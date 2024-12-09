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Новости Украина - НАТО
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Зеленский в ближайшее время позвонит Байдену: поднимут вопросы приглашения в НАТО

Зеленський подзвонить Байдену: говоритиме про запрошення до НАТО

Президент Владимир Зеленский планирует позвонить Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я собираюсь позвонить в ближайшее время Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО. Потому что он сейчас является действующим Президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит", - отметил президент.

Также глава государства поблагодарил США и Байдена за недавний пакет помощи.

"Он очень серьезный. Пакет почти на миллиард долларов - это серьезная поддержка. Для нас это очень важно", - добавил Зеленский

Читайте: Мы говорили о замороженном конфликте с Трампом, - Зеленский

Зеленський подзвонить Байдену: говоритиме про запрошення до НАТО

Автор: 

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20343) НАТО (9980) членство в НАТО (1510)


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Топ комментарии
+13
Чого наш дурник причепився до дідуся? Байден може запросити хіба що на рибалку, та й то при гарній погоді. Зеленський тіпається, як піскарик на гачку - але толку з того вже не буде, бо за ці роки навіть найбільші тугодуми збагнули що Зеленський - пустоголова балаболка під ковпаком кремля. Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться справжня державна влада, а не балаганна імітація - кінець країни буде сумний.
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09.12.2024 14:29
+7
Порошенко тобі, сцикливому придурку, ЗСУ створив. Яке зараз тебе, сцикливого придурка, захищає. Так що рот **** закрив!
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09.12.2024 14:43
+5
Байден вже влади немає. А Трамп ніколи - від слова зовсім, не запросить Україну в НАТО. Так що можеш дзвонити в рельсу, буде більше толку.
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09.12.2024 14:29
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Трамп потім ще згадає незламному оце "І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом", навіть якщо Байден запросить україну до НАТО.
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09.12.2024 14:26 Ответить
так він же написав текст, що в московії йому написали. воно ж все зриває з 2019 року.
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09.12.2024 14:27 Ответить
"...назви держав, областей, районів пишемо з великої букви: Україна, Київська область"
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09.12.2024 15:16 Ответить
трамп ще не президент
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09.12.2024 18:25 Ответить
зеленський - директор НАТО? Заїбав уже цю клоунаду робить .
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09.12.2024 14:26 Ответить
Ну що за нісенітниця, подзвони йому ще 19 січня, як роботи щоб нічого не робити. Приблизно так.
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09.12.2024 14:26 Ответить
а краще 20 січня дзвонити - після підпису "прийому - здачі" посади ....
Краще б мені сьогодні подзвонив Боневтік - результат був би "на ліцо"
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09.12.2024 14:44 Ответить
О Трамп когось .... І висушить. Це типу закріплення гарантій що допомога точно буде урізана. Щоб Трамп не передумав.
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09.12.2024 14:29 Ответить
Чого наш дурник причепився до дідуся? Байден може запросити хіба що на рибалку, та й то при гарній погоді. Зеленський тіпається, як піскарик на гачку - але толку з того вже не буде, бо за ці роки навіть найбільші тугодуми збагнули що Зеленський - пустоголова балаболка під ковпаком кремля. Якщо найближчим часом в Україні не з'явиться справжня державна влада, а не балаганна імітація - кінець країни буде сумний.
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09.12.2024 14:29 Ответить
Так, зелень зараз кидається в усі боки - це дуже гарно видно з його заяв, які вже схожі на біполярку. А виходу немає, самодура-гундоса усі вже зрозуміли і списали. Впевнена, воно за кулісками й до ***** кидається, але там зрив Оману не пробачать.
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09.12.2024 14:31 Ответить
Байден вже влади немає. А Трамп ніколи - від слова зовсім, не запросить Україну в НАТО. Так що можеш дзвонити в рельсу, буде більше толку.
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09.12.2024 14:29 Ответить
ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше
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09.12.2024 14:30 Ответить
Мабуть вже не піднімається - питання
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09.12.2024 14:30 Ответить
І як він пише в Телеграм, якщо його заборонили використовувати держслужбовцям!? Чи йому все можна?
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09.12.2024 14:31 Ответить
Чому перед війною кловун проігнорував всі без винятку самміти НАТО. Нас туди дуже сильно запрошували, але незламно потужний лідор на це свій хрєн поклав.
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09.12.2024 14:31 Ответить
Байден побіг коровай пекти.
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09.12.2024 14:35 Ответить
Хай би вже ''передознувся''.
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09.12.2024 14:35 Ответить
"...І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить"
---------
А навіщо було оту дурню писати? Навіщо зайвий раз тикати патиком в того Трампа?
Що за кінчене та нетямуще...?
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09.12.2024 14:35 Ответить
Так а нащо він їздив тоді до Трампа? Хоча дайте вгадаю, мабуть запропонував знову "план перемоги", "саміт миру" і тп. але щось не вийшло, от і крутиться як сорока.
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09.12.2024 14:35 Ответить
незламними треніками і потужною толстовкою похизуватися
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09.12.2024 14:37 Ответить
позвоне воно , - в дурку позвони шоб вже нах тебе забрали..
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09.12.2024 14:36 Ответить
Очільники НАТО,та й ЄС,знають за "Троянського коня"!
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09.12.2024 14:36 Ответить
І немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", - зазначив президент.
Чучело тупориле! Та Трамп за такий висер тебе в нужнику втопить, але разом з тобою і Україну!
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09.12.2024 14:38 Ответить
ще до безуглої подзвони, дбл
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09.12.2024 14:38 Ответить
Ішак вирішив добити діда ще до завершення його каденції. Мудаку вже не раз казали, що доки воно буде рахуватись президентом, доти не буде жодного НАТО та ЄС.
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09.12.2024 14:40 Ответить
Краще б промовчав....
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09.12.2024 14:40 Ответить
зєлєнскій ! забирайся до дідька ! давай, досвідання !
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09.12.2024 14:40 Ответить
Порошенко тобі, сцикливому придурку, ЗСУ створив. Яке зараз тебе, сцикливого придурка, захищає. Так що рот **** закрив!
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09.12.2024 14:43 Ответить
ну все, пропав байден. тепер може навіть й не встигне повноваження зєлєному "другу донні" передати ))
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09.12.2024 14:41 Ответить
Так, сексуально, з хріпотцой:
- Байден, а чого ми досі не в НАТО? (С)
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09.12.2024 14:41 Ответить
зєлєнскій не знає що Конгрес все вирішує, а не Президент

він думає, що як в Україні, "пацан" сказал - і всє "сосни" вировнялісь

в Америці не так
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09.12.2024 14:42 Ответить
Тирса в голові, чи що?
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09.12.2024 14:42 Ответить
Схоже з Трампом щось пішло не так.
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09.12.2024 14:44 Ответить
Щось він заметушився, ніби півень в дупу клюнув.Відчувається розгубленість..За все хапається. Щось пішло не так. Може його потужні менеджери вже "кинули"?
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09.12.2024 14:47 Ответить
Спочатку у ***** дозволу запитай. Бо інакше війну не заморозить, міра нє будєт.
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09.12.2024 14:51 Ответить
Все робить в угоду кацапам
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09.12.2024 14:52 Ответить
якщо немає сенсу обговорювати з Трампом, як з майбутнім президентом США , справи ,що стосуються України ,то накуй потрібний буде "зелений зрадник" ,коли Трамп ним стане, і для чого тоді ця брехлива "зелена наволоч" обговорювала з Трампом заморожени конфлікт в Україні ???
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09.12.2024 15:01 Ответить
Про замороження лінії фрону так з трампаксом, про запрошення до НАТО так з Бідоном, про дагаваріться пасірідіні так з ******. Що ж ти за шльондра така? Всім даєш.
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09.12.2024 15:09 Ответить
Краще хай телефонує Єрмак!! Або Татаров....На жаль Князеві не можна зателефонувати Президенту США, бо не так зрозуміють....подумають,що за помилування буде просити....
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09.12.2024 15:17 Ответить
Зіграй та зіграй ... ната така ж могутня як друга армія світу. Сама боєздатна зараз наша. Треба Богу молитись, щоб усім дав розуму
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09.12.2024 16:42 Ответить
це марно....
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09.12.2024 21:07 Ответить
 
 