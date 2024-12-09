Ми говорили з Трампом про заморожений конфлікт, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі із Дональдом Трампом у Парижі говорили про заморожений конфлікт.

Про це глава держави заявив на початку переговорів із кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами президента, дуже важливо на постійній основі спілкуватися з американською стороною та важливо розробляти майбутні кроки разом з європейцями.

"Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми (із Трампом. - Ред.) про це говорили. Я сказав: що ми більш ніж хтось у світі хочемо закінчення війни, і безумовно, дипломатично закінчення війни принесе більше збереження життів, і ми хочемо цього", - сказав Зеленський.

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Водночас він повідомив, про що наголошував у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Макроном і Трампом.

"Передовсім ви побачите - Путін не хоче завершення цієї війни. Тому, його треба примусити. Примусити можна, тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією - це сильна на полі бою армія, це пакети зі зброєю тощо. Це далекобійні системи, безумовно і ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow і Scalp - все це нам дуже сильно потрібно", - підсумував президент.

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Окрім цього, за його словами, Україні потрібні гарантії безпеки: "Зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути".

Зеленський зазначив, що має намір переконати чинного президента США Джо Байдена погодити таке запрошення.

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Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня

Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.