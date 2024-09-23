После войны в Украине необходимо будет переосмыслить отношение всей Европы с РФ, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что после завершения войны в Украине необходимо будет переосмыслить отношения с Россией и подумать о новой форме организации Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Париже 22 сентября.

"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", - сказал он.

Макрон предлагает представить будущее Европы в новом свете и реальности, что требует построения нового международного порядка.

По его мнению, это является "самым большим вызовом сегодняшнего дня, поскольку наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым".

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"Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминировать", - пояснил лидер Франции.

Макрон подчеркнул, что "большинство стран мира, в том числе и самые густонаселенные, не существовали, когда распределялись влияния", и именно поэтому современный международный порядок "заблокирован".

"Нам нужен порядок, в котором одна страна не может блокировать другую, где страны имеют достойное представительство, поэтому важно, чтобы это происходило в гораздо более справедливых структурах, таких как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", - добавил он и пообещал поднять этот вопрос на следующей неделе в ООН.

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