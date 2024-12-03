С начала полномасштабного вторжения Украине было предоставлено вооружение почти на 62 миллиарда долларов, - Пентагон

США оказали военную помощь Украине на почти 62 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, полный список помощи опубликовала пресс-служба Пентагона.

Для улучшения украинской ПВО были переданы следующие системы:

Три батареи Patriot и боеприпасы к ним;

12 ЗРК Nasams, а также боеприпасы к ним;

ПВО Hawk, Avenger и Vampire;

Более 3 тысяч зенитных ракет Stinger;

21 радар воздушного наблюдения и другое вооружение, необходимое для усиления ПВО.

Также США передали Украине следующее вооружение:

Более 40 ракетных систем HIMARS;

Более 200 155-мм гаубиц и более 3 000 000 155-мм артиллерийских снарядов

Более 7 тысяч высокоточных управляемых 155-мм артиллерийских снарядов;

Более 70 тысяч 155-мм снарядов систем дистанционного управления противотанковыми, более 800 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, а также другое вооружение.

С начала полномасштабного вторжения Штаты передали Украине различную военную технику, а именно:

31 танк "Абрамс";

45 танков T-72B;

Более 300 боевых машин пехоты Bradley, а также четыре машины огневой поддержки этой же модели;

Более 400 бронетранспортеров Stryker;

Более 900 бронетранспортеров M113;

Более 400 бронированных машин безопасности M1117;

Более тысячи машин MRAP;

Более 5 тысяч HMMWV.

Американская сторона предоставляет Украине авиацию, а также БПЛА. В частности, это:

20 вертолетов Ми-17;

БпЛА Switchblade, Phoenix Ghost и другие;

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

Более 6 тысяч авиационных ракет Zuni;

Более 20 тысяч авиационных ракет Hydra-70.

Также США активно помогает Украине в предоставлении противотанкового и стрелкового оружия. Из главного можно отметить следующее:

Более 10 тысяч противотанковых систем Javelin;

Более 120 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов;

Более 10 тысяч ракет с оптическим слежением TOW.

Что касается поражения целей в море, то США передали Украине уже по меньшей мере две системы береговой обороны Harpoon и противокорабельные ракеты, а также более 100 патрульных катеров.

Напомним, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

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