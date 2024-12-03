В Пентагоне раскрыли детали запроса Байдена в Конгресс на 24 млрд дол. для Украины

Администрация Байдена обратится в Конгресс США с запросом на дополнительное финансирование для поддержки Украины объемом в $24 млрд. В Пентагоне рассказали, на что планируют потратить эти средства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В Пентагоне рассказали, что $8 млрд хотят заложить на программу USAI (инициатива содействия безопасности Украины), и $16 млрд - на пополнение складов США, чтобы была возможность формировать новые пакеты помощи по программе PDA (программа президентских полномочий).

Программа USAI предусматривает заказ и закупку вооружения у производителей, после чего его отправляют в Украину. В этом случае изготовление и доставка могут занять длительное время: до года и более, в зависимости от заказа.

По программе PDA США отправляют в Украину уже имеющееся оружие из собственных хранилищ, после чего эти хранилища пополняются новым вооружением. По этому механизму помощь, как правило, попадает в Украину значительно оперативнее: в течение дней или недель. Для пополнения запасов, а следовательно для возможности формировать пакеты PDA, необходимо финансирование от Конгресса.

Дополнительное финансирование имеет решающее значение для того, чтобы правительство США могло эффективно реагировать на ситуацию в Украине до конца 2025 финансового года, говорят в Пентагоне.

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Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год. Этот законопроект Конгресс может рассмотреть еще в этом году.

В любом случае, для утверждения дополнительного финансирования для Украины необходимо будет одобрение большинства обеих палат Конгресса. На данный момент контроль над Сенатом сохраняют демократы, в Палате представителей большинство имеют республиканцы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, от которого в значительной степени будет зависеть, вынесут ли законопроект на голосование в том виде, как предлагает Белый дом, отреагировал на новости о дополнительном запросе на $24 млрд для поддержки Украины.

"Американский народ решительно проголосовал за президента Трампа, потому что он пообещал положить конец войнам, а не продолжать их без конца. Такие решения принимаются следующей администрацией, а не президентом, который покидает свой пост", - написал Джонсон на платформе X.

На данный момент в США остается ориентировочно $8 млрд на программы вооруженной поддержки Украины. Около $6 млрд на программу PDA и $2 млрд на программу USAI.

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