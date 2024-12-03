З початку повномасштабного вторгнення Україні було надано озброєння майже на 62 мільярди доларів, - Пентагон

США надали військову допомогу Україні на майже 62 мільярди доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, повний список допомоги опублікувала пресслужба Пентагону.

Для поліпшення української ППО були передані такі системи:

Три батареї Patriot і боєприпаси до них;

12 ЗРК Nasams, а також боєприпаси до них;

ППО Hawk, Avenger і Vampire;

Понад 3 тисячі зенітних ракет Stinger;

21 радар повітряного спостереження та інше озброєння, необхідне для посилення ППО.

Також США передали Україні наступне озброєння:

Понад 40 ракетних систем HIMARS;

Понад 200 155-мм гаубиць і понад 3 000 000 155-мм артилерійських снарядів

Понад 7 тисяч високоточних керованих 155-мм артилерійських снарядів;

Понад 70 тисяч 155-мм снарядів систем дистанційного керування протитанковими, понад 800 тисяч 105-мм артилерійських снарядів, а також інше озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Штати передали Україні різну військову техніку, а саме:

31 танк Abrams;

45 танків T-72B;

Понад 300 бойових машин піхоти Bradley, а також чотири машини вогневої підтримки цієї ж моделі;

Понад 400 бронетранспортерів Stryker;

Понад 900 бронетранспортерів M113;

Понад 400 броньованих машин безпеки M1117;

Понад тисячу машин MRAP;

Понад 5 тисяч HMMWV.

Американська сторона надає Україні авіацію, а також БПЛА. Зокрема, це:

20 вертольотів Мі-17;

БпЛА Switchblade, Phoenix Ghost та інші;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

Понад 6 тисяч авіаційних ракет Zuni;

Понад 20 тисяч авіаційних ракет Hydra-70.

Також США активно допомагає Україні в наданні протитанкової та стрілецької зброї. З головного можна відзначити таке:

Понад 10 тисяч протитанкових систем Javelin;

Понад 120 тисяч інших протитанкових систем і боєприпасів;

Понад 10 тисяч ракет з оптичним стеженням TOW.

Що стосується ураження цілей у морі, то США передали Україні вже щонайменше дві системи берегової оборони Harpoon і протикорабельні ракети, а також понад 100 патрульних катерів.

Нагадаємо, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

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