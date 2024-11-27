Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд на помощь Украине. Часть республиканцев - против, - СМИ

Президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post со ссылкой на Politico.Pro.

По данным СМИ, административно-бюджетное управление Белого дома предлагает включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

"Из общей суммы - 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала", - говорится в сообщении.

Впрочем, как пишут СМИ, часть республиканцев выражает несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", - отмечает сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.