Трамп хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, - Reuters

Избранный президент США во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для скорейшего завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Так, во время встречи Зеленский пытался наладить отношения с Трампом.

Пятеро собеседников издания, которые были проинформированы о встрече, рассказали, что на 35-минутной встрече без советников стороны не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира.

"Но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для быстрого прекращения войны", - пишет издание.

Источники рассказали, что Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, преимущественно слушал.

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Ни Трамп, ни чиновники, близкие к нему, которые имеют дело с Украиной, не рассказали, как именно они видят решение войны и настаивание Украины на том, что она должна получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования.

"Другой чиновник сказал, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году был не таким, как в 2017 году, когда избранный президент США ранее имел дело с лидером Кремля, находясь в Белом доме.

Тот же чиновник добавил, что быстрое падение Башара Асада и неудача, которую потерпела Россия, его близкий союзник, также были использованы как аргумент для более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях", - подытожило издание.

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Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.