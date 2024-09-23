После войны в Украине необходимо будет переосмыслить отношение всей Европы с РФ, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что после завершения войны в Украине необходимо будет переосмыслить отношения с Россией и подумать о новой форме организации Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Париже 22 сентября.
"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", - сказал он.
Макрон предлагает представить будущее Европы в новом свете и реальности, что требует построения нового международного порядка.
По его мнению, это является "самым большим вызовом сегодняшнего дня, поскольку наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым".
"Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминировать", - пояснил лидер Франции.
Макрон подчеркнул, что "большинство стран мира, в том числе и самые густонаселенные, не существовали, когда распределялись влияния", и именно поэтому современный международный порядок "заблокирован".
"Нам нужен порядок, в котором одна страна не может блокировать другую, где страны имеют достойное представительство, поэтому важно, чтобы это происходило в гораздо более справедливых структурах, таких как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", - добавил он и пообещал поднять этот вопрос на следующей неделе в ООН.
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друге про вплив на інші країни говорить през іноземний легіон якого контролює-вав багато країн Африки..
А мікрон просто балабол як і трамп та зеля, багато патякав перед вибороми та обісрався, потім як дівчисько розпустив парламент.
п.с. переосмислювати потрібно було в перші дні початку основної фази бойових дій, а ще краще 14 року, а не після війни, коли всім буде срати на те що було бо головне бізнес і кацапські гроші.
доречі авіоніку на кацапольоти святі французи досі постачають, а найбільше європейського бізнесу в параші саме французького, тому я ставлюсь до слів мікрона так само як до ******* клована.
і тепер лише імітує роботу,
відробляючи кремлівські гроші.
По хабарам чиновникам ООН вона мабуть точно на першому місці.
Вже навіть МВФ намагався повернутися в рашу.
Добре що передумали давати гроші на війну.
G7 та навіть G20 це країни які роблять найбільші внески у ООН, МКЧХ, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, МВФ. Невже вони не можуть наполягати щоби ці контори не співпрацювати з рашею?