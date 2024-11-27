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Новини Фінансова допомога Україні
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Маск про запит Байдена до Конгресу США щодо нової допомоги Україні: "Це не ок"

Мільярдер Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск, якому обраний президент США Дональд Трамп підготував посаду у своїй адміністрації, розкритикував прохання президента Джо Байдена до Конгресу про виділення ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США.

Про це Маск написав у коментарі у своїй соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Маск прокоментував повідомлення, в якому сказано, що Джо Байден "попросив ще $24 млрд для України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд на допомогу Україні. Частина республіканців проти, - ЗМІ

"Це не ок", – заявив у відповідь мільярдер.

Маск про прохання Байдена щодо допомоги Україні

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден просить американський Конгрес схвалити виділення додаткових 24 мільярдів доларів. Кошти мають бути спрямовані на посилення військової підтримки України.

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8280) Ілон Маск (628)


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Топ коментарі
+39
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27.11.2024 11:58
+18
Ідіот.
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27.11.2024 11:55
+16
От якби оркам виділили 24 ярди, чи хоча б соцмережі Х, от тоді б Маск написав "it's ok".
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27.11.2024 11:59
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27.11.2024 11:55 Відповісти
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27.11.2024 11:56 Відповісти
ох і лізун. зелений такий зелений
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27.11.2024 12:05 Відповісти
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27.11.2024 12:13 Відповісти
За останні кілька років Tesla Motors, SpaceX і SolarCity залучили близько 5 млрд доларів США у вигляді урядових субсидій. Мільярдер цього не заперечує і називає дотації інвестиціями в майбутнє.
Подробнее на: https://ukrautoprom.com.ua/ssha-subsidirovali-tesla-na-5-mlrd
Як тобі таке, Ілон Маск?
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27.11.2024 11:57 Відповісти
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27.11.2024 11:58 Відповісти
На совєтську орчиху схожий
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27.11.2024 12:33 Відповісти
Скоріше на бурята.
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27.11.2024 15:14 Відповісти
С годами крепко набрякло псюрло у Васьки теркина! Харчи видать справно уминал! Оно же казённое, топчи пока влазит.
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27.11.2024 16:07 Відповісти
От якби оркам виділили 24 ярди, чи хоча б соцмережі Х, от тоді б Маск написав "it's ok".
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27.11.2024 11:59 Відповісти
А це шо ти сказанув? - ок?
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27.11.2024 11:59 Відповісти
то, что тебе до сих пор не начистили твою пропутинскую рожу, вот это "не ок"
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27.11.2024 12:00 Відповісти
Їзжай на свою родину, лівак-наркот, і там аборігенам розповідай шо ок а шо не ок.
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27.11.2024 12:01 Відповісти
родина де ?
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27.11.2024 12:04 Відповісти
Преторія. Південна Африка.
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27.11.2024 12:09 Відповісти
ЮАР.
Це там де його дідусі з бабусями та тато з мамою гнобили коріне населення - негрів, не вважаючи їх за людей.
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27.11.2024 12:16 Відповісти
А потік прийшли британці і загнобили бурів.
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27.11.2024 13:15 Відповісти
1. Ви сплутали хронологію.
2. Бури це коріне населення Півдня Афріці?
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27.11.2024 13:48 Відповісти
Бури це голландські колоністи.
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27.11.2024 14:06 Відповісти
Pretoria, South Africa
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27.11.2024 12:06 Відповісти
Як собі брати гроші від уряду США, які навіть повертати не треба, бо субсидії дорівнюють подарунку, то Маск собі не відмовляє .
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27.11.2024 12:02 Відповісти
Ілон Маск навіть не приховує своєї симпатії до путіна і в сівй час підтримував технологіями агресію рф проти України. Тому він абсолютно заслуговує на введення його до міжнародного санкційного списку. Ну нічого, побачимо через рік санкцій проти Маска, який він буде "мільярдер"!!!!
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27.11.2024 12:06 Відповісти
Ніхто так і не знає де взялися його перші гроші. Розповіді про батька це дурня. Батько з будівельним бізнесом в якому він був також і безпосереднім робітником навряд чи міг дати сину мільйони. Тож Ілон ще виявится Ілюшею. Для того і біографія запутана та переїзди з країни в країну щоб нігде його ніхто не запамятав.Чи був він там ніхто не знає. Виявиться що десь із Саратова
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27.11.2024 12:34 Відповісти
усі знають PayPal...
Потрібно людей переконувати, а не робити ворогами, обливаючи зранку до вечора помиями за: "Це не ок"
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27.11.2024 12:42 Відповісти
Всі знають. В Маска справді багаті родичі. І він сам таки вміє робити бабло на проектах.
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27.11.2024 13:16 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/vyris-v-afrytsi-ta-pratsiuvav-lisorubom-tsikavi-fakty-pro-zhyttia-ilona-ma/ Точно багаті та надали йому стартовий капітал?
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27.11.2024 16:00 Відповісти
Годі різну вторинну жовтуху читати. Батько був інженером і володів шахтою з видобутку ізумрудів. Мати модель і діетолог.
https://www.businessinsider.com/
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27.11.2024 17:04 Відповісти
Він взагалі-то на бурята схожий.
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27.11.2024 15:05 Відповісти
Звісно не ок. Проти інтересів куратора.
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27.11.2024 12:07 Відповісти
Маск африканец , чому він побілів , мабуть операцію зробив
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27.11.2024 12:08 Відповісти
Він бур.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8
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27.11.2024 13:18 Відповісти
А ти Х. Точно як твоя мережа Х
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27.11.2024 12:10 Відповісти
Эта скотина спит и видит свой заводик теслы на параше. Чтоб он уже нанюхался вдосталь до кондрашки
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27.11.2024 12:10 Відповісти
Мені "подобається", коли заголовок "24 млрд на Україну", хоча:

- 16 млрд на поповнення власних запасів США

- 8 млрд на USAID : довгострокове виготовлення зброї для України (гроші підуть американцям)

А найтрагічніше, що така тупа російська консерва як маск , вірить (або свідомо маніпулює), що Україна краде останні гроші в роботящих американців.

p.s. зараз набіжать сектанти, віруючі що простий африканський мальчік в трусіках з 2к баксів підняв 300 млрд, а значить цей мальчік дуже розумний. Геній прям
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27.11.2024 12:12 Відповісти
Цікаво, що на поповнення власних запасів кожного разу виділяються у 2 рази більші суми, ніж на зброю для України, але під соусом нібито допомоги Україні.
А коли зброя виділяється Україні з запасів - на це теж виділяються гроші. От і питання - чому гроші виділяються двічі - щоб видати зброю з запасів один раз і щоб поповнити їх - другий раз? Хіба гроші, щоб видати зброю Україні не мають автоматично йти на поповнення запасів, які були видані?
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27.11.2024 12:31 Відповісти
маск сцикун боїться 3 світової
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27.11.2024 12:18 Відповісти
Звісно боїться бо грошей не дадуть більше😂
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27.11.2024 12:24 Відповісти
Він психічнохворий, тому і робить вигляд , що боїться. Маск має доступ до військових даржтаємниць та чудово знає, що ППО Америки ніхто не проб'є. Хто-хто, а американці можуть спати спокійно. Але ж цей хитродупий недоумок розуміє, що треба підігрувати ***** та нагнітати паніку, тоді той йому ще якусь іграшку купить замість Х, яку він на честь ***** і перейменував.
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27.11.2024 13:54 Відповісти
Це він не задоволений, що мало.Тому і не Ок. Якби було досить, то написав би ОК!..))
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27.11.2024 12:19 Відповісти
Завжди потив за Маска і тут він продався путлеру😨
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27.11.2024 12:20 Відповісти
На болотах акції Газпрому впали до 1дол. за акцію
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27.11.2024 12:20 Відповісти
І дурню ясно що США більше і цента нам не нададуть.
Маск та рижий не просто так проводили предвиборну компанію говорючи на кожному кроці що припинять фінансувати зеленського..
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27.11.2024 12:22 Відповісти
выделение помощи не зависит от Маск или как вы выразились "рыжего" на всяк случай - они одни из многих кто на выделение может влиять , но не более
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27.11.2024 12:33 Відповісти
але залежить від партії яка належить цим двом гавнюкам.
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27.11.2024 12:42 Відповісти
Тому що по опитуваннях, тільки 40% виборців респів підтримують надання нам грошей, поки не вирішені внутрішні проблеми як ті ж кордони.

А підтримка так впала через постійні корупційні скандали в Україні, та вони вважають, що наша влада розкрадає американську допомогу, фактично їх податки. Те що там Єрмак бовкнув на кривій англійській, що не крадуть з американських грошей, ніякого враження не склало.

Про до прикладу Тимошенко і його статки які несподівано зросли в 22 році, американські сенатори колись постили і того його зняли перший раз, але от дальше ті ж граблі і знову виплив вже на іншій посаді.
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27.11.2024 12:48 Відповісти
величний лідер допоможе слабкому захиститись, жадібний боягуз стане біля кривдника
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27.11.2024 12:28 Відповісти
причем основная часть это суммы осела б на американских предприятиях
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27.11.2024 12:31 Відповісти
Добре що хоч цей корисний ідіот ***** не може стати президентом США.
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27.11.2024 12:31 Відповісти
Маск ще та паскуда ,він далекий від політики і розуміння ролі США в світі в нього гроші понад усе.
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27.11.2024 12:31 Відповісти
й ці люди критикували нас за допущення олігархів до політики...
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27.11.2024 12:43 Відповісти
капець, ото ви злобні тварюки. бігом обливати.
Маск може не подобатись, може бісити. АЛЕ. АЛЕ. Старлінки наші працюють, москальські відключенні навіть якщо вони на нашій території - це ок. і це офігеть який ок. але ж нє.
маск зараз основний вухолій для трампа, і поливати його в стилі подоляка, це навіть не постріл в ногу собі, а одразу блін в голову.
вони мають тримати передвиборчу риторику, що америка на першому місці. воно у всіх країн так - своя країна на першому місці.
подивіться скільки країн готові інвестувати в укр. виробництво зброї, щоб ми менше залежали від них. Так нє, зелень собі кармани набиває, а потім всім хамить - це не ок.
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27.11.2024 12:47 Відповісти
Маск доопоміг Україні більше ніж всі укролігархи разом узяті. Чому він змінив свою позицію - можливо від невдячного хейту?
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27.11.2024 12:47 Відповісти
Заздрить, що сексологиню відправили у Болгарію, а "ліверну ковбасу" Маркарову до США? Словацького Фіцо перемкнуло до України, скотською поведінкою тодішнього прем'єра ТЮльки...
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27.11.2024 12:59 Відповісти
кацапам він також допоміг. Ще й як!
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28.11.2024 01:21 Відповісти
скоріше за все від української невдячності
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28.11.2024 08:09 Відповісти
ілон маск у трампа це таке як єрмак у зєльця --- що у єрмака на умі те у зєльця у суфлері
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27.11.2024 12:50 Відповісти
секс хвуйла з маском:
хвуйло:- Ілон ти цівка???
маск:- цівка,цівка...
хвуйло;-а чому ти не кажеш йой??
м:-а ті вже сунув??
х:- сунув,сунув,,,
Ілон:-ок!! тоді йой
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27.11.2024 13:01 Відповісти
Почитал комменты: а что вам, собственно говоря, не нравится? Куда запрашиваемые деньги пойдут, кто-нибудь из комментаторов поинтересовался? Ну, так поинтересуйтесь для начала.
Это при том, что у США есть, например, около 10К снятых с вооружения МРАПов, остаточная стоимость которых около 20К долларов за машину. Из них абсолютно новых около 3К. Их заказали, произвели, а потом, за ненадобностью сняли с вооружения не использовав.
Или около 2К Страйкеров первых модификаций (с плоским днищем), которые тоже сняты с вооружения.
В чём проблема их передать? Ни в чём, кроме желания Байдена деньги в свои руки получить и распихать заказы по знакомым и друзьям. Я это называю "гешефт". Украинцы должны понимать, что это такое (у вас весь государственный и окологосударственный ВПК на этом стоит).
Но почему тот же Маск должен разделять байденовскую и вашу светлую любовь к такого рода хищениям?
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27.11.2024 13:09 Відповісти
йому не це не подобається. А допомога саме Україні. Як вище написали, якщо б виділили росії, ваш маск би і не пікнув.
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28.11.2024 01:23 Відповісти
Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
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28.11.2024 04:19 Відповісти
Безсоромні! От чого ви аутиста цькуєте?!
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27.11.2024 13:13 Відповісти
Та не всі ж. Є кілька божевільних сектантів, які його захищають.
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27.11.2024 13:49 Відповісти
У маска повище ********
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27.11.2024 13:16 Відповісти
Цей аутист ще багато лайна нам накидає. Почав з Криму, коли Старлінки нашим вимкнув, а сам на цих Старлінках від Пентагону грощі заробляв. Мутна істота, яка ******** ***** та ненавидить Україну. Сподіваюсь, що він всі військові таємниці продасть кремлю, а його потім за це посадять.
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27.11.2024 13:17 Відповісти
Может быть Маск хочет удвоить эту сумму?
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27.11.2024 13:29 Відповісти
натовп божевільних з рідкими вкрапленнями адекватних людей

хіба ви не знаєте, що левова частка цієї допомоги залишається в кишенях байдена, саме тому він виділяє грошову допомогу, а не матеріальну ?

вам тільки при комуняках і жити з такими соціальними інстинктами

а Маск поінформований непогано, він знає набагато більше ніж каже, як і Дональд Фрідрихович, власне
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27.11.2024 13:43 Відповісти
Сам Маск - не ОК, бо цей ошалілий мильярдер з купою комплексів та дурощів, ще зальє сала за шкіру американцям.
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27.11.2024 14:59 Відповісти
Пєтух
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27.11.2024 19:31 Відповісти
такой же ************* ***** как и трамп!
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27.11.2024 20:39 Відповісти
Мася , извини, я должен сказать,-это единственная возможность уйти от колпака РФ,уходи но помни!
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27.11.2024 22:58 Відповісти
 
 