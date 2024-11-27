Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд на помощь Украине. Часть республиканцев - против, - СМИ
Президент США Джо Байден просит американский Конгресс одобрить выделение дополнительных 24 миллиардов долларов. Средства должны быть направлены на усиление военной поддержки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет New York Post со ссылкой на Politico.Pro.
По данным СМИ, административно-бюджетное управление Белого дома предлагает включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.
"Из общей суммы - 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала", - говорится в сообщении.
Впрочем, как пишут СМИ, часть республиканцев выражает несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.
"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", - отмечает сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
BBC
"Aмериканское произраильское лобби.
Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.
На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.
На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля."
Вірити, що в поточних обставинах в США з'явиться українське лоббі - те саме, що вірити, що комік здатен за 2 тижні зробити Україну ядерною державою .
8млрд це USAI, тобто замовлення виготовлення нової зброї, з поставкою через 1-3+ років, в залежності що замовлять.
Наприклад 6 батарей Насамс замовили влітку 2022, з поставкою в кінці 2025року
Згідно звіту міноборони від 16 жовтня, залишок USAI
7.5млрд не використано
13.2млрд обіцяно, проте контракти не укладені
Загалом не використано 20.7млрд з 45.8млрд дозволенних Конгресом
Додати до них, ще 8млрд - мало що змінить в короткостроковій перспективі
16млрд це поповнення складів
Взагалі не відноситься до України, тому що крім поповнення,
треба окремо просити дозвіл на видачу у вигляді PDA
PDA залишок зараз складає 8.7млрд
з яких Байден пообіцяв віддати 7млрд до 20 січня 2025
Залишилось 7 тижнів.
Байден підписує 600-800млн в місяць останні 3 місяці
В квітні отримано 7.8млрд PDA
станом на дату дедлайна 1 жовтня виконано 2.3млрд, 30%
станом на 27.11.2024 виконано 3.8млрд, 50%
1.7млрд згоріло в 2022, 16%
PDA 2022-2023 не виконаний на 4.8млрд, з 23.7млрд (з врахуванням згорівших 1.7млрд)
сегодня утвердили исключительно выгодный для Украины состав высшего руководства Евросоюза:
Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году; она начнет работу с 1 декабря.
одну из ключевых для Украины должностей - комиссара по расширению - получила представительница Словении Марта Кос, убежденная сторонница Украины, которая к тому же свободно говорит по-украински.
Дипломатическую службу ЕС возглавила экс-премьер Эстонии Кая Каллас, убежденная ненавистница имперского Мордора, выступающая за максимальное увеличение всемерной помощи Украине со стороны Евросоюза.
Важнейшую должность комиссара по обороне ЕС, которую создали впервые со времени существования Евросюза, получил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, самый активный сторонник ускоренного принятия Украины в НАТО, убежденный противник имперской Москвы.