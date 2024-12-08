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Новини
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Додаткове обладнання, безпілотники та ракети: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $988 мільйонів (оновлено)

Новий пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це йдеться у документі, з яким ознайомилася редакція Reuters.

Як пише видання, нова допомога вдвічі зменшує наявні 2,21 млрд доларів, які залишилися в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на фоні того, що демократи, які залишають Білий дім, намагаються взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не брати її з американських збройних запасів.

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Кошти USAI спрямують на закупівлю боєприпасів для систем HIMARS, а також безпілотники, пише Reuters.

Оголошення про пакет очікувалося в суботу, коли представники оборонної промисловості та політики зустрілися на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії.

Адміністрація Байдена часто користувалася президентським розпорядженням про скорочення коштів, яке дозволяє президенту Джо Байдену передавати надлишки товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

Кошти USAI є окремими і підуть на закупівлю нової зброї у промисловості. Адміністрація Байдена все ще має близько 6 мільярдів доларів президентських повноважень на скасування, наданих Конгресом.

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Оновлена інформація 

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги.

До пакету увійшли:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • безпілотні авіаційні системи;
  • Обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

"Пакет допомоги у сфері безпеки передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів США через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI). Пакет забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних систем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже 22-й пакет USAI від адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

Допомога від США

Нагадаємо, США надали військової допомоги Україні на майже 62 мільярди доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.

2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

Автор: 

допомога (8328) США (22685) допомога і підтримка (1158)


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Топ коментарі
+9
Це вже нічогенькии пакет - дяка США
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07.12.2024 23:36
+4
Саме так
Тепер буде 10млрд обіцянок заключити контракт в майбутньому, потім виготовити, та надіслати.

Якщо подивитись, що замовляється по USAI - то в основному це боеприпаси
Техніки майже немає
для прикладу 6 батарей насамс за 1.1млрд,
замовлені влітку 2022, повинні бути доставлені в кінці 2025 року.

з техніки замовленно тільки
хаймарс на 296млн, від 15 до 30шт
м777 на 470млн, від 100шт

І це все з техніки...
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08.12.2024 02:03
+3
Так це USAID. Можна до 2030 чекати Поки виготовлять...
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08.12.2024 01:42
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Це вже нічогенькии пакет - дяка США
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07.12.2024 23:36 Відповісти
Так це USAID. Можна до 2030 чекати Поки виготовлять...
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08.12.2024 01:42 Відповісти
Саме так
Тепер буде 10млрд обіцянок заключити контракт в майбутньому, потім виготовити, та надіслати.

Якщо подивитись, що замовляється по USAI - то в основному це боеприпаси
Техніки майже немає
для прикладу 6 батарей насамс за 1.1млрд,
замовлені влітку 2022, повинні бути доставлені в кінці 2025 року.

з техніки замовленно тільки
хаймарс на 296млн, від 15 до 30шт
м777 на 470млн, від 100шт

І це все з техніки...
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08.12.2024 02:03 Відповісти
Валять і валять.. Рік би тому так... Бредлі б штук 250-300 з запасів (наші б відтюнинговали б), Мардери пвдтягнулися б... Бушмастерів на колеса поставити пару десятків... Гепарди та їх аналоги (були-були, Европа не знала на чому зупинитися...) Отто-Мелар... Хоуків... Все, що радянський союз стримувало - ДАЙТЕ, СТАРЕ, ЛЮБЕ!!!
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07.12.2024 23:48 Відповісти
Джобама не дасть!
Він дотримується договорняка з пуйлом: расея не повинна програти, Україна не повинна виграти.
Знайшов на складі найменшу піпетку і з неї «допомагає».
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08.12.2024 00:17 Відповісти
є таке прислів'я - як бідному женитись, то і ніч коротка.
До січня завантажать (те що у наявності), у січні розвантажать, у лютому буде на фронті...
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08.12.2024 00:17 Відповісти
Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.

І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував Джерело: https://censor.net/ua/n3517553

А про кого це наш потужний казав?
Ніфіга з цього оголошення в лютому не буде. Дай бог, аби до літа хоч половина доїхала.
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08.12.2024 01:13 Відповісти
я дав оптимістичний прогноз, щоб хоча би перед новорічними святами не занурювати людей у зневіру.
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08.12.2024 01:17 Відповісти
обговорювати цитати найзеличнішого .ідора взесвіту- це прирівнювати себе до 73% клінічних ідіотів вавививерженців.
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08.12.2024 01:32 Відповісти
Цей пакет не завантажать ні в січні, ні в лютому, взагалі невідомо коли, бо це тільки гроші на виготовлення американськими виробниками. Тобто заключать контракти та поплатять гроші. Строк виготовлення невідомий.
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08.12.2024 02:20 Відповісти
тоді єдина надія на ********* з ОС у 30%. Це мабуть скоріше доб'є кацапію, ніж зброя з цього пакету.
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08.12.2024 02:24 Відповісти
Перевіряемо
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

Станом на 16.10.2024 USAI
Remaining 4.1млрд
Зараз пишуить що залишок "2,21 млрд долларов"

Було Committed 28.6млрд - це обіцяно, но без контракту

Стане обіцянок 28.6 + 4.1 - 2.21 + 0.988 = 31.47млрд
З яких в роботі з контрактами Obligated 21.2млрд

"Непогано", обіцянок на 10млрд, що в майбутньому заключать контракт на виготовлення

З PDA, якось не виходить використати...
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08.12.2024 01:51 Відповісти
бо це буде занадто швидко, а це ескалація.
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08.12.2024 02:27 Відповісти
Так

Також "просять допомогу Україні" на 24млрд, звинувачуючи Конгрес
котрий не хоче голосувати знову пакет не зрозумілих законів
який для України має тільки USAI 8млрд, та PDA 0
все інше не стосується України
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08.12.2024 02:53 Відповісти
Пока двенадцать комментариев, из их десять - кацапские говнометы, сплошная зрада.
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08.12.2024 02:47 Відповісти
і всі, включно з тобою, 73/43%зебіли.
ОПа подляка вса свіх зарядила...
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08.12.2024 07:55 Відповісти
Цензор, ви якщо вже пишете, то пояснюйте людям, що це не про постачання зброї тут і зараз. Вони ці гроші витратять на розміщення замовлень на підприємствах американського ВПК. І отримає їх Україна через кілька років.

Чергова урочиста заява, за якою нуль на виході. Що їм заважало розмістити це замовлення у 2022-2023 році?
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08.12.2024 08:20 Відповісти
знову цей (і не тільки цей, тут вони бригадою) трампіст бреше.
Бо в цій інфі йдеться про допомогу Україні по програмі (USAI, яка вже відправлена (чи вже навіть доставлена до ЗСУ - отут вже хер розбереш, зважаючи на військову таємницю), яка вже виготовлена для замовника, тобто, нашого Міноборони. А те, що недопоставлено по цій програмі - воно вже на всі 100% профінансоване з держбюджету США, і має надійти в майбутньому, навіть попри позицію Трампа не допомагати Україні, бо по цій програмі на номенклатуру замовлення укладаються міждержавні договори.
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08.12.2024 08:35 Відповісти
"отут уже хер разбереш"
Так сиди и не ***** , говнарь. Сколько не читаю тут, у тебя , ухилянта обоссаного, круглые сутки зрада. СБУ скоро тебя поведет с заблюренной харей.
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08.12.2024 14:38 Відповісти
Ось уривки з новин на CBS News та ABC News:

https://www.cbsnews.com/news/white-house-nearly-1-billion-dollars-military-assistance-ukraine/

The aid will be funded via the Ukraine Security Assistance Initiative, under which military equipment is procured from the defense industry or partners rather than drawn from American stocks, meaning it will not immediately arrive on the battlefield.

Допомога надаватиметься через Security Assistance Initiative (Ініціативи сприяння безпеці України), в рамках якої військове обладнання закуповується у оборонної промисловості або партнерів, а не береться з американських запасів, що означає, що воно не буде негайно доставлене на поле бою.

https://abcnews.go.com/Politics/biden-administration-announces-1-billion-aid-package-ukraine/story?id=116562732

Since the package was made through the Ukraine Security Assistance Initiative, the assistance will be for contracts to deliver these systems to Ukraine after they are manufactured. This is different from the program the U.S. routinely gives Ukraine assistance through in which existing weapons from U.S. military stockpiles are provided to Ukraine quickly and the dollar amounts replenish U.S. supplies with new weapons.

Оскільки цей пакет був наданий в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, допомога буде надана для укладання контрактів на поставку цих систем в Україну після їх виробництва. Це відрізняється від програми, через яку США зазвичай надають допомогу Україні, в рамках якої наявне озброєння з американських військових запасів швидко надається Україні, а американські запаси поповнюються новим озброєнням на відповідні суми у доларах.
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08.12.2024 08:57 Відповісти
І бувають же "клоуни", котрі навіть першоджерело прочитати не можуть, та же мають послідовувача котрий лайкае нісенітницю.

"USAI, яка вже відправлена, яка вже виготовлена для замовника" - з цією фрази виходить що PDA, та USAI нічим не відрізняються, раз обидві програми вже все виготовлено та відправлено.

Приклад по NASAMS

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12230
On August 24, 2022, the Biden Administration announced it would provide eight total NASAMS batteries to Ukraine through USAI.
On August 26, 2022, the U.S. Army awarded Raytheon Missiles & Defense a $182 million contract for delivery of two NASAMS batteries, including training and logistical support to Ukrainian forces. On November 7, 2022, Reuters reported that Ukraine had received its first NASAMS unit.
On November 30, 2022, the Army reportedly awarded Raytheon Missiles and Defense a $1.2 billion contract to provide six NASAMS batteries to Ukraine. The Army reportedly "will work with industry partners to shorten the 24-month production lead time associated with production and delivery of NASAMS."

24 серпня 2022 пообіцяли в рамках USAI - 8 батарей
26 серпня уклали контракт на 2 батареї.
Через 2 місяці доставили 1 батарею.
Через 3 місяці уклали контракт на шість батарей, та обіцяють через 24 місяці - поки це чомусть кінець 2025 року.

А згідно АнМур та послідовувачів вже вісім батарей повинні бути в Україні, ще в серані 2022, коли заявила адміністрація
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08.12.2024 12:47 Відповісти
Та воно взагалі щось меле як з гарячки. Причому ЗАВЖДИ переходить на особистості. Для нього та йому подібних всі ті, хто не підтримує бідона та камалу, є ворогами України.

А стосовно різних каналів постачань... Воно у них розбирається приблизно так як свиня в апельсинах. Першоджерелами не користується, бо англійською не володіє. Читає якихось ідіотів, а потім видає тут їхні думки за свої.

Нема про шо говорити
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08.12.2024 13:30 Відповісти
Здається, що ще є обмеження бюджету по роках з періодом планування 10 років
Defense Estimated Outlays

https://www.cbo.gov/system/files/2024-04/hr8035_Ukraine_Security_Supplemental_Appropriations_Act_2024.pdf

Тобто обіцяти можна в 2022 році, проте виготовлення можє розпочатись в 2025 році.
Все буде залежити, чи є вже готове, чи близьке до готового у виробника, чи є вільні виробничі потужності, чи є ще бюджет на цей рік для замовлень у виробника.
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08.12.2024 12:58 Відповісти
помощь это хорошо, но под "руководством" фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика Украине ни чего не светит, дали разрешения бить атакамсами и т.д и что, крымский мост стоит ...а орки как лупили по городам и школам , так и бьют.... не можно сделать из гавна пулю, как из нарика, уклониста, брехуна, сцыкуна и т.д президента....
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08.12.2024 08:24 Відповісти
 
 