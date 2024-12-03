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Новини
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З початку повномасштабного вторгнення Україні було надано озброєння майже на 62 мільярди доларів, - Пентагон

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США надали військову допомогу Україні на майже 62 мільярди доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, повний список допомоги опублікувала пресслужба Пентагону.

Для поліпшення української ППО були передані такі системи:

  • Три батареї Patriot і боєприпаси до них;
  • 12 ЗРК Nasams, а також боєприпаси до них;
  • ППО Hawk, Avenger і Vampire;
  • Понад 3 тисячі зенітних ракет Stinger;
  • 21 радар повітряного спостереження та інше озброєння, необхідне для посилення ППО.

Також США передали Україні наступне озброєння: 

  • Понад 40 ракетних систем HIMARS;
  • Понад 200 155-мм гаубиць і понад 3 000 000 155-мм артилерійських снарядів
  • Понад 7 тисяч високоточних керованих 155-мм артилерійських снарядів;
  • Понад 70 тисяч 155-мм снарядів систем дистанційного керування протитанковими, понад 800 тисяч 105-мм артилерійських снарядів, а також інше озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Штати передали Україні різну військову техніку, а саме:

  • 31 танк Abrams;
  • 45 танків T-72B;
  • Понад 300 бойових машин піхоти Bradley, а також чотири машини вогневої підтримки цієї ж моделі;
  • Понад 400 бронетранспортерів Stryker;
  • Понад 900 бронетранспортерів M113;
  • Понад 400 броньованих машин безпеки M1117;
  • Понад тисячу машин MRAP;
  • Понад 5 тисяч HMMWV.

Американська сторона надає Україні авіацію, а також БПЛА. Зокрема, це:

  • 20 вертольотів Мі-17;
  • БпЛА Switchblade, Phoenix Ghost та інші;
  • Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
  • Понад 6 тисяч авіаційних ракет Zuni;
  • Понад 20 тисяч авіаційних ракет Hydra-70.

Також США активно допомагає Україні в наданні протитанкової та стрілецької зброї. З головного можна відзначити таке:

  • Понад 10 тисяч протитанкових систем Javelin;
  • Понад 120 тисяч інших протитанкових систем і боєприпасів;
  • Понад 10 тисяч ракет з оптичним стеженням TOW.

Що стосується ураження цілей у морі, то США передали Україні вже щонайменше дві системи берегової оборони Harpoon і протикорабельні ракети, а також понад 100 патрульних катерів.

Нагадаємо, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розкрили деталі запиту Байдена до Конгресу на 24 млрд дол. для України

Автор: 

зброя (7438) допомога (8300) США (22568) Україна (5867)


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Топ коментарі
+5
не транслируйте чухню - Афганистан отримав В РАЗЫ больше, несравнимо
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03.12.2024 08:18
+4
пентагон не выделял 62 млрд, вот так буквально раааз и на эту сумму что-то выделил, 80 процев этой громкой суммы не покидало территории США, как пример для сравнения Северная Корея просто тупо отгружает вагонными нормами все что раша попросит. p.s. "хороша ложка к обеду" - это касательно помощи оказанной нам - обед давно прошел а ложки до сих пор так и нет
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03.12.2024 09:19
+2
Дякуємо! Але так надавали, щоб не дай Боже, Україна премогла
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03.12.2024 08:30
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Байден,де наша зброя!!!!
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03.12.2024 07:29 Відповісти
Жодна держава світу не отримала таку велику допомогу зброєю та ************ від США, як Україна, після закінчення другої світової війни.
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03.12.2024 07:33 Відповісти
не транслируйте чухню - Афганистан отримав В РАЗЫ больше, несравнимо
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03.12.2024 08:18 Відповісти
На створення, озброєння та виплату зарплати Афганський армії , США витратили 86 млрд. доларів з 2002 по 2020 рік.
Тоб то 4,8 млрд. доларів на рік на афганську армію.

Україні ж американці виділяли по 21 млрд. доларів на рік на озброєння та ********** для української армії.
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03.12.2024 09:01 Відповісти
"Согласно https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-01-30qr-section2-funding.pdf официальным данным , США потратили около 143,27 миллиарда долларов на реконструкцию Афганистана." - только реконструкцию
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03.12.2024 09:12 Відповісти
А при чому тут реконструкція Афганістана та боротьба з наркотиками до озброєння армії?
Ви порівнюйте порівняльні речі.
Тоб то витрати американців на озброєння афганської та української армії.
Витрати американців на озброєння для української армії в рази вище ніж витрати на озброєння афганської армії в рік.
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03.12.2024 09:22 Відповісти
да при том, главное сумма выделенного - очевидные вещи, а то куда они пошли вопрос второй - нам на реконструкцию денег сша не выделяют. ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА
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03.12.2024 09:27 Відповісти
"Около 36 миллиардов долларов было выделено на управление и развитие, а меньшие суммы были также выделены на борьбу с наркотиками и гуманитарную помощь."
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03.12.2024 09:14 Відповісти
Резнікова яйця
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03.12.2024 08:03 Відповісти
Дякуємо! Але так надавали, щоб не дай Боже, Україна премогла
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03.12.2024 08:30 Відповісти
Крым чей?
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03.12.2024 08:34 Відповісти
щоб знищити кацапів цього не достатньо ! особливо вражає 0 - літаків ,31 -Абрамс і 40 -Хаймарс за три роки війни .
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03.12.2024 08:37 Відповісти
І це надав тільки Пентагон на 62 мільярди доларів США, а скільки ще дали партнери з інших країн? А скільки виробив зброї Броневтік і його 6 менеджерів? Думаю, що танків 0, ракетних систем 0, літаків 0 ... хоча є успіхи, виготовили 100 тисяч мін 100-го калібру аж на 25 мільярдів, але всі вони браковані. А це називається імітація виробництва і оборони і відмивання грошей. Американці ще не написали, сеільки сотень мільярдів доларів США надали допомоги, які переполовинили доблєсні "менеджери" Володі Боневтіка Потужного. І якщо ще хтось буде задавати питання до США, чому так мало зброї, то відразу напишіть скільки виготовили ми самі за 5,6 років одноосібного правління простого мальчіка від наріду.
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03.12.2024 09:03 Відповісти
пентагон не выделял 62 млрд, вот так буквально раааз и на эту сумму что-то выделил, 80 процев этой громкой суммы не покидало территории США, как пример для сравнения Северная Корея просто тупо отгружает вагонными нормами все что раша попросит. p.s. "хороша ложка к обеду" - это касательно помощи оказанной нам - обед давно прошел а ложки до сих пор так и нет
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03.12.2024 09:19 Відповісти
Это война. Сколько нужно соломы чтоб 3 года печь топить?
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03.12.2024 10:09 Відповісти
Та це капля в морі!!! В афган ви втюхади 2, 3 трилліони доларів!!!
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03.12.2024 10:31 Відповісти
Реальні постачання військової допомоги в Україну - 22.8 млрд.дол. - 19 жовт. 2024 р.
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03.12.2024 10:34 Відповісти
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03.12.2024 10:48 Відповісти
 
 