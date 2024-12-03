В Пентагоне раскрыли детали запроса Байдена в Конгресс на 24 млрд дол. для Украины
Администрация Байдена обратится в Конгресс США с запросом на дополнительное финансирование для поддержки Украины объемом в $24 млрд. В Пентагоне рассказали, на что планируют потратить эти средства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В Пентагоне рассказали, что $8 млрд хотят заложить на программу USAI (инициатива содействия безопасности Украины), и $16 млрд - на пополнение складов США, чтобы была возможность формировать новые пакеты помощи по программе PDA (программа президентских полномочий).
Программа USAI предусматривает заказ и закупку вооружения у производителей, после чего его отправляют в Украину. В этом случае изготовление и доставка могут занять длительное время: до года и более, в зависимости от заказа.
По программе PDA США отправляют в Украину уже имеющееся оружие из собственных хранилищ, после чего эти хранилища пополняются новым вооружением. По этому механизму помощь, как правило, попадает в Украину значительно оперативнее: в течение дней или недель. Для пополнения запасов, а следовательно для возможности формировать пакеты PDA, необходимо финансирование от Конгресса.
Дополнительное финансирование имеет решающее значение для того, чтобы правительство США могло эффективно реагировать на ситуацию в Украине до конца 2025 финансового года, говорят в Пентагоне.
Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год. Этот законопроект Конгресс может рассмотреть еще в этом году.
В любом случае, для утверждения дополнительного финансирования для Украины необходимо будет одобрение большинства обеих палат Конгресса. На данный момент контроль над Сенатом сохраняют демократы, в Палате представителей большинство имеют республиканцы.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, от которого в значительной степени будет зависеть, вынесут ли законопроект на голосование в том виде, как предлагает Белый дом, отреагировал на новости о дополнительном запросе на $24 млрд для поддержки Украины.
"Американский народ решительно проголосовал за президента Трампа, потому что он пообещал положить конец войнам, а не продолжать их без конца. Такие решения принимаются следующей администрацией, а не президентом, который покидает свой пост", - написал Джонсон на платформе X.
На данный момент в США остается ориентировочно $8 млрд на программы вооруженной поддержки Украины. Около $6 млрд на программу PDA и $2 млрд на программу USAI.
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https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
45.8млрд на поповнення складів, в роботі 25.1млрд
Тепер просять ще 16млрд на поповнення
PDA виділено Конгрессом 33.3млрд, 1.7млрд згоріло в 2022
Реально підписано 31.7млрд.
Також відомо що в 2022-2023 роках, PDA підписувались по ціні виробника
Згідно аудита 8.319млрд завищення на обсязі в 25.5млрд - 1.7млрд.
Коеф. 0.35 між старою та новою зброею
В 2024 фінроці (з 1 жовтня 2023) підписано 7.1млрд.
Можна повірити що по залишковій ціні,
тоді реальна ціна 7.1 + 7.1*0,35 = 9,6млрд
Залишок PDA 2024 року 3.2млрд
По реаьній ціні 3.2 + 3.2*0.35 = 4.3млрд
Весь PDA що переданий та не переданий по ціні виробника складає
25,5 - 1.7 + 9,6 + 4,3 = 37.7млрд
Конгрес виділив на поповнення 45.8млрд.
Чим допоможе поповнення додатково на 16млрд, до наявних 8млрд?
Може проблема в цьому
"Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год."
Буде як з 61млрд в квітні, тільки ще хуже - тому що на PDA 0$
и помилование перебили новостю про PDA
Вот когда Трамп помилует, когото кто "незаконно" осужден по событиям 2020 года - обсуждения будут на неделю
Навчись думати що читаеш, ніде не сказано, що він цього не робив раніше.
І так з кожним твоїм дописом, трохи правди, а потім власні видумки
І де в пресі ця новина про помилування Байдена?
В стилі, як зазвичай пишуть - "Трамп дзвонив 7 разів"
Потім виясняється, що зі слів аноніма, ніхто інший підтвердити не може, та й 7 разів навіть анонім не може підтвердити
І сьогодні зранку Роман Шрайк вже обновив статистику "Обновляю лог военной помощи США Украине после вчерашнего пакета. Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года" - цікався, https://t.me/ShrikeNews/18874, там є ссилі на першоджерела. Там по всім трьом програмам (окрім PDA та USAI, ще й FMF) є відомості.
Ще раз: програма РDА не передбачає плану поставок зброї; це добра воля Президента США, яку йому дозволяє Конгрес.
А ****** ти ще "Требование Администрации Белого Дома понизить призывной возраст до 18". Бо офіційно такого ніде не проходило; порада від речника на брифінгу для ЄрЗе - це не документ, який міг би бути надісланий офіційно. Це лише означає, що за Україну американці воювати своїми ЗСУ не збирають, а в Україні воювати мусять всі!
Перше сам видумав, а потім написав, що "це добра воля Президента США"
Тобто поповнення, та добра воля ніяк не повязані
Вже відомо, що враховувати PDA по закупочній ціні в 2022-2023 роках - це був "наказ зверху", всупереч закону.
Аудит виявив завищень на 8.3млрд, на сумі 23.8.
Коефіціент для нової техніки виходить (23.8 - 8.3)/23.8 = 1.53
Весь дозволений PDA 31.6млрд, по ціні нового це буде 48.5млрд
Конгрес виділив 45.8млрд - співрозмірні суми, за умови що будуть передавати стару зброю.
Но зі слів вже півроку як "скади пусті", а передача йде те що виготовляється - тобто по ціні нового.
Тому там ще й запас по відновленню складів буде.
про шрайка
З того що відомо: на каналі активно промивав "мізки", що нічого робити не треба, PDA не згорить 1 жовтня 2024.
Ті хто був не згодний, та надавав посилання на закон, або суперечив - за допомогою голосування були забанені.
В голосуванні приймають участь боти, що визнав адмін.
Після розголосу, що допомога згорає - Шрайк опублікував допис, що "не розумів" цього.
Проте учасники, котрі казали правду, котра не збігається з "правдою шрайка" - залишились забанені
Отака "помийка" від шрайка
Це не кажучи, що він писав про вибори, до виборів.