Трамп хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, - Reuters
Избранный президент США во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для скорейшего завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.
Так, во время встречи Зеленский пытался наладить отношения с Трампом.
Пятеро собеседников издания, которые были проинформированы о встрече, рассказали, что на 35-минутной встрече без советников стороны не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира.
"Но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для быстрого прекращения войны", - пишет издание.
Источники рассказали, что Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, преимущественно слушал.
Ни Трамп, ни чиновники, близкие к нему, которые имеют дело с Украиной, не рассказали, как именно они видят решение войны и настаивание Украины на том, что она должна получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования.
"Другой чиновник сказал, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году был не таким, как в 2017 году, когда избранный президент США ранее имел дело с лидером Кремля, находясь в Белом доме.
Тот же чиновник добавил, что быстрое падение Башара Асада и неудача, которую потерпела Россия, его близкий союзник, также были использованы как аргумент для более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях", - подытожило издание.
Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря
Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.
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В США по іншому. Президент може казати що хоче, але робити буде що скажуть республіканці.
Макрон предложил миротворческую миссию, которая гарантирует, что Кремль не нарушит режим прекращения огня по зафиксированной линии соприкосновения, если этого удастся достичь (ключевое слово "если", - прим.).
Европейский контингент может состоять из 40 тысяч человек - пять бригад по 8 тысяч. Одну из бригад могла бы возглавить Польша, - https://www.rp.pl/polityka/art41563401-macron-chce-z-polska-ratowac-ukraine Эли Тененбаум, научный сотрудник Французского университета международных отношений, который занимается разработкой данной миссии. (8 тысяч чёт многовато для одной бригады, возможно использована некорректная терминология, - прим.).
А в четверг Макрон летит в Варшаву, чтобы обсудить с Польшей европейскую миротворческую миссию, которая сохранит украинский суверенитет при потенциальной сделке Трампа с Путиным.
Польша является ключевым элементом данной миссии в связи с её географическим положением и военным потенциалом. Также фундаментальные участники миссии - Франция и Великобритания. Другие возможные участники - Нидерланды и Северобалтийская восьмёрка (Скандинавия + Балтия). Также обсуждается Германия, но там нужно дождаться выборов и будет ли в итоге канцлером Фридрих Мерц.
Это всё отлично, но главной проблемой остаётся следующая: как они все собираются убеждать Путина пойти на прекращение огня. Нет никаких признаков, что он хочет прекращать войну, и https://www.rp.pl/polityka/art41563401-macron-chce-z-polska-ratowac-ukraine Rzeczpospolita в конце приходит к таким же выводам".
Коліпаст з телеги https://t.me/ToBeOr_Official/16763 Быть Или
Так що це -те саме ?
Де ви прочитали особистий план Трампа для України ,
який він оприлюднить ,як сам сказав ,лише після інавгурації ?
про мир треба говоррити з тим, хто війно почав та продовжує, а не з тим, хто має оборонятись
просто пуйло його нах послав, тому треба щось вякнути комусь хоча б
"Зеленський якось видав, що він не має часу думати стратегічно. А я кілька разів писав, що Зеленський сказав чисту правду, і що саме невміння думати стратегічно зелену команду колись поховає (ЗІ: поховає і Україну). Зараз ми бачимо чергове цьому підтвердження.
Ситуація на фронті в нас зараз така, що на мапу «Діп Стейт» краще не дивитися - кортить сісти і заплакати. Фронт проходить по околиці Великої Новосілки - нещодавно вона була тилом. Вугледар, який нещодавно був нашим, тепер тил для окупантів. Ідуть вуличні бої у Кураховому. Ворог наближається до Покровська та Мирнограду. Ворог наблизився до адмінмежі Дніпропетровської області. Водночас BBC повідомили що обсяги мобілізації в Україні не покривають навіть втрат, простіше кажучи мобілізацію саботують на всіх рівнях. Водночас «Financial Time» повідомив що $ 7,3 мільйони, виділені на фортифікації випарувалися, а фортифікацій у Дніпропетровській області практично нема.
Очевидно, обстановка критична. Обстановка така, що Офіс президента мусив би в режимі нон-стоп проводити наради з лідерами парламенстьких фракцій, з міністрами уряду, з командуванням військових, з керівниками Донецької та Дніпропетровської ОДА… Шукати способи будівництва фортифікацій, покращення мобілізації, покращення забезпечення ЗСУ. Міняти керівників, які не справляються, чорт забирай.
Офіс президента всього цього не робить. Офіс зайнятий вояжами за кордон. Президент робить заяви одна одної краще. То він готовий припинити військові дії (!!) в обмін на членство в НАТО (а нас туди кличуть?!), то він про щось говорить з Трампом (потім «Шарлі ****» малює його в образі Квазімодо) тощо.
Що відбувається? Відповідь очевидна. В ОПУ всерйоз вважають, що Трамп після інавгурації посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів і заморозить війну по лінії розмежування. І поки цього не сталося, ОПУ намагається вибити якесь рішення, яке можна буде продати українцям як бодай якісь ознаки перемоги. НАТО там, або умови якісь привабливі…
Влада навіть не помічає, що своїми просторікуваннями про «мирні плани» вона демотивує українських вояків на передовій. Бо кому кортить ризикувати й гинути, коди до миру - рукою подати?
Знаєте в чому проблема? В тому що Трамп - не всесильний. Ми не знаємо чи має Трамп якісь важелі впливу, здатні примусити Москву до миру. Чимало експертів вважає що таких важелів Трамп має рівно стільки ж скільки й Байден (тобто - ні фіга) і тому Путін має всі можливості Трампа просто послати. Зупинити Путіна може колапс російської економіки або гостра нестача людей. Іншими словами, аби зупинити Путіна Трамп мусить обвалити економіку РФ. Чи зможе він це зробити - під питанням.
І от виходить така ситуація. В ОПУ всерйоз вважають що буде так. Варіант раз - Трамп садить Зеленського і Путіна за стіл переговорів і Путін погоджується на умови Трампа. Варіант два - Путін не погоджується і Трамп дає Україні ракети, дрони-камікадзе, КАБи, авіаносці… В ОПУ вперто не прораховують третій варіант - Путін пошле Трампа, а Трамп допомогу Україні залишить на рівні «як було». Або - зменшить. Мовляв, війна в Європі, от хай ЄС витрачається. Може бути? Аж бігом.
І отоді замість жаданих замирення і виборів (до яких «Слуга народу» уже готується), Зеленський і Єрмак здобудуть факт втрати величезних українських територій, стрибок цін і потребу посилювати мобілізацію та вдосконалювати економіку. І війну - у повний зріст.
А все чому? А тому, що коли Залужний ще у 2022 писав, що війна надовго - в ОПУ чули не його а про «каву у Криму через рік». Коли зараз експерти попереджають, що миру може не статися, ОПУ їх не слухає. ОПУ марить замиренням і виборами - тут і зараз.
Не має Зеленський часу думати стратегічно. Власне, він і не вміє. Не стратеги вони. Тому й програють".
ЗІ: уточнення - програЄ Україна.