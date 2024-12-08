Дополнительное оборудование, беспилотники и ракеты: США готовят новый пакет помощи для Украины на $988 млн (обновлено)

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить новый пакет военной помощи для Украины на 988 миллионов долларов. Он содержит дополнительное оборудование, беспилотники и ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в документе, с которым ознакомилась редакция Reuters.

Как пишет издание, новая помощь вдвое уменьшает имеющиеся 2,21 млрд долларов, которые остались в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) на фоне того, что демократы, которые покидают Белый дом, пытаются взять на себя обязательства закупать оружие у промышленности, а не брать его из американских вооруженных запасов.

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Средства USAI направят на закупку боеприпасов для систем HIMARS, а также беспилотники, пишет Reuters.

Объявление о пакете ожидалось в субботу, когда представители оборонной промышленности и политики встретились на ежегодном Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.

Администрация Байдена часто пользовалась президентским распоряжением о сокращении средств, которое позволяет президенту Джо Байдену передавать излишки товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

Средства USAI являются отдельными и пойдут на закупку нового оружия в промышленности. Администрация Байдена все еще имеет около 6 миллиардов долларов президентских полномочий на отмену, предоставленных Конгрессом.

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Обновленная информация

Министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета оборонной помощи.

В пакет вошли:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

беспилотные авиационные системы;

оборудование, компоненты и запчасти для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

"Пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США через Инициативу содействия безопасности в Украине (USAI). Пакет обеспечит Украину боеприпасами для ракетных и беспилотных летательных систем", - говорится в сообщении.

Это уже 22-й пакет USAI от администрации действующего президента США Джо Байдена.

Помощь от США

Напомним, США предоставили военной помощи Украине на почти 62 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы до завершения каденции 20 января использовать по назначению все остаточные средства на поддержку Украины.

2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.