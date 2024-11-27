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Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд на помощь Украине. Часть республиканцев - против, - СМИ

Байден просить конгрес про додадкове фінансування для України
Фото: armyinform

Президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post со ссылкой на Politico.Pro.

По данным СМИ, административно-бюджетное управление Белого дома предлагает включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

"Из общей суммы - 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала", - говорится в сообщении.

Впрочем, как пишут СМИ, часть республиканцев выражает несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", - отмечает сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.

Автор: 

Байден Джо (2785) Конгресс США (1231) помощь (7788) финансирование (1795)


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Топ комментарии
+14
І чого ж вони проти? Гроші фінансування американських компаній і поповнення арсеналу...
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27.11.2024 06:53
+9
Лі то навевне виповзок із Китаю. І ще де написав у Х.
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27.11.2024 06:52
+9
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27.11.2024 06:58
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Правила форума Совет форумчан
Лі то навевне виповзок із Китаю. І ще де написав у Х.
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27.11.2024 06:52 Ответить
І чого ж вони проти? Гроші фінансування американських компаній і поповнення арсеналу...
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27.11.2024 06:53 Ответить
тому що крім цього республіканцям потрібні українські надра корисних копалин на трильйони доларів щоб забезпечити гарантію повернень військових позик.
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27.11.2024 07:54 Ответить
Ти часом не русскій? Бо тільки вони зазвичай репетують, що "амєрікоси хотят захватить всє наши полєзниє іскапаємиє"
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27.11.2024 10:51 Ответить
ні, послухав сенатора Грема просто, погугли, якщо ТИ не в курсі
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27.11.2024 10:59 Ответить
Якщо ти погуглиш, то багато знайдеш інформації від кацапів як Мадлен Олбрайт планувала захолити їхню Сибір
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27.11.2024 11:02 Ответить
Рух завжди має бути двостороннім україна тільки виграє, якщо придуть амер.інвестиції в розробку копалин. Собака на сене - кому выгодно? А якщо рашка усе захапає, то що? О тож, без допомоги нам не здолати ціз руцких вурдолаків
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27.11.2024 14:07 Ответить
Взагалі не питання, хай беруть, тільки свої бази нато поставлять.
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27.11.2024 16:31 Ответить
Проте цей Лі явний популіст...і йому схоже до спини війна в Україні..."веселі" часи нас схоже очікують за правління Трампа...
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27.11.2024 09:14 Ответить
Довго Дєд думав, допоки запросив.
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27.11.2024 06:54 Ответить
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27.11.2024 06:58 Ответить
Україна повинна вивчати досвід Ізраїлю.

BBC

"Aмериканское произраильское лобби.

Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.

На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.

На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля."
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27.11.2024 06:59 Ответить
Поддержка «своих» и помехи «чужим» создаются с помощью финансовых механизмов: вливаний донорских денег, кампаний в СМИ и формирования общественного мнения.
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27.11.2024 07:02 Ответить
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши приблизно 310 мільярдів доларів загальної економічної та військової допомоги, незважаючи на те, що США надавали великі пакети допомоги іншим країнам.

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27.11.2024 07:10 Ответить
Ізраїльське лоббі - це результат складного політико-історичних процесів. + стратегічна важливість Ізраїлю для США через географічне розміщення.

Вірити, що в поточних обставинах в США з'явиться українське лоббі - те саме, що вірити, що комік здатен за 2 тижні зробити Україну ядерною державою .
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27.11.2024 10:07 Ответить
у січні ще б попросив.
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27.11.2024 07:14 Ответить
Конгресс в начале Января уже распускается, на это уже просто тупо времени нету!
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27.11.2024 07:18 Ответить
Було б бажання (якого немає), тоді й час знайшовся б.
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27.11.2024 07:31 Ответить
приймуть як два палці , в конгресі мала частка республіканців проти
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27.11.2024 07:32 Ответить
А сенс який? Всеодно Буба все *********. От чому коли Трампон переміг то Буба так занервував, бо скоро струмок бабла перекриють.
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27.11.2024 07:33 Ответить
Якщо все так безнадійно, вішайся.
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27.11.2024 07:36 Ответить
Навіщо мені вішатися? У мене поки все ОК, навіть світло своє. А от держава котиться у прірву і все завдяки твоєму зеленому гундосу.
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27.11.2024 09:48 Ответить
ну не все може шось залишиться
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27.11.2024 07:36 Ответить
новий конгрес теж буде підтримувати Україну , більшість разом с республіканцями буде за Україну
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27.11.2024 07:35 Ответить
Цю фінансову допомогу запропонували включити до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.
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27.11.2024 07:40 Ответить
Чого ж це боиові респи заартачились? - чи вже не боиові?
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27.11.2024 07:45 Ответить
мала частка
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27.11.2024 08:14 Ответить
Тому що впевнені, що більшу частку грошей зелене шобло розкраде ...
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27.11.2024 08:47 Ответить
Підтримка віиськова - не будуть вони снаряди тирити - кармани не витримають
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27.11.2024 08:51 Ответить
Знову всі напали на Байдена і його команду за допомогу України, за його важкі потуги всередині своєї країни щось побільше вибити для нас, знаючи, що команда Трампа буде перевіряти кожен його крок, як команда зебілів з 2019 року занялася за командою Порошенка.. Але нарід 73% замість подяки за все зроблене, продовжують обливати їх брудом і не бачать впритик того, хто закатав їх майбутнє в асфальт, того, що піариться на крові, зовсім не виробляє ракет, а виробляє браковані міни і кожного для пропускає ворога все далі і далі, вкравши все на інженерних спорудах, на побудову яких дали гроші ті ж самі американці.
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27.11.2024 08:56 Ответить
Годі вже брехати про "73%", яких НІКОЛИ не існувало
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27.11.2024 09:57 Ответить
Нам завжди буде не так і мало.Не помогают-такі сякі. Допомагають,теж такі сякі, що мало. Усім подобається загрібати жар чужими руками, особливо владі.
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27.11.2024 11:14 Ответить
А де ви побачили 24 млрд?"... $16 billion to refill US weaponry stock..." Це так само, як було 60 млрд, котрих ми не бачили
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27.11.2024 11:20 Ответить
Практично цей запит включає

8млрд це USAI, тобто замовлення виготовлення нової зброї, з поставкою через 1-3+ років, в залежності що замовлять.
Наприклад 6 батарей Насамс замовили влітку 2022, з поставкою в кінці 2025року

Згідно звіту міноборони від 16 жовтня, залишок USAI
7.5млрд не використано
13.2млрд обіцяно, проте контракти не укладені
Загалом не використано 20.7млрд з 45.8млрд дозволенних Конгресом

Додати до них, ще 8млрд - мало що змінить в короткостроковій перспективі

16млрд це поповнення складів
Взагалі не відноситься до України, тому що крім поповнення,
треба окремо просити дозвіл на видачу у вигляді PDA

PDA залишок зараз складає 8.7млрд
з яких Байден пообіцяв віддати 7млрд до 20 січня 2025
Залишилось 7 тижнів.
Байден підписує 600-800млн в місяць останні 3 місяці
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27.11.2024 11:30 Ответить
Ось все покаже хто за допомогу Україні ,а в кого пуста болтовня ні про що.
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27.11.2024 11:51 Ответить
Вже є відповідь
В квітні отримано 7.8млрд PDA
станом на дату дедлайна 1 жовтня виконано 2.3млрд, 30%
станом на 27.11.2024 виконано 3.8млрд, 50%

1.7млрд згоріло в 2022, 16%
PDA 2022-2023 не виконаний на 4.8млрд, з 23.7млрд (з врахуванням згорівших 1.7млрд)
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27.11.2024 12:00 Ответить
В Рашці почався крєн економіки, до кінця неділлі буде 110, а якщо 10 рублів в неділлю, то це п...а, треба не спускати а тільки затягувати!!!
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27.11.2024 14:38 Ответить
Дед Байден уже неактуален:

сегодня утвердили исключительно выгодный для Украины состав высшего руководства Евросоюза:

Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году; она начнет работу с 1 декабря.

одну из ключевых для Украины должностей - комиссара по расширению - получила представительница Словении Марта Кос, убежденная сторонница Украины, которая к тому же свободно говорит по-украински.

Дипломатическую службу ЕС возглавила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, убежденная ненавистница имперского Мордора, выступающая за максимальное увеличение всемерной помощи Украине со стороны Евросоюза.

Важнейшую должность комиссара по обороне ЕС, которую создали впервые со времени существования Евросюза, получил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, самый активный сторонник ускоренного принятия Украины в НАТО, убежденный противник имперской Москвы.
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27.11.2024 15:43 Ответить
 
 