РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6641 посетитель онлайн
Новости
1 267 20

С начала полномасштабного вторжения Украине было предоставлено вооружение почти на 62 миллиарда долларов, - Пентагон

stinger,стингер,стінгер

США оказали военную помощь Украине на почти 62 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России.

Как информирует Цензор.НЕТ, полный список помощи опубликовала пресс-служба Пентагона.

Для улучшения украинской ПВО были переданы следующие системы:

  • Три батареи Patriot и боеприпасы к ним;
  • 12 ЗРК Nasams, а также боеприпасы к ним;
  • ПВО Hawk, Avenger и Vampire;
  • Более 3 тысяч зенитных ракет Stinger;
  • 21 радар воздушного наблюдения и другое вооружение, необходимое для усиления ПВО.

Также США передали Украине следующее вооружение:

  • Более 40 ракетных систем HIMARS;
  • Более 200 155-мм гаубиц и более 3 000 000 155-мм артиллерийских снарядов
  • Более 7 тысяч высокоточных управляемых 155-мм артиллерийских снарядов;
  • Более 70 тысяч 155-мм снарядов систем дистанционного управления противотанковыми, более 800 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, а также другое вооружение.

С начала полномасштабного вторжения Штаты передали Украине различную военную технику, а именно:

  • 31 танк "Абрамс";
  • 45 танков T-72B;
  • Более 300 боевых машин пехоты Bradley, а также четыре машины огневой поддержки этой же модели;
  • Более 400 бронетранспортеров Stryker;
  • Более 900 бронетранспортеров M113;
  • Более 400 бронированных машин безопасности M1117;
  • Более тысячи машин MRAP;
  • Более 5 тысяч HMMWV.

Американская сторона предоставляет Украине авиацию, а также БПЛА. В частности, это:

  • 20 вертолетов Ми-17;
  • БпЛА Switchblade, Phoenix Ghost и другие;
  • Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • Более 6 тысяч авиационных ракет Zuni;
  • Более 20 тысяч авиационных ракет Hydra-70.

Также США активно помогает Украине в предоставлении противотанкового и стрелкового оружия. Из главного можно отметить следующее:

  • Более 10 тысяч противотанковых систем Javelin;
  • Более 120 тысяч других противотанковых систем и боеприпасов;
  • Более 10 тысяч ракет с оптическим слежением TOW.

Что касается поражения целей в море, то США передали Украине уже по меньшей мере две системы береговой обороны Harpoon и противокорабельные ракеты, а также более 100 патрульных катеров.

Напомним, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Также читайте: В Пентагоне раскрыли детали запроса Байдена в Конгресс на 24 млрд дол. для Украины

Автор: 

оружие (10212) помощь (7794) США (26598) Украина (44936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
не транслируйте чухню - Афганистан отримав В РАЗЫ больше, несравнимо
показать весь комментарий
03.12.2024 08:18
+4
пентагон не выделял 62 млрд, вот так буквально раааз и на эту сумму что-то выделил, 80 процев этой громкой суммы не покидало территории США, как пример для сравнения Северная Корея просто тупо отгружает вагонными нормами все что раша попросит. p.s. "хороша ложка к обеду" - это касательно помощи оказанной нам - обед давно прошел а ложки до сих пор так и нет
показать весь комментарий
03.12.2024 09:19
+2
Дякуємо! Але так надавали, щоб не дай Боже, Україна премогла
показать весь комментарий
03.12.2024 08:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден,де наша зброя!!!!
показать весь комментарий
03.12.2024 07:29 Ответить
Жодна держава світу не отримала таку велику допомогу зброєю та ************ від США, як Україна, після закінчення другої світової війни.
показать весь комментарий
03.12.2024 07:33 Ответить
не транслируйте чухню - Афганистан отримав В РАЗЫ больше, несравнимо
показать весь комментарий
03.12.2024 08:18 Ответить
На створення, озброєння та виплату зарплати Афганський армії , США витратили 86 млрд. доларів з 2002 по 2020 рік.
Тоб то 4,8 млрд. доларів на рік на афганську армію.

Україні ж американці виділяли по 21 млрд. доларів на рік на озброєння та ********** для української армії.
показать весь комментарий
03.12.2024 09:01 Ответить
"Согласно https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-01-30qr-section2-funding.pdf официальным данным , США потратили около 143,27 миллиарда долларов на реконструкцию Афганистана." - только реконструкцию
показать весь комментарий
03.12.2024 09:12 Ответить
А при чому тут реконструкція Афганістана та боротьба з наркотиками до озброєння армії?
Ви порівнюйте порівняльні речі.
Тоб то витрати американців на озброєння афганської та української армії.
Витрати американців на озброєння для української армії в рази вище ніж витрати на озброєння афганської армії в рік.
показать весь комментарий
03.12.2024 09:22 Ответить
да при том, главное сумма выделенного - очевидные вещи, а то куда они пошли вопрос второй - нам на реконструкцию денег сша не выделяют. ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА
показать весь комментарий
03.12.2024 09:27 Ответить
"Около 36 миллиардов долларов было выделено на управление и развитие, а меньшие суммы были также выделены на борьбу с наркотиками и гуманитарную помощь."
показать весь комментарий
03.12.2024 09:14 Ответить
Резнікова яйця
показать весь комментарий
03.12.2024 08:03 Ответить
Дякуємо! Але так надавали, щоб не дай Боже, Україна премогла
показать весь комментарий
03.12.2024 08:30 Ответить
Крым чей?
показать весь комментарий
03.12.2024 08:34 Ответить
щоб знищити кацапів цього не достатньо ! особливо вражає 0 - літаків ,31 -Абрамс і 40 -Хаймарс за три роки війни .
показать весь комментарий
03.12.2024 08:37 Ответить
І це надав тільки Пентагон на 62 мільярди доларів США, а скільки ще дали партнери з інших країн? А скільки виробив зброї Броневтік і його 6 менеджерів? Думаю, що танків 0, ракетних систем 0, літаків 0 ... хоча є успіхи, виготовили 100 тисяч мін 100-го калібру аж на 25 мільярдів, але всі вони браковані. А це називається імітація виробництва і оборони і відмивання грошей. Американці ще не написали, сеільки сотень мільярдів доларів США надали допомоги, які переполовинили доблєсні "менеджери" Володі Боневтіка Потужного. І якщо ще хтось буде задавати питання до США, чому так мало зброї, то відразу напишіть скільки виготовили ми самі за 5,6 років одноосібного правління простого мальчіка від наріду.
показать весь комментарий
03.12.2024 09:03 Ответить
пентагон не выделял 62 млрд, вот так буквально раааз и на эту сумму что-то выделил, 80 процев этой громкой суммы не покидало территории США, как пример для сравнения Северная Корея просто тупо отгружает вагонными нормами все что раша попросит. p.s. "хороша ложка к обеду" - это касательно помощи оказанной нам - обед давно прошел а ложки до сих пор так и нет
показать весь комментарий
03.12.2024 09:19 Ответить
Это война. Сколько нужно соломы чтоб 3 года печь топить?
показать весь комментарий
03.12.2024 10:09 Ответить
Та це капля в морі!!! В афган ви втюхади 2, 3 трилліони доларів!!!
показать весь комментарий
03.12.2024 10:31 Ответить
Реальні постачання військової допомоги в Україну - 22.8 млрд.дол. - 19 жовт. 2024 р.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:34 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2024 10:48 Ответить
 
 