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Маск о запросе Байдена в Конгресс США относительно новой помощи Украине: "Это не ок"
Миллиардер Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп подготовил должность в своей администрации, раскритиковал просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении еще $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США.
Об этом Маск написал в комментарии в своей соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Маск прокомментировал сообщение, в котором сказано, что Джо Байден "попросил еще $24 млрд для Украины".
"Это не ок", - заявил в ответ миллиардер.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины.
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+39 Алла Новосад #194524
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+18 Zom Jl
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+16 Alex O #513819
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Як тобі таке, Ілон Маск?
Це там де його дідусі з бабусями та тато з мамою гнобили коріне населення - негрів, не вважаючи їх за людей.
2. Бури це коріне населення Півдня Афріці?
Потрібно людей переконувати, а не робити ворогами, обливаючи зранку до вечора помиями за: "Це не ок"
https://www.businessinsider.com/
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8
- 16 млрд на поповнення власних запасів США
- 8 млрд на USAID : довгострокове виготовлення зброї для України (гроші підуть американцям)
А найтрагічніше, що така тупа російська консерва як маск , вірить (або свідомо маніпулює), що Україна краде останні гроші в роботящих американців.
p.s. зараз набіжать сектанти, віруючі що простий африканський мальчік в трусіках з 2к баксів підняв 300 млрд, а значить цей мальчік дуже розумний. Геній прям
А коли зброя виділяється Україні з запасів - на це теж виділяються гроші. От і питання - чому гроші виділяються двічі - щоб видати зброю з запасів один раз і щоб поповнити їх - другий раз? Хіба гроші, щоб видати зброю Україні не мають автоматично йти на поповнення запасів, які були видані?
Маск та рижий не просто так проводили предвиборну компанію говорючи на кожному кроці що припинять фінансувати зеленського..
А підтримка так впала через постійні корупційні скандали в Україні, та вони вважають, що наша влада розкрадає американську допомогу, фактично їх податки. Те що там Єрмак бовкнув на кривій англійській, що не крадуть з американських грошей, ніякого враження не склало.
Про до прикладу Тимошенко і його статки які несподівано зросли в 22 році, американські сенатори колись постили і того його зняли перший раз, але от дальше ті ж граблі і знову виплив вже на іншій посаді.
Маск може не подобатись, може бісити. АЛЕ. АЛЕ. Старлінки наші працюють, москальські відключенні навіть якщо вони на нашій території - це ок. і це офігеть який ок. але ж нє.
маск зараз основний вухолій для трампа, і поливати його в стилі подоляка, це навіть не постріл в ногу собі, а одразу блін в голову.
вони мають тримати передвиборчу риторику, що америка на першому місці. воно у всіх країн так - своя країна на першому місці.
подивіться скільки країн готові інвестувати в укр. виробництво зброї, щоб ми менше залежали від них. Так нє, зелень собі кармани набиває, а потім всім хамить - це не ок.
хвуйло:- Ілон ти цівка???
маск:- цівка,цівка...
хвуйло;-а чому ти не кажеш йой??
м:-а ті вже сунув??
х:- сунув,сунув,,,
Ілон:-ок!! тоді йой
Это при том, что у США есть, например, около 10К снятых с вооружения МРАПов, остаточная стоимость которых около 20К долларов за машину. Из них абсолютно новых около 3К. Их заказали, произвели, а потом, за ненадобностью сняли с вооружения не использовав.
Или около 2К Страйкеров первых модификаций (с плоским днищем), которые тоже сняты с вооружения.
В чём проблема их передать? Ни в чём, кроме желания Байдена деньги в свои руки получить и распихать заказы по знакомым и друзьям. Я это называю "гешефт". Украинцы должны понимать, что это такое (у вас весь государственный и окологосударственный ВПК на этом стоит).
Но почему тот же Маск должен разделять байденовскую и вашу светлую любовь к такого рода хищениям?
хіба ви не знаєте, що левова частка цієї допомоги залишається в кишенях байдена, саме тому він виділяє грошову допомогу, а не матеріальну ?
вам тільки при комуняках і жити з такими соціальними інстинктами
а Маск поінформований непогано, він знає набагато більше ніж каже, як і Дональд Фрідрихович, власне