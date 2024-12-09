Зеленский в ближайшее время позвонит Байдену: поднимут вопросы приглашения в НАТО

Президент Владимир Зеленский планирует позвонить Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я собираюсь позвонить в ближайшее время Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас является действующим Президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит", - отметил президент.