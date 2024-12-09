Зеленский в ближайшее время позвонит Байдену: поднимут вопросы приглашения в НАТО
Президент Владимир Зеленский планирует позвонить Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Я собираюсь позвонить в ближайшее время Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас является действующим Президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит", - отметил президент.
Также глава государства поблагодарил США и Байдена за недавний пакет помощи.
"Он очень серьезный. Пакет почти на миллиард долларов - это серьезная поддержка. Для нас это очень важно", - добавил Зеленский
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще б мені сьогодні подзвонив Боневтік - результат був би "на ліцо"
---------
А навіщо було оту дурню писати? Навіщо зайвий раз тикати патиком в того Трампа?
Що за кінчене та нетямуще...?
Чучело тупориле! Та Трамп за такий висер тебе в нужнику втопить, але разом з тобою і Україну!
- Байден, а чого ми досі не в НАТО? (С)
він думає, що як в Україні, "пацан" сказал - і всє "сосни" вировнялісь
в Америці не так