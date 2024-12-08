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Дополнительное оборудование, беспилотники и ракеты: США готовят новый пакет помощи для Украины на $988 млн (обновлено)

Новий пакет допомоги від США

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить новый пакет военной помощи для Украины на 988 миллионов долларов. Он содержит дополнительное оборудование, беспилотники и ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в документе, с которым ознакомилась редакция Reuters.

Как пишет издание, новая помощь вдвое уменьшает имеющиеся 2,21 млрд долларов, которые остались в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на фоне того, что демократы, которые покидают Белый дом, пытаются взять на себя обязательства закупать оружие у промышленности, а не брать его из американских вооруженных запасов.

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Средства USAI направят на закупку боеприпасов для систем HIMARS, а также беспилотники, пишет Reuters.

Объявление о пакете ожидалось в субботу, когда представители оборонной промышленности и политики встретились на ежегодном Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.

Администрация Байдена часто пользовалась президентским распоряжением о сокращении средств, которое позволяет президенту Джо Байдену передавать излишки товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

Средства USAI являются отдельными и пойдут на закупку нового оружия в промышленности. Администрация Байдена все еще имеет около 6 миллиардов долларов президентских полномочий на отмену, предоставленных Конгрессом.

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Обновленная информация

Министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета оборонной помощи.

В пакет вошли:

  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
  • беспилотные авиационные системы;
  • оборудование, компоненты и запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

"Пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США через Инициативу содействия безопасности в Украине (USAI). Пакет обеспечит Украину боеприпасами для ракетных и беспилотных летательных систем", - говорится в сообщении.

Это уже 22-й пакет USAI от администрации действующего президента США Джо Байдена.

Помощь от США

Напомним, США предоставили военной помощи Украине на почти 62 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения каденции 20 января использовать по назначению все остаточные средства на поддержку Украины.

2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Автор: 

помощь (7798) США (26620) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+9
Це вже нічогенькии пакет - дяка США
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07.12.2024 23:36
+4
Саме так
Тепер буде 10млрд обіцянок заключити контракт в майбутньому, потім виготовити, та надіслати.

Якщо подивитись, що замовляється по USAI - то в основному це боеприпаси
Техніки майже немає
для прикладу 6 батарей насамс за 1.1млрд,
замовлені влітку 2022, повинні бути доставлені в кінці 2025 року.

з техніки замовленно тільки
хаймарс на 296млн, від 15 до 30шт
м777 на 470млн, від 100шт

І це все з техніки...
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08.12.2024 02:03
+3
Так це USAID. Можна до 2030 чекати Поки виготовлять...
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08.12.2024 01:42
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Правила форума Совет форумчан
Це вже нічогенькии пакет - дяка США
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07.12.2024 23:36 Ответить
Так це USAID. Можна до 2030 чекати Поки виготовлять...
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08.12.2024 01:42 Ответить
Саме так
Тепер буде 10млрд обіцянок заключити контракт в майбутньому, потім виготовити, та надіслати.

Якщо подивитись, що замовляється по USAI - то в основному це боеприпаси
Техніки майже немає
для прикладу 6 батарей насамс за 1.1млрд,
замовлені влітку 2022, повинні бути доставлені в кінці 2025 року.

з техніки замовленно тільки
хаймарс на 296млн, від 15 до 30шт
м777 на 470млн, від 100шт

І це все з техніки...
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08.12.2024 02:03 Ответить
Валять і валять.. Рік би тому так... Бредлі б штук 250-300 з запасів (наші б відтюнинговали б), Мардери пвдтягнулися б... Бушмастерів на колеса поставити пару десятків... Гепарди та їх аналоги (були-були, Европа не знала на чому зупинитися...) Отто-Мелар... Хоуків... Все, що радянський союз стримувало - ДАЙТЕ, СТАРЕ, ЛЮБЕ!!!
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07.12.2024 23:48 Ответить
Джобама не дасть!
Він дотримується договорняка з пуйлом: расея не повинна програти, Україна не повинна виграти.
Знайшов на складі найменшу піпетку і з неї «допомагає».
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08.12.2024 00:17 Ответить
є таке прислів'я - як бідному женитись, то і ніч коротка.
До січня завантажать (те що у наявності), у січні розвантажать, у лютому буде на фронті...
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08.12.2024 00:17 Ответить
Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.

І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував Джерело: https://censor.net/ua/n3517553

А про кого це наш потужний казав?
Ніфіга з цього оголошення в лютому не буде. Дай бог, аби до літа хоч половина доїхала.
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08.12.2024 01:13 Ответить
я дав оптимістичний прогноз, щоб хоча би перед новорічними святами не занурювати людей у зневіру.
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08.12.2024 01:17 Ответить
обговорювати цитати найзеличнішого .ідора взесвіту- це прирівнювати себе до 73% клінічних ідіотів вавививерженців.
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08.12.2024 01:32 Ответить
Цей пакет не завантажать ні в січні, ні в лютому, взагалі невідомо коли, бо це тільки гроші на виготовлення американськими виробниками. Тобто заключать контракти та поплатять гроші. Строк виготовлення невідомий.
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08.12.2024 02:20 Ответить
тоді єдина надія на ********* з ОС у 30%. Це мабуть скоріше доб'є кацапію, ніж зброя з цього пакету.
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08.12.2024 02:24 Ответить
Перевіряемо
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

Станом на 16.10.2024 USAI
Remaining 4.1млрд
Зараз пишуить що залишок "2,21 млрд долларов"

Було Committed 28.6млрд - це обіцяно, но без контракту

Стане обіцянок 28.6 + 4.1 - 2.21 + 0.988 = 31.47млрд
З яких в роботі з контрактами Obligated 21.2млрд

"Непогано", обіцянок на 10млрд, що в майбутньому заключать контракт на виготовлення

З PDA, якось не виходить використати...
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08.12.2024 01:51 Ответить
бо це буде занадто швидко, а це ескалація.
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08.12.2024 02:27 Ответить
Так

Також "просять допомогу Україні" на 24млрд, звинувачуючи Конгрес
котрий не хоче голосувати знову пакет не зрозумілих законів
який для України має тільки USAI 8млрд, та PDA 0
все інше не стосується України
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08.12.2024 02:53 Ответить
Пока двенадцать комментариев, из их десять - кацапские говнометы, сплошная зрада.
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08.12.2024 02:47 Ответить
і всі, включно з тобою, 73/43%зебіли.
ОПа подляка вса свіх зарядила...
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08.12.2024 07:55 Ответить
Цензор, ви якщо вже пишете, то пояснюйте людям, що це не про постачання зброї тут і зараз. Вони ці гроші витратять на розміщення замовлень на підприємствах американського ВПК. І отримає їх Україна через кілька років.

Чергова урочиста заява, за якою нуль на виході. Що їм заважало розмістити це замовлення у 2022-2023 році?
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08.12.2024 08:20 Ответить
знову цей (і не тільки цей, тут вони бригадою) трампіст бреше.
Бо в цій інфі йдеться про допомогу Україні по програмі (USAI, яка вже відправлена (чи вже навіть доставлена до ЗСУ - отут вже хер розбереш, зважаючи на військову таємницю), яка вже виготовлена для замовника, тобто, нашого Міноборони. А те, що недопоставлено по цій програмі - воно вже на всі 100% профінансоване з держбюджету США, і має надійти в майбутньому, навіть попри позицію Трампа не допомагати Україні, бо по цій програмі на номенклатуру замовлення укладаються міждержавні договори.
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08.12.2024 08:35 Ответить
"отут уже хер разбереш"
Так сиди и не ***** , говнарь. Сколько не читаю тут, у тебя , ухилянта обоссаного, круглые сутки зрада. СБУ скоро тебя поведет с заблюренной харей.
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08.12.2024 14:38 Ответить
Ось уривки з новин на CBS News та ABC News:

https://www.cbsnews.com/news/white-house-nearly-1-billion-dollars-military-assistance-ukraine/

The aid will be funded via the Ukraine Security Assistance Initiative, under which military equipment is procured from the defense industry or partners rather than drawn from American stocks, meaning it will not immediately arrive on the battlefield.

Допомога надаватиметься через Security Assistance Initiative (Ініціативи сприяння безпеці України), в рамках якої військове обладнання закуповується у оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, що означає, що воно не буде негайно доставлене на поле бою.

https://abcnews.go.com/Politics/biden-administration-announces-1-billion-aid-package-ukraine/story?id=116562732

Since the package was made through the Ukraine Security Assistance Initiative, the assistance will be for contracts to deliver these systems to Ukraine after they are manufactured. This is different from the program the U.S. routinely gives Ukraine assistance through in which existing weapons from U.S. military stockpiles are provided to Ukraine quickly and the dollar amounts replenish U.S. supplies with new weapons.

Оскільки цей пакет був наданий в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, допомога буде надана для укладання контрактів на поставку цих систем в Україну після їх виробництва. Це відрізняється від програми, через яку США зазвичай надають допомогу Україні, в рамках якої наявне озброєння з американських військових запасів швидко надається Україні, а американські запаси поповнюються новим озброєнням на відповідні суми у доларах.
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08.12.2024 08:57 Ответить
І бувають же "клоуни", котрі навіть першоджерело прочитати не можуть, та же мають послідовувача котрий лайкае нісенітницю.

"USAI, яка вже відправлена, яка вже виготовлена для замовника" - з цією фрази виходить що PDA, та USAI нічим не відрізняються, раз обидві програми вже все виготовлено та відправлено.

Приклад по NASAMS

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12230
On August 24, 2022, the Biden Administration announced it would provide eight total NASAMS batteries to Ukraine through USAI.
On August 26, 2022, the U.S. Army awarded Raytheon Missiles & Defense a $182 million contract for delivery of two NASAMS batteries, including training and logistical support to Ukrainian forces. On November 7, 2022, Reuters reported that Ukraine had received its first NASAMS unit.
On November 30, 2022, the Army reportedly awarded Raytheon Missiles and Defense a $1.2 billion contract to provide six NASAMS batteries to Ukraine. The Army reportedly "will work with industry partners to shorten the 24-month production lead time associated with production and delivery of NASAMS."

24 серпня 2022 пообіцяли в рамках USAI - 8 батарей
26 серпня уклали контракт на 2 батареї.
Через 2 місяці доставили 1 батарею.
Через 3 місяці уклали контракт на шість батарей, та обіцяють через 24 місяці - поки це чомусть кінець 2025 року.

А згідно АнМур та послідовувачів вже вісім батарей повинні бути в Україні, ще в серані 2022, коли заявила адміністрація
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08.12.2024 12:47 Ответить
Та воно взагалі щось меле як з гарячки. Причому ЗАВЖДИ переходить на особистості. Для нього та йому подібних всі ті, хто не підтримує бідона та камалу, є ворогами України.

А стосовно різних каналів постачань... Воно у них розбирається приблизно так як свиня в апельсинах. Першоджерелами не користується, бо англійською не володіє. Читає якихось ідіотів, а потім видає тут їхні думки за свої.

Нема про шо говорити
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08.12.2024 13:30 Ответить
Здається, що ще є обмеження бюджету по роках з періодом планування 10 років
Defense Estimated Outlays

https://www.cbo.gov/system/files/2024-04/hr8035_Ukraine_Security_Supplemental_Appropriations_Act_2024.pdf

Тобто обіцяти можна в 2022 році, проте виготовлення можє розпочатись в 2025 році.
Все буде залежити, чи є вже готове, чи близьке до готового у виробника, чи є вільні виробничі потужності, чи є ще бюджет на цей рік для замовлень у виробника.
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08.12.2024 12:58 Ответить
помощь это хорошо, но под "руководством" фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика Украине ни чего не светит, дали разрешения бить атакамсами и т.д и что, крымский мост стоит ...а орки как лупили по городам и школам , так и бьют.... не можно сделать из гавна пулю, как из нарика, уклониста, брехуна, сцыкуна и т.д президента....
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08.12.2024 08:24 Ответить
 
 