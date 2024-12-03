У Пентагоні розкрили деталі запиту Байдена до Конгресу на 24 млрд дол. для України
Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу США із запитом на додаткове фінансування для підтримки України обсягом у $24 млрд. У Пентагоні розповіли, на що планують витратити ці кошти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У Пентагоні розповіли, що $8 млрд хочуть закласти на програму USAI (ініціатива сприяння безпеці України), і $16 млрд - на поповнення складів США, щоб була можливість формувати нові пакети допомоги за програмою PDA (програма президентських повноважень).
Програма USAI передбачає замовлення і закупівлю озброєння у виробників, після чого його надсилають до України. В цьому випадку виготовлення і доставка можуть зайняти тривалий час: до року і більше, залежно від замовлення.
За програмою PDA США надсилають до України уже наявну зброю із власних сховищ, після чого ці сховища поповнюють новим озброєнням. За цим механізмом допомога, як правило, потрапляє до України значно оперативніше: протягом днів або тижнів. Для поповнення запасів, а отже для можливості формувати пакети PDA, необхідне фінансування від Конгресу.
Додаткове фінансування має вирішальне значення для того, щоб уряд США міг ефективно реагувати на ситуацію в Україні до кінця 2025 фінансового року, кажуть в Пентагоні.
Адміністрація Байдена вирішила не виносити підтримку для України в окремий запит, а включить її в "пакетний" законопроєкт виняткового фінансування, який включає також витрати на інші речі на 2025 фінансовий рік. Цей законопроєкт Конгрес може розглянути ще цього року.
В будь-якому разі, для затвердження додаткового фінансування для України необхідно буде схвалення більшості обох палат Конгресу. На цю мить контроль над Сенатом зберігають демократи, у Палаті представників більшість мають республіканці.
Спікер Палати представників Майк Джонсон, від якого значною мірою залежатиме, чи винесуть законопроєкт на голосування у тому вигляді, як пропонує Білий дім, відреагував на новини про додатковий запит на $24 млрд для підтримки України.
"Американський народ рішуче проголосував за президента Трампа, бо він пообіцяв покласти край війнам, а не продовжувати їх без кінця. Такі рішення ухвалюються наступною адміністрацією, а не президентом, який покидає свою посаду", - написав Джонсон на платформі X.
На цю мить у США залишається орієнтовно $8 млрд на програми збройної підтримки України. Близько $6 млрд на програму PDA та $2 млрд на програму USAI.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
45.8млрд на поповнення складів, в роботі 25.1млрд
Тепер просять ще 16млрд на поповнення
PDA виділено Конгрессом 33.3млрд, 1.7млрд згоріло в 2022
Реально підписано 31.7млрд.
Також відомо що в 2022-2023 роках, PDA підписувались по ціні виробника
Згідно аудита 8.319млрд завищення на обсязі в 25.5млрд - 1.7млрд.
Коеф. 0.35 між старою та новою зброею
В 2024 фінроці (з 1 жовтня 2023) підписано 7.1млрд.
Можна повірити що по залишковій ціні,
тоді реальна ціна 7.1 + 7.1*0,35 = 9,6млрд
Залишок PDA 2024 року 3.2млрд
По реаьній ціні 3.2 + 3.2*0.35 = 4.3млрд
Весь PDA що переданий та не переданий по ціні виробника складає
25,5 - 1.7 + 9,6 + 4,3 = 37.7млрд
Конгрес виділив на поповнення 45.8млрд.
Чим допоможе поповнення додатково на 16млрд, до наявних 8млрд?
Може проблема в цьому
"Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год."
Буде як з 61млрд в квітні, тільки ще хуже - тому що на PDA 0$
и помилование перебили новостю про PDA
Вот когда Трамп помилует, когото кто "незаконно" осужден по событиям 2020 года - обсуждения будут на неделю
Навчись думати що читаеш, ніде не сказано, що він цього не робив раніше.
І так з кожним твоїм дописом, трохи правди, а потім власні видумки
І де в пресі ця новина про помилування Байдена?
В стилі, як зазвичай пишуть - "Трамп дзвонив 7 разів"
Потім виясняється, що зі слів аноніма, ніхто інший підтвердити не може, та й 7 разів навіть анонім не може підтвердити
І сьогодні зранку Роман Шрайк вже обновив статистику "Обновляю лог военной помощи США Украине после вчерашнего пакета. Общий объем военной помощи США с 24 февраля 2022 года" - цікався, https://t.me/ShrikeNews/18874, там є ссилі на першоджерела. Там по всім трьом програмам (окрім PDA та USAI, ще й FMF) є відомості.
Ще раз: програма РDА не передбачає плану поставок зброї; це добра воля Президента США, яку йому дозволяє Конгрес.
А ****** ти ще "Требование Администрации Белого Дома понизить призывной возраст до 18". Бо офіційно такого ніде не проходило; порада від речника на брифінгу для ЄрЗе - це не документ, який міг би бути надісланий офіційно. Це лише означає, що за Україну американці воювати своїми ЗСУ не збирають, а в Україні воювати мусять всі!
Перше сам видумав, а потім написав, що "це добра воля Президента США"
Тобто поповнення, та добра воля ніяк не повязані
Вже відомо, що враховувати PDA по закупочній ціні в 2022-2023 роках - це був "наказ зверху", всупереч закону.
Аудит виявив завищень на 8.3млрд, на сумі 23.8.
Коефіціент для нової техніки виходить (23.8 - 8.3)/23.8 = 1.53
Весь дозволений PDA 31.6млрд, по ціні нового це буде 48.5млрд
Конгрес виділив 45.8млрд - співрозмірні суми, за умови що будуть передавати стару зброю.
Но зі слів вже півроку як "скади пусті", а передача йде те що виготовляється - тобто по ціні нового.
Тому там ще й запас по відновленню складів буде.
про шрайка
З того що відомо: на каналі активно промивав "мізки", що нічого робити не треба, PDA не згорить 1 жовтня 2024.
Ті хто був не згодний, та надавав посилання на закон, або суперечив - за допомогою голосування були забанені.
В голосуванні приймають участь боти, що визнав адмін.
Після розголосу, що допомога згорає - Шрайк опублікував допис, що "не розумів" цього.
Проте учасники, котрі казали правду, котра не збігається з "правдою шрайка" - залишились забанені
Отака "помийка" від шрайка
Це не кажучи, що він писав про вибори, до виборів.