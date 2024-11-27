Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд на допомогу Україні. Частина республіканців проти, - ЗМІ

Президент США Джо Байден просить американський Конгрес схвалити виділення додаткових 24 мільярдів доларів. Кошти мають бути спрямовані на посилення військової підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Post з посиланням на Politico.Pro.

За даними ЗМІ, адміністративно-бюджетне управління Білого дому пропонує включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

"Із загальної суми 24 мільярди доларів, 8 мільярдів передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу", - йдеться у повідомленні.

Втім, як пишуть ЗМІ, частина республіканців висловлює незгоду з цим кроком, піддаючи запит різкій критиці.

"Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені", - зауважує сенатор Майк Лі із штату Юта у соціальній мережі X.