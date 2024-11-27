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Маск о запросе Байдена в Конгресс США относительно новой помощи Украине: "Это не ок"

Мільярдер Ілон Маск

Миллиардер Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп подготовил должность в своей администрации, раскритиковал просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении еще $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США.

Об этом Маск написал в комментарии в своей соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Маск прокомментировал сообщение, в котором сказано, что Джо Байден "попросил еще $24 млрд для Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд на помощь Украине. Часть республиканцев против, - СМИ

"Это не ок", - заявил в ответ миллиардер.

Маск про прохання Байдена щодо допомоги Україні

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины.

Автор: 

Конгресс США (1231) помощь (7788) Маск Илон (222)


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Топ комментарии
+39
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27.11.2024 11:58
+18
Ідіот.
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27.11.2024 11:55
+16
От якби оркам виділили 24 ярди, чи хоча б соцмережі Х, от тоді б Маск написав "it's ok".
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27.11.2024 11:59
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Ідіот.
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27.11.2024 11:55 Ответить
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27.11.2024 11:56 Ответить
ох і лізун. зелений такий зелений
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27.11.2024 12:05 Ответить
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27.11.2024 12:13 Ответить
За останні кілька років Tesla Motors, SpaceX і SolarCity залучили близько 5 млрд доларів США у вигляді урядових субсидій. Мільярдер цього не заперечує і називає дотації інвестиціями в майбутнє.
Подробнее на: https://ukrautoprom.com.ua/ssha-subsidirovali-tesla-na-5-mlrd
Як тобі таке, Ілон Маск?
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27.11.2024 11:57 Ответить
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27.11.2024 11:58 Ответить
На совєтську орчиху схожий
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27.11.2024 12:33 Ответить
Скоріше на бурята.
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27.11.2024 15:14 Ответить
С годами крепко набрякло псюрло у Васьки теркина! Харчи видать справно уминал! Оно же казённое, топчи пока влазит.
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27.11.2024 16:07 Ответить
От якби оркам виділили 24 ярди, чи хоча б соцмережі Х, от тоді б Маск написав "it's ok".
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27.11.2024 11:59 Ответить
А це шо ти сказанув? - ок?
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27.11.2024 11:59 Ответить
то, что тебе до сих пор не начистили твою пропутинскую рожу, вот это "не ок"
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27.11.2024 12:00 Ответить
Їзжай на свою родину, лівак-наркот, і там аборігенам розповідай шо ок а шо не ок.
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27.11.2024 12:01 Ответить
родина де ?
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27.11.2024 12:04 Ответить
Преторія. Південна Африка.
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27.11.2024 12:09 Ответить
ЮАР.
Це там де його дідусі з бабусями та тато з мамою гнобили коріне населення - негрів, не вважаючи їх за людей.
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27.11.2024 12:16 Ответить
А потік прийшли британці і загнобили бурів.
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27.11.2024 13:15 Ответить
1. Ви сплутали хронологію.
2. Бури це коріне населення Півдня Афріці?
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27.11.2024 13:48 Ответить
Бури це голландські колоністи.
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27.11.2024 14:06 Ответить
Pretoria, South Africa
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27.11.2024 12:06 Ответить
Як собі брати гроші від уряду США, які навіть повертати не треба, бо субсидії дорівнюють подарунку, то Маск собі не відмовляє .
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27.11.2024 12:02 Ответить
Ілон Маск навіть не приховує своєї симпатії до путіна і в сівй час підтримував технологіями агресію рф проти України. Тому він абсолютно заслуговує на введення його до міжнародного санкційного списку. Ну нічого, побачимо через рік санкцій проти Маска, який він буде "мільярдер"!!!!
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27.11.2024 12:06 Ответить
Ніхто так і не знає де взялися його перші гроші. Розповіді про батька це дурня. Батько з будівельним бізнесом в якому він був також і безпосереднім робітником навряд чи міг дати сину мільйони. Тож Ілон ще виявится Ілюшею. Для того і біографія запутана та переїзди з країни в країну щоб нігде його ніхто не запамятав.Чи був він там ніхто не знає. Виявиться що десь із Саратова
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27.11.2024 12:34 Ответить
усі знають PayPal...
Потрібно людей переконувати, а не робити ворогами, обливаючи зранку до вечора помиями за: "Це не ок"
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27.11.2024 12:42 Ответить
Всі знають. В Маска справді багаті родичі. І він сам таки вміє робити бабло на проектах.
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27.11.2024 13:16 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/vyris-v-afrytsi-ta-pratsiuvav-lisorubom-tsikavi-fakty-pro-zhyttia-ilona-ma/ Точно багаті та надали йому стартовий капітал?
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27.11.2024 16:00 Ответить
Годі різну вторинну жовтуху читати. Батько був інженером і володів шахтою з видобутку ізумрудів. Мати модель і діетолог.
https://www.businessinsider.com/
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27.11.2024 17:04 Ответить
Він взагалі-то на бурята схожий.
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27.11.2024 15:05 Ответить
Звісно не ок. Проти інтересів куратора.
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27.11.2024 12:07 Ответить
Маск африканец , чому він побілів , мабуть операцію зробив
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27.11.2024 12:08 Ответить
Він бур.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8
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27.11.2024 13:18 Ответить
А ти Х. Точно як твоя мережа Х
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27.11.2024 12:10 Ответить
Эта скотина спит и видит свой заводик теслы на параше. Чтоб он уже нанюхался вдосталь до кондрашки
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27.11.2024 12:10 Ответить
Мені "подобається", коли заголовок "24 млрд на Україну", хоча:

- 16 млрд на поповнення власних запасів США

- 8 млрд на USAID : довгострокове виготовлення зброї для України (гроші підуть американцям)

А найтрагічніше, що така тупа російська консерва як маск , вірить (або свідомо маніпулює), що Україна краде останні гроші в роботящих американців.

p.s. зараз набіжать сектанти, віруючі що простий африканський мальчік в трусіках з 2к баксів підняв 300 млрд, а значить цей мальчік дуже розумний. Геній прям
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27.11.2024 12:12 Ответить
Цікаво, що на поповнення власних запасів кожного разу виділяються у 2 рази більші суми, ніж на зброю для України, але під соусом нібито допомоги Україні.
А коли зброя виділяється Україні з запасів - на це теж виділяються гроші. От і питання - чому гроші виділяються двічі - щоб видати зброю з запасів один раз і щоб поповнити їх - другий раз? Хіба гроші, щоб видати зброю Україні не мають автоматично йти на поповнення запасів, які були видані?
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27.11.2024 12:31 Ответить
маск сцикун боїться 3 світової
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27.11.2024 12:18 Ответить
Звісно боїться бо грошей не дадуть більше😂
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27.11.2024 12:24 Ответить
Він психічнохворий, тому і робить вигляд , що боїться. Маск має доступ до військових даржтаємниць та чудово знає, що ППО Америки ніхто не проб'є. Хто-хто, а американці можуть спати спокійно. Але ж цей хитродупий недоумок розуміє, що треба підігрувати ***** та нагнітати паніку, тоді той йому ще якусь іграшку купить замість Х, яку він на честь ***** і перейменував.
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27.11.2024 13:54 Ответить
Це він не задоволений, що мало.Тому і не Ок. Якби було досить, то написав би ОК!..))
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27.11.2024 12:19 Ответить
Завжди потив за Маска і тут він продався путлеру😨
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27.11.2024 12:20 Ответить
На болотах акції Газпрому впали до 1дол. за акцію
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27.11.2024 12:20 Ответить
І дурню ясно що США більше і цента нам не нададуть.
Маск та рижий не просто так проводили предвиборну компанію говорючи на кожному кроці що припинять фінансувати зеленського..
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27.11.2024 12:22 Ответить
выделение помощи не зависит от Маск или как вы выразились "рыжего" на всяк случай - они одни из многих кто на выделение может влиять , но не более
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27.11.2024 12:33 Ответить
але залежить від партії яка належить цим двом гавнюкам.
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27.11.2024 12:42 Ответить
Тому що по опитуваннях, тільки 40% виборців респів підтримують надання нам грошей, поки не вирішені внутрішні проблеми як ті ж кордони.

А підтримка так впала через постійні корупційні скандали в Україні, та вони вважають, що наша влада розкрадає американську допомогу, фактично їх податки. Те що там Єрмак бовкнув на кривій англійській, що не крадуть з американських грошей, ніякого враження не склало.

Про до прикладу Тимошенко і його статки які несподівано зросли в 22 році, американські сенатори колись постили і того його зняли перший раз, але от дальше ті ж граблі і знову виплив вже на іншій посаді.
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27.11.2024 12:48 Ответить
величний лідер допоможе слабкому захиститись, жадібний боягуз стане біля кривдника
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27.11.2024 12:28 Ответить
причем основная часть это суммы осела б на американских предприятиях
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27.11.2024 12:31 Ответить
Добре що хоч цей корисний ідіот ***** не може стати президентом США.
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27.11.2024 12:31 Ответить
Маск ще та паскуда ,він далекий від політики і розуміння ролі США в світі в нього гроші понад усе.
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27.11.2024 12:31 Ответить
й ці люди критикували нас за допущення олігархів до політики...
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27.11.2024 12:43 Ответить
капець, ото ви злобні тварюки. бігом обливати.
Маск може не подобатись, може бісити. АЛЕ. АЛЕ. Старлінки наші працюють, москальські відключенні навіть якщо вони на нашій території - це ок. і це офігеть який ок. але ж нє.
маск зараз основний вухолій для трампа, і поливати його в стилі подоляка, це навіть не постріл в ногу собі, а одразу блін в голову.
вони мають тримати передвиборчу риторику, що америка на першому місці. воно у всіх країн так - своя країна на першому місці.
подивіться скільки країн готові інвестувати в укр. виробництво зброї, щоб ми менше залежали від них. Так нє, зелень собі кармани набиває, а потім всім хамить - це не ок.
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27.11.2024 12:47 Ответить
Маск доопоміг Україні більше ніж всі укролігархи разом узяті. Чому він змінив свою позицію - можливо від невдячного хейту?
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27.11.2024 12:47 Ответить
Заздрить, що сексологиню відправили у Болгарію, а "ліверну ковбасу" Маркарову до США? Словацького Фіцо перемкнуло до України, скотською поведінкою тодішнього прем'єра ТЮльки...
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27.11.2024 12:59 Ответить
кацапам він також допоміг. Ще й як!
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28.11.2024 01:21 Ответить
скоріше за все від української невдячності
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28.11.2024 08:09 Ответить
ілон маск у трампа це таке як єрмак у зєльця --- що у єрмака на умі те у зєльця у суфлері
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27.11.2024 12:50 Ответить
секс хвуйла з маском:
хвуйло:- Ілон ти цівка???
маск:- цівка,цівка...
хвуйло;-а чому ти не кажеш йой??
м:-а ті вже сунув??
х:- сунув,сунув,,,
Ілон:-ок!! тоді йой
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27.11.2024 13:01 Ответить
Почитал комменты: а что вам, собственно говоря, не нравится? Куда запрашиваемые деньги пойдут, кто-нибудь из комментаторов поинтересовался? Ну, так поинтересуйтесь для начала.
Это при том, что у США есть, например, около 10К снятых с вооружения МРАПов, остаточная стоимость которых около 20К долларов за машину. Из них абсолютно новых около 3К. Их заказали, произвели, а потом, за ненадобностью сняли с вооружения не использовав.
Или около 2К Страйкеров первых модификаций (с плоским днищем), которые тоже сняты с вооружения.
В чём проблема их передать? Ни в чём, кроме желания Байдена деньги в свои руки получить и распихать заказы по знакомым и друзьям. Я это называю "гешефт". Украинцы должны понимать, что это такое (у вас весь государственный и окологосударственный ВПК на этом стоит).
Но почему тот же Маск должен разделять байденовскую и вашу светлую любовь к такого рода хищениям?
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27.11.2024 13:09 Ответить
йому не це не подобається. А допомога саме Україні. Як вище написали, якщо б виділили росії, ваш маск би і не пікнув.
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28.11.2024 01:23 Ответить
Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
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28.11.2024 04:19 Ответить
Безсоромні! От чого ви аутиста цькуєте?!
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27.11.2024 13:13 Ответить
Та не всі ж. Є кілька божевільних сектантів, які його захищають.
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27.11.2024 13:49 Ответить
У маска повище ********
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27.11.2024 13:16 Ответить
Цей аутист ще багато лайна нам накидає. Почав з Криму, коли Старлінки нашим вимкнув, а сам на цих Старлінках від Пентагону грощі заробляв. Мутна істота, яка ******** ***** та ненавидить Україну. Сподіваюсь, що він всі військові таємниці продасть кремлю, а його потім за це посадять.
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27.11.2024 13:17 Ответить
Может быть Маск хочет удвоить эту сумму?
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27.11.2024 13:29 Ответить
натовп божевільних з рідкими вкрапленнями адекватних людей

хіба ви не знаєте, що левова частка цієї допомоги залишається в кишенях байдена, саме тому він виділяє грошову допомогу, а не матеріальну ?

вам тільки при комуняках і жити з такими соціальними інстинктами

а Маск поінформований непогано, він знає набагато більше ніж каже, як і Дональд Фрідрихович, власне
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27.11.2024 13:43 Ответить
Сам Маск - не ОК, бо цей ошалілий мильярдер з купою комплексів та дурощів, ще зальє сала за шкіру американцям.
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27.11.2024 14:59 Ответить
Пєтух
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27.11.2024 19:31 Ответить
такой же ************* ***** как и трамп!
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27.11.2024 20:39 Ответить
Мася , извини, я должен сказать,-это единственная возможность уйти от колпака РФ,уходи но помни!
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27.11.2024 22:58 Ответить
 
 