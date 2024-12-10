Команды Байдена и Трампа контактируют по поводу войны в Украине и событий в Сирии, - Белый дом

Команды нынешней администрации США президента США Джо Байдена и администрации новоизбранного президента Дональда Трампа обсуждают войну в Украине, ситуацию в Сирии и конфликт на Ближнем Востоке в целом.

Об этом советник Белого дома Джон Кирби сказал во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мы имеем такие возможности и уже имели разговоры с соответствующими должностными лицами в новой команде Трампа, в частности о том, что происходит в Сирии, а также о том, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке",- сказал он.

Кирби заверил, что такие разговоры происходят, и выразил надежду, что это будет продолжаться, и команда Джейка Салливана продолжит информировать новую команду в следующей администрации.

Как добавил представитель Белого дома, новая администрация будет решать, какие подходы к внешней политике продолжать, а какие - нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден хочет "потратить каждый доступный доллар" для помощи Украине до конца своей каденции.