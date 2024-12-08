Додаткове обладнання, безпілотники та ракети: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $988 мільйонів (оновлено)

Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться у документі, з яким ознайомилася редакція Reuters.

Як пише видання, нова допомога вдвічі зменшує наявні 2,21 млрд доларів, які залишилися в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на фоні того, що демократи, які залишають Білий дім, намагаються взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не брати її з американських збройних запасів.

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Кошти USAI спрямують на закупівлю боєприпасів для систем HIMARS, а також безпілотники, пише Reuters.

Оголошення про пакет очікувалося в суботу, коли представники оборонної промисловості та політики зустрілися на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії.

Адміністрація Байдена часто користувалася президентським розпорядженням про скорочення коштів, яке дозволяє президенту Джо Байдену передавати надлишки товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

Кошти USAI є окремими і підуть на закупівлю нової зброї у промисловості. Адміністрація Байдена все ще має близько 6 мільярдів доларів президентських повноважень на скасування, наданих Конгресом.

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Оновлена інформація

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги.

До пакету увійшли:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

безпілотні авіаційні системи;

Обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

"Пакет допомоги у сфері безпеки передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів США через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI). Пакет забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних систем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже 22-й пакет USAI від адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

Допомога від США

Нагадаємо, США надали військової допомоги Україні на майже 62 мільярди доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.

2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.