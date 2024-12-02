Умеров и Остин обсудили текущую ситуацию на фронте и подготовку к следующему "Рамштайну"

В понедельник, 2 декабря, министр обороны Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стороны обсудили текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны.

"Также сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года - в частности, поставке вооружения, техники и оснащении наших подразделений", - отметил министр.

Читайте также: Еврокомиссар по обороне Кубилюс провел первый разговор с Умеровым

По словам Умерова, "особое внимание уделили подготовке к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить победу, подчеркнул он.

"Наше общее видение - это безопасность, стабильность и справедливый мир для Украины и всего демократического мира. Благодарен США за лидерскую роль в координации международной поддержки Украины", - добавил глава Минобороны.

Читайте также: Остин подтвердил предоставление США противопехотных мин Украине: ВСУ нужны вещи, которые помогут замедлить наступление россиян

Ранее сообщалось, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" может состояться в декабре. Сейчас идет обсуждение, будет ли это встреча на уровне лидеров страны или министров обороны.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров выразил надежду, что формат Контактной группы по вопросам обороны Украины, известный как "Рамштайн", сохранится при будущей администрации Дональда Трампа.