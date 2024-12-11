РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9417 посетителей онлайн
Новости Война
13 293 136

Трамп хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, - Reuters

Трамп хоче негайного припинення вогню в Україні

Избранный президент США во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для скорейшего завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Так, во время встречи Зеленский пытался наладить отношения с Трампом.

Пятеро собеседников издания, которые были проинформированы о встрече, рассказали, что на 35-минутной встрече без советников стороны не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира.

"Но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров для быстрого прекращения войны", - пишет издание.

Источники рассказали, что Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, преимущественно слушал.

Также читайте: Зеленский провел разговор с Рютте: Координируем наши позиции для переговоров в декабре

Ни Трамп, ни чиновники, близкие к нему, которые имеют дело с Украиной, не рассказали, как именно они видят решение войны и настаивание Украины на том, что она должна получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования.

"Другой чиновник сказал, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году был не таким, как в 2017 году, когда избранный президент США ранее имел дело с лидером Кремля, находясь в Белом доме.

Тот же чиновник добавил, что быстрое падение Башара Асада и неудача, которую потерпела Россия, его близкий союзник, также были использованы как аргумент для более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях", - подытожило издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Команды Байдена и Трампа контактируют по войне в Украине и событиям в Сирии, - Белый дом

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Трамп Дональд (5169) Макрон Эмманюэль (1301) война в Украине (3729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
"Нужна просто пєрєстать стрєлять"-2 ?
показать весь комментарий
11.12.2024 09:22
+19
Дональд Хотєлкін. Як маленька дитина себе поводить.
показать весь комментарий
11.12.2024 09:19
+17
Хоче переговорів від Зелі? - а від путлєра?
показать весь комментарий
11.12.2024 09:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
болд вставив, вам би капс лак шє для солідності...
показать весь комментарий
11.12.2024 10:18 Ответить
Ок. Особисто для тебе на твоє прохання. БОЛД. ЗА ТВОЇМ ПІДРАХУНКОМ ЦЕ ЧЕТВЕРТИЙ. ТЕПЕР ШАНУЙ СЕБЕ.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:53 Ответить
сосі арешнік!
показать весь комментарий
11.12.2024 10:59 Ответить
оппа. схоже хтось обісрався і не по-дітячи.
показать весь комментарий
14.12.2024 22:55 Ответить
коли схоже, люди на церкву хрестятся - тобто тобі в калмикію на похрестится...
показать весь комментарий
14.12.2024 22:58 Ответить
БОЛД П'ЯТИЙ: Та ні. "схоже" було використано, щоб не травмувати оточуваючих. А то, що ти обісрався, так то видно по твоїм висерам не по теме. "сосі арешнік", тепер "калмикія". Підрахунки твоїх любимих болдів закінчилися. Тактика звичайного йолупа: Коли сказати немає чого, продовжуйнести несумітниці, створюй ілюзію. що тема розмови не змінилася. Хоча ще є підозра, що якщо ти не обісрався, то ти більше трьох разувати не вмієш. Тоді ти не йолуп, а відвертий дурень.
показать весь комментарий
15.12.2024 06:57 Ответить
Та всі самі щирі уараїнці десь не в Україні.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:37 Ответить
Так і є. І цим далі вони відУкраїни, тім більша любов до України і краще вишиванка.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:45 Ответить
а в Україні ви всі кацапи не щірі? - тут зрозуіло...
показать весь комментарий
11.12.2024 11:03 Ответить
і цьoго запамятав Kravchenko Igor...
показать весь комментарий
11.12.2024 11:12 Ответить
А тобі з америки видніше
показать весь комментарий
11.12.2024 15:08 Ответить
дурнів здалеко бачно...
показать весь комментарий
14.12.2024 15:02 Ответить
А ти хто? єврей?
показать весь комментарий
11.12.2024 13:46 Ответить
А ти чого не в окопі ? Чи таки воюєш за єврея ?
показать весь комментарий
11.12.2024 15:09 Ответить
зеленський, як президент України, ще з 2019 року готовий до капітуляції. А так він готовий до знищення державності України з грудня 1991 року. Так що тут перешкод не буде. Нажаль в Україні усі 100% населення (окрім мене) вважають, що Президент це цар, якому все дозволено. З 2019 року зеленському усі його злочини проти держави сходить з рук, бо він президент і йому все можна. А вот після закінчення каденції ми його покараємо! Смішно. Випадок з Януковичем це окремий випадок, бо він утік по сценарію рифи для підстав для окупації України - штучне створення картинки массові заворушення і расія спасітель світового порядку.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:11 Ответить
Мне все говорят что все произошло из-за избиения студентов. Самый нелепый повод который слышал. Такой страной может манипулировать любой мошенник.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:34 Ответить
Так і було. Люди зібралися саме із-зі побиттся студентів. тут цікаве інше. Акція студентів була дозволена. Було визначено місце і час. Там, якщо не помиляюся акція повинна була тривати декілька днів. Побиття здійснили, коли до закінчення акцї протесту залишилостя три-чотире години і більшість студентів вже розійшлися і роз'їхалися.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:49 Ответить
Дивні коментарі. Одразу помітно, що більшість з довбаного совка. Де звикли, що скаже президент, то і буде.
В США по іншому. Президент може казати що хоче, але робити буде що скажуть республіканці.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:27 Ответить
А у Зелинского есть мандат говорить от имени Украины? Он же простроченый
показать весь комментарий
11.12.2024 10:29 Ответить
Він давно каже тільки від свого імені.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:34 Ответить
Це Трамп погарячкував !
показать весь комментарий
11.12.2024 10:31 Ответить
Польское издание https://www.rp.pl/polityka/art41563401-macron-chce-z-polska-ratowac-ukraine Rzeczpospolita сообщает, что "В прошлую субботу перед совместной встречей Макрона, Трампа и Зеленского, которая продлилась около получаса, была отдельная встреча Макрона и Трампа длительностью менее часа. Макрон, вероятно, сказал Трампу, что Европу нельзя оставлять за бортом переговоров между США и РФ, при этом Европа готова включиться как финансово, так и взять на себя риск по защите украинского суверенитета, - заявил https://www.rp.pl/polityka/art41563401-macron-chce-z-polska-ratowac-ukraine Камиль Гран, экс-помощник генсека НАТО (2016-22).
Макрон предложил миротворческую миссию, которая гарантирует, что Кремль не нарушит режим прекращения огня по зафиксированной линии соприкосновения, если этого удастся достичь (ключевое слово "если", - прим.).
Европейский контингент может состоять из 40 тысяч человек - пять бригад по 8 тысяч. Одну из бригад могла бы возглавить Польша, - https://www.rp.pl/polityka/art41563401-macron-chce-z-polska-ratowac-ukraine Эли Тененбаум, научный сотрудник Французского университета международных отношений, который занимается разработкой данной миссии. (8 тысяч чёт многовато для одной бригады, возможно использована некорректная терминология, - прим.).
А в четверг Макрон летит в Варшаву, чтобы обсудить с Польшей европейскую миротворческую миссию, которая сохранит украинский суверенитет при потенциальной сделке Трампа с Путиным.
Польша является ключевым элементом данной миссии в связи с её географическим положением и военным потенциалом. Также фундаментальные участники миссии - Франция и Великобритания. Другие возможные участники - Нидерланды и Северобалтийская восьмёрка (Скандинавия + Балтия). Также обсуждается Германия, но там нужно дождаться выборов и будет ли в итоге канцлером Фридрих Мерц.
Это всё отлично, но главной проблемой остаётся следующая: как они все собираются убеждать Путина пойти на прекращение огня. Нет никаких признаков, что он хочет прекращать войну, и https://www.rp.pl/polityka/art41563401-macron-chce-z-polska-ratowac-ukraine Rzeczpospolita в конце приходит к таким же выводам".

Коліпаст з телеги https://t.me/ToBeOr_Official/16763 Быть Или
показать весь комментарий
11.12.2024 10:34 Ответить
дуже сподіваюсь, що блінорилий пішле рудого чубчіка у непідтерту сраку.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:35 Ответить
Трамп хоче покакать. То хто йому лікар. А переговори нехай веде-про Аляску,про Каліфорнію,про Техас..
показать весь комментарий
11.12.2024 10:39 Ответить
Путіну залишилось небагато. Безглуздо під кінець його політичної кар'єри капітулювати. Впаде так само як Асад - молнієносно.
показать весь комментарий
11.12.2024 10:50 Ответить
Тому й поспішають встигнути...
показать весь комментарий
11.12.2024 13:51 Ответить
Те саме хоче Пуйло. Як було з 2919 року. Припинення "стрелять". відвід військ, роззброєння, і зміну законів список яких подасть Кацапія.
показать весь комментарий
11.12.2024 11:10 Ответить
"те саме ..."
Так що це -те саме ?
Де ви прочитали особистий план Трампа для України ,
який він оприлюднить ,як сам сказав ,лише після інавгурації ?
показать весь комментарий
11.12.2024 11:25 Ответить
Трамп - сцикун та сраний популіст

про мир треба говоррити з тим, хто війно почав та продовжує, а не з тим, хто має оборонятись

просто пуйло його нах послав, тому треба щось вякнути комусь хоча б
показать весь комментарий
11.12.2024 11:51 Ответить
Мене завжди дивувало чому лідери Заходу не розуміли та не розуміють росію. Думаю що їх сприйняття світу лежить зовсім в іншій площині ніж росіян. Трамп ніяк не може зрозуміти, що путін НІКОЛИ не піде на переговори, якщо не будуть виконані його забаганки. А вони дуже прості-знищення України. Лише повна ліквідація державності України та перехід Європи в сферу впливу росії може задовольнить путіна та росіян і то ненадовго. Тому не до перговорів потрібно вмовляти путіна а готуватися до війни з росією, готувати до цього своїх союзників і лише тотальне знищення росії може дати мир у світі. Допоки росія існує-миру не буде. росія тепер може існувати лише в стані війни. Ця проста істина ніяк не може дійти до західних лідерів та західного сауспільства.
показать весь комментарий
11.12.2024 11:54 Ответить
Перехід Європи в сферу впливу росії? Європа звичайно слабка, але не настільки ж.
показать весь комментарий
11.12.2024 12:19 Ответить
Ця війна показала, що Європа нездатна боронить свої цінності. Істина проста як дишло-Диктатура завжди переможе Демократію. НАТО абсолютно імпотентна організація. Європа практично немає боєздатної сухопутної армії. Перший залп російських градів по довільному місту Західної Європи буде мати своїм результатом, що Європа захоче домовлятися з путіним. А це може бути лише на умовах ї ї капітуляції.
показать весь комментарий
11.12.2024 12:56 Ответить
Воно то, звісно, так. Але мені здається, що ***** буде проти. Та й чому йому бути "за", коли м'яса на фронт прибуває достатньо, грошики за енергоресурси капають, території потихеньку захоплюються, а деякі державні мужі віщають на увесь світ, що Україна може без допомоги США воювати не більше ніж півроку
показать весь комментарий
11.12.2024 12:15 Ответить
https://t.me/dragonspech/8260 Дмитро Каленчук-Вовнянко, письменник і блогер, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ:
"Зеленський якось видав, що він не має часу думати стратегічно. А я кілька разів писав, що Зеленський сказав чисту правду, і що саме невміння думати стратегічно зелену команду колись поховає (ЗІ: поховає і Україну). Зараз ми бачимо чергове цьому підтвердження.
Ситуація на фронті в нас зараз така, що на мапу «Діп Стейт» краще не дивитися - кортить сісти і заплакати. Фронт проходить по околиці Великої Новосілки - нещодавно вона була тилом. Вугледар, який нещодавно був нашим, тепер тил для окупантів. Ідуть вуличні бої у Кураховому. Ворог наближається до Покровська та Мирнограду. Ворог наблизився до адмінмежі Дніпропетровської області. Водночас BBC повідомили що обсяги мобілізації в Україні не покривають навіть втрат, простіше кажучи мобілізацію саботують на всіх рівнях. Водночас «Financial Time» повідомив що $ 7,3 мільйони, виділені на фортифікації випарувалися, а фортифікацій у Дніпропетровській області практично нема.
Очевидно, обстановка критична. Обстановка така, що Офіс президента мусив би в режимі нон-стоп проводити наради з лідерами парламенстьких фракцій, з міністрами уряду, з командуванням військових, з керівниками Донецької та Дніпропетровської ОДА… Шукати способи будівництва фортифікацій, покращення мобілізації, покращення забезпечення ЗСУ. Міняти керівників, які не справляються, чорт забирай.
Офіс президента всього цього не робить. Офіс зайнятий вояжами за кордон. Президент робить заяви одна одної краще. То він готовий припинити військові дії (!!) в обмін на членство в НАТО (а нас туди кличуть?!), то він про щось говорить з Трампом (потім «Шарлі ****» малює його в образі Квазімодо) тощо.
Що відбувається? Відповідь очевидна. В ОПУ всерйоз вважають, що Трамп після інавгурації посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів і заморозить війну по лінії розмежування. І поки цього не сталося, ОПУ намагається вибити якесь рішення, яке можна буде продати українцям як бодай якісь ознаки перемоги. НАТО там, або умови якісь привабливі…
Влада навіть не помічає, що своїми просторікуваннями про «мирні плани» вона демотивує українських вояків на передовій. Бо кому кортить ризикувати й гинути, коди до миру - рукою подати?
Знаєте в чому проблема? В тому що Трамп - не всесильний. Ми не знаємо чи має Трамп якісь важелі впливу, здатні примусити Москву до миру. Чимало експертів вважає що таких важелів Трамп має рівно стільки ж скільки й Байден (тобто - ні фіга) і тому Путін має всі можливості Трампа просто послати. Зупинити Путіна може колапс російської економіки або гостра нестача людей. Іншими словами, аби зупинити Путіна Трамп мусить обвалити економіку РФ. Чи зможе він це зробити - під питанням.
І от виходить така ситуація. В ОПУ всерйоз вважають що буде так. Варіант раз - Трамп садить Зеленського і Путіна за стіл переговорів і Путін погоджується на умови Трампа. Варіант два - Путін не погоджується і Трамп дає Україні ракети, дрони-камікадзе, КАБи, авіаносці… В ОПУ вперто не прораховують третій варіант - Путін пошле Трампа, а Трамп допомогу Україні залишить на рівні «як було». Або - зменшить. Мовляв, війна в Європі, от хай ЄС витрачається. Може бути? Аж бігом.
І отоді замість жаданих замирення і виборів (до яких «Слуга народу» уже готується), Зеленський і Єрмак здобудуть факт втрати величезних українських територій, стрибок цін і потребу посилювати мобілізацію та вдосконалювати економіку. І війну - у повний зріст.
А все чому? А тому, що коли Залужний ще у 2022 писав, що війна надовго - в ОПУ чули не його а про «каву у Криму через рік». Коли зараз експерти попереджають, що миру може не статися, ОПУ їх не слухає. ОПУ марить замиренням і виборами - тут і зараз.
Не має Зеленський часу думати стратегічно. Власне, він і не вміє. Не стратеги вони. Тому й програють".
ЗІ: уточнення - програЄ Україна.
показать весь комментарий
11.12.2024 12:23 Ответить
Молодець, а якщо не погодиться - то обрізати повністю фінансування. Коли до Дніпра дійдуть, подивимось як заспіває Зебздюк.
показать весь комментарий
11.12.2024 12:38 Ответить
деза
показать весь комментарий
11.12.2024 13:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 