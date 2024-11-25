Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися в грудні, - Міноборони Німеччини

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися в грудні. Наразі триває обговорення, чи це буде зустріч на рівні лідерів країни, чи міністрів оборони.

Про це розповів голова Спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг, повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується формату "Рамштайн", я сподіваюся, що в грудні перед Різдвом відбудеться зустріч "Рамштайн" з адміністрацією Байдена, яка йде у відставку", - заявив німецький посадовець.

Він додав, що поки невідомо на якому саме рівні може відбутися зустріч: чи на рівні лідерів країни, чи міністрів оборони. Щодо цього точаться дискусії.

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"Наша позиція полягає в тому, що ми дуже переконані, що ця зустріч "Рамштайн" має відбутися особисто, незалежно від того, на якому рівні. Ми переконані, що зустріч перед зміною адміністрації (в США, - ред.) була б дуже корисною і дуже чітким сигналом від країн-партнерів, що ми продовжимо нашу підтримку, незалежно від того, що відбувається в США",- заявив Фройдінг.

Раніше глава Міноборони України Рустем Умєров висловив сподівання, що формат Контактної групи з питань оборони України, відомий як "Рамштайн", збережеться за майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

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