило, перше що заважає мікрону та компанії переосмислювати стосунки з мордором прямо зараз., не чекаючи завершення війни..
друге про вплив на інші країни говорить през іноземний легіон якого контролює-вав багато країн Африки..
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23.09.2024 09:14 Ответить
От ти ще один мережевий дупломат! Макрону, як і Україні, заважають робити рішучі кроки такі телепні, як ти, наприклад. Які обирають у владу всякий непотріб типу ЗЕлупи Янелоха з його пердією "слуг" і таким чином дають можливість різним дєрмакам, тобто агентурі *****, знищувати державу.
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23.09.2024 09:36 Ответить
Одоробло Ти свої здобутки у голосуванні за зелені соплі мені не приписуй.
А мікрон просто балабол як і трамп та зеля, багато патякав перед вибороми та обісрався, потім як дівчисько розпустив парламент.
п.с. переосмислювати потрібно було в перші дні початку основної фази бойових дій, а ще краще 14 року, а не після війни, коли всім буде срати на те що було бо головне бізнес і кацапські гроші.
доречі авіоніку на кацапольоти святі французи досі постачають, а найбільше європейського бізнесу в параші саме французького, тому я ставлюсь до слів мікрона так само як до ******* клована.
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23.09.2024 09:45 Ответить
порядок i raša ce 2 vzaimo izkļučajušie reči.
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23.09.2024 09:18 Ответить
Нехай би сказав, що ООН ЗРАДИЛА ідеали миру
 і тепер лише імітує роботу,
відробляючи кремлівські гроші.
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23.09.2024 09:19 Ответить
Не ********* кацапів є головним утримувачем ООН. Не буду шукати суми внесків різних країн в бюджет ООН, але по пам*яті більше всіх платять США.
По хабарам чиновникам ООН вона мабуть точно на першому місці.
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23.09.2024 09:40 Ответить
т.е зараз переосмислювати не треба, тількі після війни, по результатах. Куколди хворі, нічому їх життя не вчить...
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23.09.2024 09:22 Ответить
Знову воду каламутить. Французам ніколи не подобалося домінування США, "англійського світу".
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23.09.2024 09:25 Ответить
Вони що,з дуба гепнулись?! Після війни росія як держава має щезнути! Це є і для всіх має стати ціллю і результатом війни.На Планеті Земля після знищення паРаші,цього сміттєзвалища багатовічного, всім стане легше дихати, бачу вони всі там обнюхались кацапським смородом! Росія...після війни...яка росія?!Моліться щоб вона сама себе тими ядрьоними Сарматами знищила.
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23.09.2024 09:32 Ответить
Тобто для переосмислення не достатньо 2,5 років тотальної війни.
Вже навіть МВФ намагався повернутися в рашу.
Добре що передумали давати гроші на війну.
G7 та навіть G20 це країни які роблять найбільші внески у ООН, МКЧХ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, МВФ. Невже вони не можуть наполягати щоби ці контори не співпрацювати з рашею?
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23.09.2024 09:32 Ответить
Як шо собака сказився та вже покусав кількох людей, його пристрелюють поки він не загриз когось, а не переосмислюють відносини з ним.
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23.09.2024 09:34 Ответить
Він має на увазі щось зовсім дебільне. Але вам подали уривки з його галиматьи в не зрадному вигляді. Як звичайно.
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23.09.2024 09:44 Ответить
После войны рашки вообще не должно существовать. Рашка должна распасться на мелкие государства. Иначе все начнется сначала
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23.09.2024 09:41 Ответить
Що б не верещали хейтери Зеленського але він є абсолютно правий висунувши ідею U24, згідно якої найсильніші кораїни світу формують сили швидкого реагування і згідно рішення більшості в ООН, де не буде ні у кого права вето, припиняють будь яку війну на планеті. Це ї є спраедливий світ, де не панує право сильного нападати на слабкого і це кінець планам всіх диктаторів, які мріють захоплювати чужі землі.
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23.09.2024 12:06 Ответить
 
 