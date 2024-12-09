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Новини Війна
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Ми говорили з Трампом про заморожений конфлікт, - Зеленський

Зеленський і Трамп говорили про заморозку війни

Президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі із Дональдом Трампом у Парижі говорили про заморожений конфлікт.

Про це глава держави заявив на початку переговорів із кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами президента, дуже важливо на постійній основі спілкуватися з американською стороною та важливо розробляти майбутні кроки разом з європейцями.

"Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми (із Трампом. - Ред.) про це говорили. Я сказав: що ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни, і безумовно, дипломатично закінчення війни принесе більше збереження життів, і ми хочемо цього", - сказав Зеленський.

Також читайте: Ми можемо подумати над пропозицією Макрона про відправку військ для гарантії безпеки, - Зеленський

Водночас він повідомив, про що наголошував у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Макроном і Трампом.

"Передовсім ви побачите - Путін не хоче завершення цієї війни. Тому, його треба примусити. Примусити можна, тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією - це сильна на полі бою армія, це пакети зі зброєю тощо. Це далекобійні системи, безумовно і ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow і Scalp - все це нам дуже сильно потрібно", - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Мерцу: "Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України"

Окрім цього, за його словами, Україні потрібні гарантії безпеки: "Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути".

Зеленський зазначив, що має намір переконати чинного президента США Джо Байдена погодити таке запрошення.

Також читайте: Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. ВIДЕО

Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня

Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Трамп Дональд (5576) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+23
Це чмо не може, навіть, правильно думку та речення сформувати. В ішака заморозка війни асоціюєтьс я з замороженою скумбрією по 8 грн.
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09.12.2024 14:20
+22
Трамп не хоче бачити гундоса і дєрьмака при владі, так що тут ще питання, чи залишаться вони біля корита. Хоча намагатимуться, звісно.
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09.12.2024 14:19
+16
Заморожений ?
Ти ж клявся що поганого мінську вже не буде. Хоча звісно не буде, бо клован втратив дофіга територій і людей. Мінськ це вже нездійсненна мрія. Спістєл вовошка
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09.12.2024 15:00
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Трамп не хоче бачити гундоса і дєрьмака при владі, так що тут ще питання, чи залишаться вони біля корита. Хоча намагатимуться, звісно.
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09.12.2024 14:19 Відповісти
І що Трамп д'Єрьмаку зробити може? Не дати Україні зброї та грошей? Заради бога, д'Єрьмак це легко переживе. Врешті решт, на будиночок біля Асада у нього завжди знайдеться.
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09.12.2024 14:22 Відповісти
Хітрозроблений Дерьмак , намародерив , ще з продажу посад , коли ойго брата дениса «вбитого на войні , розв'язаною Порошенко» , СПІЙМАВ , на цьому , потім на великому крадівницьтві , мільярди РЕЗНІКОВИМ , Умеровим в МО , навіть на ГУМДОПОМОЗІ ця ФСБшна мразота має сотні мільярдів , сотні обьектів нерухомості по всьому Світу‼️‼️‼️‼️
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09.12.2024 21:37 Відповісти
А кого Тампон хочет видеть при власти в Украине? *****?
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09.12.2024 14:24 Відповісти
Трамп може й не хоче бачити гундосе зелене чмо, але його й надалі хоче бачити здитиніле насєлєніє, оті какієразніци, які в разі якщо Залужний не йде на вибори, знов готові переобрати простроченого найвеличнішого лідора. І Трамп на це аж ніяк не може вплинути. Мудрий нарід ще раз готовий наобирати остаточний вирок власній державі.
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09.12.2024 15:21 Відповісти
Не хоче ні бачити, ні чути. Бо Що від нього можна почути, коли воно імбецил, і двох слів зв'язати не може. Кажуть, що Макрон просив не посилати покидька за кораблем
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09.12.2024 15:30 Відповісти
А де про це у статті ?
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09.12.2024 14:20 Відповісти
А воно її читало? Що куратор скаже, те й накалякає.
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09.12.2024 14:38 Відповісти
А чого ж ти ховаєшся закордоном а не зі зброєю визволяєш Україну
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09.12.2024 14:48 Відповісти
Це чмо не може, навіть, правильно думку та речення сформувати. В ішака заморозка війни асоціюєтьс я з замороженою скумбрією по 8 грн.
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09.12.2024 14:20 Відповісти
та воно просто дозовано і під певним кутом озвучує те, що Трамп заперечувати не буде
Трамп сидить в "Х" і йому не цікавить думка члена Офісу дЄрмака!
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09.12.2024 14:50 Відповісти
Щось мені здається, якби ОП знало як далі бути при владі офіційно то війну вже б давно заморозили. Торги ідуть напевно про можливість лайт версії європейського " батька народів"...
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09.12.2024 14:22 Відповісти
Додік24 вже всі конфлікти порєшав за 24 години. Просто ми ще не в курсі.
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09.12.2024 14:25 Відповісти
Так таки так, по Кореям (в попередній каденції) вже порішав і забув.
Не встиг заявити, що по Сирії порішав, прогадав.
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09.12.2024 14:41 Відповісти
Маємо зустріч двух решателей, які по три рази на день можуть решать протірічливі оді одній заяви
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09.12.2024 22:55 Відповісти
Це нам сильно потрібно.....😂
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09.12.2024 14:32 Відповісти
А може зелену владу заморзити, всю владу!
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09.12.2024 14:39 Відповісти
Трамп з Маском збираються колонізувати Марс! Яка така Україна? Вони ще щось нюхнут то і на Сонце полетять....через 23- 24 максимум години ..перед інагурацією...
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09.12.2024 14:47 Відповісти
на сонце? було б непогано.
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10.12.2024 05:49 Відповісти
не ми говорили..а "зелений юда українського народу " сказав "трампліну",що після трьохрічного кровавого бичування куйлом України."цей зелений негідник", готовий віддати Україну на розп'яття, за яке отримав срібняки куйла ,в Омані
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09.12.2024 14:50 Відповісти
Заморожений ?
Ти ж клявся що поганого мінську вже не буде. Хоча звісно не буде, бо клован втратив дофіга територій і людей. Мінськ це вже нездійсненна мрія. Спістєл вовошка
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09.12.2024 15:00 Відповісти
Йібанута зелена наркоманська тварина не пам'ятає що вона брехала буквально вчора. Рвала на сраці трусєля і божилася що заморозки не допустить, тільки сталий мир (про перемогу воно давно не *******) - а сьогодні тим же дурним ротом ******** про заморозку ніби як так і планувалось.
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09.12.2024 15:04 Відповісти
Це 110, 111 статті ККУ - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і Державна зрада. Зелена кремлядська курва обговорює з кремлядким агентом трампоном перемогу агресора у війні, капітуляцію і здачу суверенітету й територій України.
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09.12.2024 19:08 Відповісти
Просто перестать стрелять і встретится посередине.
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09.12.2024 15:06 Відповісти
Не бреши ,гундосий.Ти ж, чмо нелегітимне, навіщо ти комусь взагалі потрібне.
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09.12.2024 15:22 Відповісти
Про це очікувано не пишуть
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145

2:23 we had a lot of lot of success really

2:25 great success working together on uh

2:27 defense and offense too

2:30 and it certainly seems like the world is

както расплывчато про оборону и НАПАДЕНИЕ
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09.12.2024 15:29 Відповісти
ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow і Scalp Джерело: https://censor.net/ua/n3524138

Це все нічого не змінить якщо при владі будуть залтшатися блазні без стратегічного мислення, проектного планування згідно стратегії та виняткового рівня єфектівності. З таким геостартегом як наш головнокомандувач всі плани то будуть просто дитячі хотелки типу - дай боя так хочу да дай дай! А якщо не даш то я "назло маме уши отморожу" - замордую українців.
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09.12.2024 15:36 Відповісти
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09.12.2024 16:25 Відповісти
я хочу щоб Трамп зрозумів що потужнич лицемірно бреше йому в обличчя і йому було непереливки
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09.12.2024 16:29 Відповісти
Мы говорили с замороженным Трампом. Звучит оптимистично.
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09.12.2024 16:51 Відповісти
Конфлікт?!
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09.12.2024 17:09 Відповісти
Ну це ЗЄ думає, що він своєю "англійською" таке говорив.

Що почув Трамп ми знаємо з виступу Трампа.
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09.12.2024 17:13 Відповісти
А що, досить перспективна ідея - дати Трампу Нобелівську премію миру "За об'єднання& Молдови".

Ціна - майже 0, хайпу - багато!

Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!

Для початку правління - непогано.

А Китай після цього на бабло швидко розчехлиться!
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09.12.2024 18:33 Відповісти
Трaмпа, можна навіть втемну використати - зробити все, а йому подякувати!
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09.12.2024 18:45 Відповісти
відчуття, що його спітч залежить від дози. Завтра може говорить протилежність, що говорив сьогодні
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09.12.2024 19:00 Відповісти
А що, хіба в Україні вже щось «заморожено»? І як називається та місцина? Чи це повернення на 6 років назад у часі («у своїй голові я війну вже закінчив»?)
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09.12.2024 19:13 Відповісти
Аби не мовчки...
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09.12.2024 20:01 Відповісти
Він хоч сам зрозумів,що прокукрєкав?
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09.12.2024 20:35 Відповісти
до 24 лютого 2022 ми також мали заморожений конфлікт. Зєля, не здавайся інакше сенсу немає
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09.12.2024 22:11 Відповісти
Після цього

Трамп + Макрон
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145

2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is

На кого США зібрались нападати, обговоривши це з Францією?
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10.12.2024 00:58 Відповісти
кацап, ти такий смішний
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10.12.2024 05:51 Відповісти
Скільки коштує застрахувати життя та здоров'я під час воєнних дій Ціна страховки життя залежить від терміну дії договору та суми страхового покриття, яка може становити 100 або 300 тис. грн. Мінімальна вартість полісу складає 230 грн за умови оформлення полісу на 1 міс.
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10.12.2024 03:50 Відповісти
дешево зараз життя коштує
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10.12.2024 05:53 Відповісти
А МОРОЖЕНОЕ ЕЛИ ВО ФРАНЦИИ !?)
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10.12.2024 03:56 Відповісти
нас в нато не беруть і розмістити на двусторонній основі британські і французькі контингенти в украіні ми не можемо бо конституція не дозволяє . а внести туди зміни ми теж не можемо і виходить що захід не ***** в куток заганяє а нас --- треба оголосити війну наприклад британіі італіі франціі . на другий день підписати капітуляцію і нехай переможці введуть сюди своі війська . звичайно що це жарт . але після ..заморозки.. якщо тут у нас не буде контингенту нато ***** знову полізе ..рятувати.. ..руськоговорящєє насєлєніє.. а ЗАКОН про іноземні військові бази в Украіні потрібно готувати негайно і після ..заморозки.. вносити зміни в конституцію
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10.12.2024 07:08 Відповісти
 
 