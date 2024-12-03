С начала полномасштабного вторжения Украине было предоставлено вооружение почти на 62 миллиарда долларов, - Пентагон
США оказали военную помощь Украине на почти 62 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.
Как информирует Цензор.НЕТ, полный список помощи опубликовала пресс-служба Пентагона.
Для улучшения украинской ПВО были переданы следующие системы:
- Три батареи Patriot и боеприпасы к ним;
- 12 ЗРК Nasams, а также боеприпасы к ним;
- ПВО Hawk, Avenger и Vampire;
- Более 3 тысяч зенитных ракет Stinger;
- 21 радар воздушного наблюдения и другое вооружение, необходимое для усиления ПВО.
Также США передали Украине следующее вооружение:
- Более 40 ракетных систем HIMARS;
- Более 200 155-мм гаубиц и более 3 000 000 155-мм артиллерийских снарядов
- Более 7 тысяч высокоточных управляемых 155-мм артиллерийских снарядов;
- Более 70 тысяч 155-мм снарядов систем дистанционного управления противотанковыми, более 800 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, а также другое вооружение.
С начала полномасштабного вторжения Штаты передали Украине различную военную технику, а именно:
- 31 танк "Абрамс";
- 45 танков T-72B;
- Более 300 боевых машин пехоты Bradley, а также четыре машины огневой поддержки этой же модели;
- Более 400 бронетранспортеров Stryker;
- Более 900 бронетранспортеров M113;
- Более 400 бронированных машин безопасности M1117;
- Более тысячи машин MRAP;
- Более 5 тысяч HMMWV.
Американская сторона предоставляет Украине авиацию, а также БПЛА. В частности, это:
- 20 вертолетов Ми-17;
- БпЛА Switchblade, Phoenix Ghost и другие;
- Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
- Более 6 тысяч авиационных ракет Zuni;
- Более 20 тысяч авиационных ракет Hydra-70.
Также США активно помогает Украине в предоставлении противотанкового и стрелкового оружия. Из главного можно отметить следующее:
- Более 10 тысяч противотанковых систем Javelin;
- Более 120 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов;
- Более 10 тысяч ракет с оптическим слежением TOW.
Что касается поражения целей в море, то США передали Украине уже по меньшей мере две системы береговой обороны Harpoon и противокорабельные ракеты, а также более 100 патрульных катеров.
Напомним, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.
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Тоб то 4,8 млрд. доларів на рік на афганську армію.
Україні ж американці виділяли по 21 млрд. доларів на рік на озброєння та ********** для української армії.
Ви порівнюйте порівняльні речі.
Тоб то витрати американців на озброєння афганської та української армії.
Витрати американців на озброєння для української армії в рази вище ніж витрати на озброєння афганської армії в рік.