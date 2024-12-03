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Новости Помощь Украине
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В Пентагоне раскрыли детали запроса Байдена в Конгресс на 24 млрд дол. для Украины

Президент США Джо Байден

Администрация Байдена обратится в Конгресс США с запросом на дополнительное финансирование для поддержки Украины объемом в $24 млрд. В Пентагоне рассказали, на что планируют потратить эти средства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В Пентагоне рассказали, что $8 млрд хотят заложить на программу USAI (инициатива содействия безопасности Украины), и $16 млрд - на пополнение складов США, чтобы была возможность формировать новые пакеты помощи по программе PDA (программа президентских полномочий).

Программа USAI предусматривает заказ и закупку вооружения у производителей, после чего его отправляют в Украину. В этом случае изготовление и доставка могут занять длительное время: до года и более, в зависимости от заказа.

По программе PDA США отправляют в Украину уже имеющееся оружие из собственных хранилищ, после чего эти хранилища пополняются новым вооружением. По этому механизму помощь, как правило, попадает в Украину значительно оперативнее: в течение дней или недель. Для пополнения запасов, а следовательно для возможности формировать пакеты PDA, необходимо финансирование от Конгресса.

Дополнительное финансирование имеет решающее значение для того, чтобы правительство США могло эффективно реагировать на ситуацию в Украине до конца 2025 финансового года, говорят в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск о запросе Байдена в Конгресс США относительно новой помощи Украине: "Это не ок"

Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год. Этот законопроект Конгресс может рассмотреть еще в этом году.

В любом случае, для утверждения дополнительного финансирования для Украины необходимо будет одобрение большинства обеих палат Конгресса. На данный момент контроль над Сенатом сохраняют демократы, в Палате представителей большинство имеют республиканцы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, от которого в значительной степени будет зависеть, вынесут ли законопроект на голосование в том виде, как предлагает Белый дом, отреагировал на новости о дополнительном запросе на $24 млрд для поддержки Украины.

"Американский народ решительно проголосовал за президента Трампа, потому что он пообещал положить конец войнам, а не продолжать их без конца. Такие решения принимаются следующей администрацией, а не президентом, который покидает свой пост", - написал Джонсон на платформе X.

На данный момент в США остается ориентировочно $8 млрд на программы вооруженной поддержки Украины. Около $6 млрд на программу PDA и $2 млрд на программу USAI.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн

Автор: 

Конгресс США (1233) Пентагон (1451) США (26598) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+7
А при Залужному й з меншою допомогою визволяли.
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03.12.2024 02:05
+6
сьогоднішню заяву Трампа читали? на адресу хамасу, якщо ті до його інавгурації не звільнять заручників, то Трамп влаштує їм пекло... от таку саму заяву Трамп міг би зробити і в сторону ху йла, щоб той звільнив українських заручників, припинив агресію проти України і забрав своїх орків з українських земель до себе за порєбрік. Оце дійсно була би чітка стратегія миру через силу.
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03.12.2024 02:39
+3
так отож. сцикотно проти москалів застосувати силу. набагато простіше буде застосувати її до українців, щоб змусити їх сісти з ху йлом за стіл переговорів по поточній лінії фронту.
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03.12.2024 03:24
Комментировать
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Що там до речі каже Голобородько-Пономарь? Він ж казав що Байден переможе,ні?
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03.12.2024 01:28 Ответить
А что тут комментировать-то ? В новости всё уже и так расписано, но для тупых разжую - 18 млрд остаются в США и на пойдут на пополнение складов а не на помощь Украине, 8 млрд пойдут на изготовление оружия для Украины, которое поставят ( может быть ) через несколько лет. Стандартная тактика Администрации Байдена - наобещать и не дать и половины. А теперь прокомментируй и ты - 1. Требование Администрации Белого Дома понизить призывной возраст до 18, 2. заявление, что все 8 млрд помощи Украине не будут поставлены до конца срока Байдена, как было им же обещано ? 3. Заявление Блинкена по поводу достаточной помощи США и усиления мобилизации в Украине ?
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03.12.2024 06:26 Ответить
Саме так, ось звіт
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

45.8млрд на поповнення складів, в роботі 25.1млрд
Тепер просять ще 16млрд на поповнення

PDA виділено Конгрессом 33.3млрд, 1.7млрд згоріло в 2022
Реально підписано 31.7млрд.
Також відомо що в 2022-2023 роках, PDA підписувались по ціні виробника
Згідно аудита 8.319млрд завищення на обсязі в 25.5млрд - 1.7млрд.
Коеф. 0.35 між старою та новою зброею

В 2024 фінроці (з 1 жовтня 2023) підписано 7.1млрд.
Можна повірити що по залишковій ціні,
тоді реальна ціна 7.1 + 7.1*0,35 = 9,6млрд

Залишок PDA 2024 року 3.2млрд
По реаьній ціні 3.2 + 3.2*0.35 = 4.3млрд

Весь PDA що переданий та не переданий по ціні виробника складає
25,5 - 1.7 + 9,6 + 4,3 = 37.7млрд

Конгрес виділив на поповнення 45.8млрд.

Чим допоможе поповнення додатково на 16млрд, до наявних 8млрд?

Може проблема в цьому
"Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год."

Буде як з 61млрд в квітні, тільки ще хуже - тому що на PDA 0$
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03.12.2024 10:30 Ответить
Скажу даже больше - предлагая такой законопроект Байден преследует несколько шкурных целей - 1. Поднасрать будущей Администрации Трама, типа приняли мы, а с выполнением закона трахайтесь вы, 2. Выбить из рук Трампа финансовый рычаг давления на Зеленского, затягивая войну и не давая её закончить в короткие сроки, попутно вопя со всех утюгов о 24 часах. 3. "Золотые парашюты" для приближённых Администрации в руководствах оружейных корпораций, получивших такой заказ, по типу Хантера Байдена, руководившего "Буризмой" не выходя из алко-нарко-секс-трипа. Кстати, папочка-Байден таки https://www.rfi.fr/ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/20241202-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0 помиловал своего нерадивого сынулю, невзирая на обещание этого не делать ))
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03.12.2024 11:32 Ответить
Работал на выходных
и помилование перебили новостю про PDA

Вот когда Трамп помилует, когото кто "незаконно" осужден по событиям 2020 года - обсуждения будут на неделю
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03.12.2024 11:46 Ответить
не *****, зустрічав в ЗМІ, що до 20/01/2020р. Трамп встиг помилувати кількох по подіям від 06/01/20р.
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03.12.2024 13:40 Ответить
Я не знаю робив Трамп таке помилування раніше, чи ні
Навчись думати що читаеш, ніде не сказано, що він цього не робив раніше.

І так з кожним твоїм дописом, трохи правди, а потім власні видумки

І де в пресі ця новина про помилування Байдена?

В стилі, як зазвичай пишуть - "Трамп дзвонив 7 разів"
Потім виясняється, що зі слів аноніма, ніхто інший підтвердити не може, та й 7 разів навіть анонім не може підтвердити
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03.12.2024 13:51 Ответить
*****, висер "думати що читаеш" - та йди ти ***** зі своїм **************
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03.12.2024 14:11 Ответить
ти *****, ******, як і всі ви трампісти. Бо з тих 18 лярдів (які для пововнення складів Пентагону) частина з них має потрапити до України у вигляді БУ зброї (відповідно, по цінам з врахуванням амортизації) по програмі PDA. Програма USAI Держдепом Байдена виконувалася, навіть зустрічав в ЗМІ, що ракети для Петріотів по ній в поточному році вже відправляли.
І сьогодні зранку Роман Шрайк вже обновив статистику "Обновляю лог военной помощи США Украине после вчерашнего пакета. Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года" - цікався, https://t.me/ShrikeNews/18874, там є ссилі на першоджерела. Там по всім трьом програмам (окрім PDA та USAI, ще й FMF) є відомості.
Ще раз: програма РDА не передбачає плану поставок зброї; це добра воля Президента США, яку йому дозволяє Конгрес.
А ****** ти ще "Требование Администрации Белого Дома понизить призывной возраст до 18". Бо офіційно такого ніде не проходило; порада від речника на брифінгу для ЄрЗе - це не документ, який міг би бути надісланий офіційно. Це лише означає, що за Україну американці воювати своїми ЗСУ не збирають, а в Україні воювати мусять всі!
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03.12.2024 14:04 Ответить
"Бо з тих 18 лярдів (які для пововнення складів Пентагону) частина з них має потрапити до України у вигляді БУ зброї (відповідно, по цінам з врахуванням амортизації) по програмі PDA."

Перше сам видумав, а потім написав, що "це добра воля Президента США"

Тобто поповнення, та добра воля ніяк не повязані

Вже відомо, що враховувати PDA по закупочній ціні в 2022-2023 роках - це був "наказ зверху", всупереч закону.
Аудит виявив завищень на 8.3млрд, на сумі 23.8.
Коефіціент для нової техніки виходить (23.8 - 8.3)/23.8 = 1.53

Весь дозволений PDA 31.6млрд, по ціні нового це буде 48.5млрд
Конгрес виділив 45.8млрд - співрозмірні суми, за умови що будуть передавати стару зброю.
Но зі слів вже півроку як "скади пусті", а передача йде те що виготовляється - тобто по ціні нового.
Тому там ще й запас по відновленню складів буде.

про шрайка
З того що відомо: на каналі активно промивав "мізки", що нічого робити не треба, PDA не згорить 1 жовтня 2024.
Ті хто був не згодний, та надавав посилання на закон, або суперечив - за допомогою голосування були забанені.
В голосуванні приймають участь боти, що визнав адмін.

Після розголосу, що допомога згорає - Шрайк опублікував допис, що "не розумів" цього.
Проте учасники, котрі казали правду, котра не збігається з "правдою шрайка" - залишились забанені

Отака "помийка" від шрайка

Це не кажучи, що він писав про вибори, до виборів.
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03.12.2024 14:56 Ответить
Ты там в ночной смене хоть успеваешь сглатывать ? Украина должна принять непростые решения относительно мобилизации, но они необходимы, - Блинкен
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04.12.2024 20:18 Ответить
дєдушка, з такими висококласними навичками доносчіка як у тебе, раджу тобі влаштуватися на роботу в офіс президента єрмака, і законспєктіровать прізвища (паролі, клічкі, явкі) всіх його підручних, а потім принести це в службу безпеки єрмака - і здати всіх з потрохамі !
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03.12.2024 14:32 Ответить
ти дебіл, ти навіть сам не втямив, яку ***** ти *******
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04.12.2024 19:54 Ответить
Класс, пане Ан Мур, для кого архівчик збираєте? Це ж треба старанно взяти всіх на олівця, зберегти у окремому файлі імена, а потім так же старанно викласти. Для початку на Цензорі...Вітаю вас, нащадок ЧКістів, НКВДістів. КДБістів (потрібне підкреслити)
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04.12.2024 04:28 Ответить
вкотре: котись ти нахутор свого трампа, міняй маланку
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04.12.2024 19:49 Ответить
Тільки після тебе, серденько
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05.12.2024 02:29 Ответить
Домовлятись не вийде. При такому тактичному успiху }{уйлу потрiбен увесь банк.
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03.12.2024 01:41 Ответить
про боржомі вже писали??
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03.12.2024 03:05 Ответить
я встиг першим)
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03.12.2024 03:06 Ответить
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