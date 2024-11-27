Маск про запит Байдена до Конгресу США щодо нової допомоги Україні: "Це не ок"

Мільярдер Ілон Маск, якому обраний президент США Дональд Трамп підготував посаду у своїй адміністрації, розкритикував прохання президента Джо Байдена до Конгресу про виділення ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США.

Про це Маск написав у коментарі у своїй соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Маск прокоментував повідомлення, в якому сказано, що Джо Байден "попросив ще $24 млрд для України".

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"Це не ок", – заявив у відповідь мільярдер.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден просить американський Конгрес схвалити виділення додаткових 24 мільярдів доларів. Кошти мають бути спрямовані на посилення військової підтримки України.