Ми говорили з Трампом про заморожений конфлікт, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі із Дональдом Трампом у Парижі говорили про заморожений конфлікт.
Про це глава держави заявив на початку переговорів із кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами президента, дуже важливо на постійній основі спілкуватися з американською стороною та важливо розробляти майбутні кроки разом з європейцями.
"Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми (із Трампом. - Ред.) про це говорили. Я сказав: що ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни, і безумовно, дипломатично закінчення війни принесе більше збереження життів, і ми хочемо цього", - сказав Зеленський.
Водночас він повідомив, про що наголошував у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Макроном і Трампом.
"Передовсім ви побачите - Путін не хоче завершення цієї війни. Тому, його треба примусити. Примусити можна, тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією - це сильна на полі бою армія, це пакети зі зброєю тощо. Це далекобійні системи, безумовно і ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow і Scalp - все це нам дуже сильно потрібно", - підсумував президент.
Окрім цього, за його словами, Україні потрібні гарантії безпеки: "Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути".
Зеленський зазначив, що має намір переконати чинного президента США Джо Байдена погодити таке запрошення.
Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня
Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.
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Трамп сидить в "Х" і йому не цікавить думка члена Офісу дЄрмака!
Не встиг заявити, що по Сирії порішав, прогадав.
Ти ж клявся що поганого мінську вже не буде. Хоча звісно не буде, бо клован втратив дофіга територій і людей. Мінськ це вже нездійсненна мрія. Спістєл вовошка
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145
2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is
както расплывчато про оборону и НАПАДЕНИЕ
Це все нічого не змінить якщо при владі будуть залтшатися блазні без стратегічного мислення, проектного планування згідно стратегії та виняткового рівня єфектівності. З таким геостартегом як наш головнокомандувач всі плани то будуть просто дитячі хотелки типу - дай боя так хочу да дай дай! А якщо не даш то я "назло маме уши отморожу" - замордую українців.
Що почув Трамп ми знаємо з виступу Трампа.
Ціна - майже 0, хайпу - багато!
Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!
Для початку правління - непогано.
А Китай після цього на бабло швидко розчехлиться!
Трамп + Макрон
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145
2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is
На кого США зібрались нападати, обговоривши це з Францією?