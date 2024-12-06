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Новини Війна
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США можуть зіткнутися із серйозною нестачею боєприпасів у разі війни з Китаєм, - Салліван

Салліван про можливу нестачу боєприпасів у разі війни з КНР

США можуть зіткнутися із серйозним браком боєприпасів у разі війни з Китаєм.

Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР. Будь-яка війна з такою країною, як Китай, з такою армією, як у Китаї, призведе до дуже швидкого вичерпання запасів боєприпасів", - заявив посадовець Білого дому.

Салліван сказав, що потрібно більше інвестувати в оборонну промисловість країни й закликав новообраного президента США Дональда Трампа зосередитись на зміцненні військового виробничого потенціалу США.

"Здорова оборонно-промислова база означає здатність відновлюватися, розвиватися, будувати під час конфлікту, а не просто будувати перед конфліктом або готуватися до нього",- заявив представник адміністрації Байдена.

Окрім цього, Салліван закликав Конгрес і нову президентську адміністрацію втілити в життя пропозицію Байдена щодо створення фонду для поновлення боєприпасів. Ця ініціатива передбачає виділення 500 мільйонів доларів на рік на закупівлю Пентагоном критичних боєприпасів, якщо вони закінчаться через війни, зокрема, війну РФ проти України.

Читайте також: Путін поки не знає напевно, як РФ розплатиться з КНДР за війська, - Салліван

Також посадовець нагадав, що через російсько-українську війну США наростили виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм до 50 тисяч на місяць. Очікується, що до завершення каденції Байдена їх виробництво зросте до 55 тисяч на місяць.

Раніше повідомлялося, що завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.

Читайте також: Україна в січні отримає сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки, - Салліван

Автор: 

боєприпаси (2269) Китай (4582) США (22769) Салліван Джейк (293)


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Топ коментарі
+11
А що воєнно- промисловии комплекс США поставили на паузу?
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06.12.2024 20:52
+11
Щоб не потрапити у війну з КНР треба було показати яйця і домогтися швидкого відновлення міжнародного права. А тепер весь світ побачив які США лузери. Можна звичайно ще все виправити але з кожним днем це буде все складніше і складніше.
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06.12.2024 20:58
+9
ну шо за куйня? невже будуть снарядами воювати? накуя ця брехня??????
Україно! твій порятунок у власній ядерній зброї !!! все інше, це просто плани знищення України.
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06.12.2024 20:52
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06.12.2024 20:52 Відповісти
отож, хай спитають у кісінджера, маска, джопса та ін. глитаїв звідки у китайців гроші щоб будувати супер ******* армію
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06.12.2024 22:01 Відповісти
И США станут наращивать производство. А ти шо думав?
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07.12.2024 00:09 Відповісти
і-і-і?
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07.12.2024 00:35 Відповісти
А що воєнно- промисловии комплекс США поставили на паузу?
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06.12.2024 20:52 Відповісти
Найбільше заробляє грошей їхній впк.Беззаперечний лідер про продажу озброєнь.Там космічні суми заробітку.А цей хлопець просто любить патякати.
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06.12.2024 21:00 Відповісти
На менапаузу !!
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06.12.2024 21:12 Відповісти
Ні. Просто коли переносили виробництво всього і вся до кєтаю, заоазом перенесли тому числі і виробництво ***********.
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06.12.2024 21:39 Відповісти
....а також авіаносців та Ф 35.
смішно, якби не було сумно
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06.12.2024 22:04 Відповісти
ну шо за куйня? невже будуть снарядами воювати? накуя ця брехня??????
Україно! твій порятунок у власній ядерній зброї !!! все інше, це просто плани знищення України.
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06.12.2024 20:52 Відповісти
Ще би((відддали далекобійні ракети для потужного плану перемоги,всіх їх випустили по понад 200м цілях в рф(((Прийшов новий през,котрий буде робити америку знову великою.... чимось)))
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06.12.2024 20:53 Відповісти
навіщо Америку робити великою знову, якщо вона й так була великою ?

ах да, клінтони-обамиші та буші за 30 років просрали, починаючи з київ-чікен

.
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06.12.2024 22:08 Відповісти
Це питання не до мене,а до американських виборців)Вони то ж згідні з новообраним,бо його ж і обрали)
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07.12.2024 09:32 Відповісти
Американці..... зверніться в гарвардський університет до кулеби він навчить як воювати лопатами
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06.12.2024 20:53 Відповісти
У разі війни з кєтаєм одразу підтягнуться пухлик і ***** і вам *******, бо ядрьону бімбу ви зассите використати першими.
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06.12.2024 20:53 Відповісти
Чого це? Одразу і полетять ракети.
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06.12.2024 20:55 Відповісти
Шо ті північні корейці можуть протиставити США?Який вид озброєння.Застарілі гармати? Ну то як вони проти США будуть використовуватися?
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06.12.2024 20:57 Відповісти
Протиставити може й не можуть, а трампакс може. Наприклад, тулсі ******* і того клована: Номінант Трампа на пост глави Пентагону пообіцяв не пиячити, якщо його затвердить Сенат
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06.12.2024 21:09 Відповісти
Китай зараз підняв голову.За Трампа санкції проти нього вводили.І він просив,щоб цього не було.
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06.12.2024 21:23 Відповісти
Так я ж тільки за! Нехай пірве той кєтай як тузік грілку, має можливість. Але він щось дуполизів скрізь призначати хоче.
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06.12.2024 21:31 Відповісти
Якщо на США нападуть,то пірве.США не будуть самі війни починати зараз.
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06.12.2024 21:39 Відповісти
Так а шо, Украина не пришлет свою военную помощь?
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07.12.2024 00:10 Відповісти
Ну то вдарите Трайдентом.У вас офіційно в 10 разів більше ядерної зброї.Ну або Томагавком.У вас цих ракет багато тисяч і можете наробити їх швидко.Артилерійські снаряд взагалі напевно і би не використовувались у війни з Китаєм не будуть.Хіба може на Тайвані.
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06.12.2024 20:53 Відповісти
та мова ж не про це. взагалі не про це. він мову веде про те, що Конгрес має виділити гроші, які запросив Байден 24 лярди, щоб поповнити запаси *********** на складах, які просіли нижче того рівня, який передбачено їхніми нормами запасів, у зв'язку з тим, що їх передають потрохи Україні і планують передати ще більше до кінця каденції Байдена... тому й роблять такі заяви про Китай, щоб Конгрес шевелився.
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06.12.2024 21:00 Відповісти
Там і так склади забити.США війни активної давно не веде.Кожен рік 800 мільярдів виділяється на армію.Уявляєш сума 800 мільярдів?Москалі зі всіма потугами на війну трохи більше за 100 кидають.Так москалі вистрілювали,весь запас ракет.Вони тільки роблять і одразу використовують проти України.Те що передають,то мізер.
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06.12.2024 21:04 Відповісти
та ти шо? точно забиті? вже третій рік Україні надсилають снаряди. тож не з космосу їх нам посилають, а саме з тих складів. на кожному складі є граничний мінімальний рівень залишку ***********, нижче якого не можна опускатися... і в процесі передачі Україні снарядів, нові виробляють і потім поповнюють ними складські запаси. і коли не виділяють під це кошти, то заводи не зможуть виробити ці снаряди, щоб поповнити залишки на складах.
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06.12.2024 21:14 Відповісти
Заводи які виготовляють снаряди працюють і навіть виробництво збільшили.Куди йдуть 800 мільярдів?Ці суми що виділяються,це додатково до вже виділених 800 мільярдів.Чи якщо не виділять 16 мільярдів,то завод стоїть і працівників по домам відправляють?
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06.12.2024 21:19 Відповісти
до великої війни з кацапнею на Пентагон щороку виділяли по 700-750 лярдів доларів бюджету. 800 лярдів - це річний бюджет на всю армію, а не на виробництво снарядів. левова частка з того бюджету йде на виробництво літаків і підводних човнів та на інші розробки зброї і на фінансування утримання усіх американських військових баз по світу. заводи, які виробляють зброю на продаж за кордон чи для своєї армії не стоять, а працюють. що стосується ***********, то не всі заводи до війни були запущені у Штатах. були навіть такі, які законсервовані були. їх зараз розконсервовують і запускають, збільшуючи таким чином виробництво ***********.
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06.12.2024 21:28 Відповісти
16 мільярдів також не тільки на снаряди.Для виробників зброї в США золотий час.
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06.12.2024 21:32 Відповісти
та певна річ. нам же не тільки одні снаряди передають. там ж сказано - 16 лярдів на поповнення запасів складів Пентагону. тобто там не тільки одні снаряди.
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06.12.2024 21:35 Відповісти
Ну так нададуть нам джевелінів.Нам їх тисячі передали.А собі ними склади поповнять.Там ж не сказано,що конкретно мають поповняти.
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06.12.2024 21:40 Відповісти
так і зроблять.
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06.12.2024 21:45 Відповісти
Ну так не потрібно Україні зараз джевелінів в принципі.Цей комплекс хороший,але зараз його майже не застосовують.Та й в США,раніше навіть їх стільки,не було.А комплекс з 90-х років випускають.Це вже збройний лобізм.
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06.12.2024 21:55 Відповісти
Не зрозуміло тільки чого цей запит в пакеті з іншими законами,
а називають що для України

Чому в пакеті немає запиту на PDA?
Чому зараз 20млрд на поповнення без контракту, та як допоможуть додаткові 16млрд Україні?

США передали 3+млн, а "Северная Корея (КНДР) с 2022 года передала России не менее шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов."
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07.12.2024 02:36 Відповісти
Дійсно, що у раши 2 армія!
1 - Китай.
2 - Рашка (з підтимкою з постчанням Китая, КНДР, Ірану)
3 - США ( з підримкою европи)
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06.12.2024 20:56 Відповісти
Щоб не потрапити у війну з КНР треба було показати яйця і домогтися швидкого відновлення міжнародного права. А тепер весь світ побачив які США лузери. Можна звичайно ще все виправити але з кожним днем це буде все складніше і складніше.
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06.12.2024 20:58 Відповісти
Китай третій.В нього стратегічна авіація дуже застаріла.США на першому з відривом.
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06.12.2024 20:58 Відповісти
що він верзе ?
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06.12.2024 20:58 Відповісти
щоб Конгрес виділив швидше гроші, які Байден у нього запросив. і щоб на ці гроші поповнити запаси *********** на складах. бо їх там стало менше, тому що їх потрохи передають Україні.
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06.12.2024 21:03 Відповісти
З тих грошей,16 мільярдів,це поповнення складів США.А ті 8 мільярдів будуть розпорошенні на роки.
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06.12.2024 21:06 Відповісти
ну а я про що. саме на тих 16 лярдів і поповнять склади ***********. поповнять - це означає, що там не забиті склади під зав'язку, а з тих залишків вже трохи відібрали і передали їх в Україну. і на місце цих переданих *********** мають покласти нові вироблені **********. от на їх виготовлення і потрібно тих 16 лярдів виділити.
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06.12.2024 21:09 Відповісти
Люди гроші заробляюь на озброєні.Старі запаси і так мають десь утилізуватися.Не можуть вони постійно лежати.Утилізація також великих грошей коштує.
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06.12.2024 21:14 Відповісти
до твого відома, нам Штати снаряди передають у вигляді військової допомоги, ми за них гроші не платимо.
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06.12.2024 21:18 Відповісти
Старі снаряди потрібно десь вистрілювати.Якраз є полігон.
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06.12.2024 21:21 Відповісти
треба. тільки це дрібниці у порівнянні з тим, скільки тих снарядів нам передають... тобто відстріл тих старих снарядів там розтягнули би на роки. а так нам їх передали для утилізації за рік-другий.
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06.12.2024 21:32 Відповісти
США великі роки виготовляли 155 мм снаряди.А нам передають не тільки США.Ще й з Європи йдуть.І ще й совєцького зразка надходили з різних місць.Бо де ж їх Україна зараз бере?
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06.12.2024 21:36 Відповісти
мова на цій гілці тільки про США. буде інша гілка про постачання зброї в Україну з інших країн, от там і будеш вумнічати.
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06.12.2024 21:39 Відповісти
Нам і до Хаймарсів реактивних некерованих снарядів передавали.
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06.12.2024 21:42 Відповісти
Зараз 20млрд є на поповнення складів
В чому проблема?
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

Конгрес виділив 31.5млрд (1.7 згоріло в 2022) на PDA, та 45.8млрд на поповнення складів
По факту поставляли застарілу зброю по ціні нової - це вже визнано
витратили по ціні нової 31.7млрд PDA

Витративши 31.7млрд на поставку Х зброї по ціні нової, для поповнення складів необхідно 31.7млрд
Залишок поповнення складів: 45.8 - 31.7 = 14.1млрд

Аудит знайшов 6.2млрд котрий визнають
Тобто умовно залишок PDA: 31.5 - 31.7 + 6.2 = 6млрд

За 2023 рік, відомо
PDA 14.5млрд, аудит знайшов 3.6млрд завищень - тобто реальні поставки на 10.9млрд
Коефіціент стара зброя по ціні нової 1.33

Якщо поставити на 6млрд PDA,
нову зброю - то для поповнення складів потрібно 6млрд
якщо стару - то потрібно 6*1.33 = 8млрд
якщо визнати аудит на додаткові 2.1млрд - то потрібно 8.1*1.33 = 11млрд

На поповнення складів є 14.1млрд

Питання, для чого потрібні додаткові 16млрд на поповнення складів?

Може вирішується інше питання, тому що запит йде в пакеті з іншими запитами...
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07.12.2024 03:14 Відповісти
в чому проблема? а ти подзвони в Білий дім і з'ясуй. при умові якщо з тобою говоритимуть..
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07.12.2024 06:24 Відповісти
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf

In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively. The misvaluation was primarily the result of DOD ******* some of the defense articles it sent to Ukraine using the cost to replace the articles (replacement cost) rather than the value of the articles at the time of the drawdown.

Використана вартість заміни, замість остаточної вартості
Далі математика - що поповнення складів перекриває програму PDA

Та питання, чому не врахований додадтковий аудит на 2.1млрд
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and
2023.
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07.12.2024 12:47 Відповісти
ну накуй ти тут це ліпиш? щоби що? тобі ж сказали, недовольний чимось, то дзвони у Білий дім, там все тобі пояснять. а тут ці простирадла нєкуй ліпити..
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07.12.2024 13:06 Відповісти
що у вас все погано. готуйтеся сдатися китаю і росії. Ми будемо глибоко занепокоєні.
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07.12.2024 01:20 Відповісти
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07.12.2024 08:16 Відповісти
радник Салліван - "темна конячка", ще не ясно на кого розрахована ця заява
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06.12.2024 21:01 Відповісти
У 1994-му вистачило би 10 вагонів озброєння.
У 1999-му вистачило би 2 состава озброєння.
У 2008-му вистачило би 10 составів озброєння.
У 2014-му вистачило би 50 составів озброєння.
У 2022-му вистачило би 100 составів озброєння.
У 2028-му НЕ вистачить і всього ВПК США.
"Інфляція" американської нерішучості.
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06.12.2024 21:02 Відповісти
Не актуально, у разі війни з Китаєм, лише ядерна зброя допоможе США.
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06.12.2024 21:05 Відповісти
Як ядерна зброя допоможе у буротьбі із сараною? Тільки біологічна!
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06.12.2024 21:45 Відповісти
"Хороші часи народжують слабких людей.
Слабкі люди створюють тяжкі часи.
Тяжкі часи народжують сильних людей.
Сильні люди створюють хороші часи." ©

Де ми є наразі здогадатися нескладно.
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06.12.2024 21:05 Відповісти
Вот ето дождались что не то что Китай а мексиканцы с кубинцами и венесуелой захватят США на мопедах и с калашами в руках
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06.12.2024 21:06 Відповісти
"мексиканцы с кубинцами и венесуелой" стоять тисячами на кордоні і просяться в США.

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06.12.2024 21:21 Відповісти
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06.12.2024 21:22 Відповісти
Вот именно что сейчас просятся а завтра пойдут с автоматами особенно когда Тампон перекроет границу
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06.12.2024 21:29 Відповісти
...и кацапье.
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06.12.2024 21:41 Відповісти
Не ескаліруй, імпотєнт.
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06.12.2024 21:10 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
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06.12.2024 21:16 Відповісти
"Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР"
Вони за себе вже сцять воювати. А ми ще про Україну говоримо...
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06.12.2024 21:19 Відповісти
*****,яке воно все таки й@бнуте. Не дивно що Україна не отримала притомної допомоги за три роки. Адже у старого ідіота Джо був такий радник.
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06.12.2024 21:20 Відповісти
Салліван ЗАВЖДИ шукатиме причини не допомагати Україні.
Сьогодні війна з Китаєм, завтра - з марсіанами.
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06.12.2024 21:47 Відповісти
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06.12.2024 21:39 Відповісти
Салліван забув, що між Америкою і Китаєм - як раком до Китаю.
Двійочник.
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06.12.2024 21:45 Відповісти
всмислі? два очка в типа??
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06.12.2024 22:43 Відповісти
******дун цей саліван…
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06.12.2024 21:46 Відповісти
Багаторазовий переможець змагань з риторики.
Інших досягнень, крім невеликої адвокатської практики немає.

Займався адвокатською практикою у фірмі «Faegre & Benson», був радником сенатора США від Міннесоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80 Емі Клобучар. У ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2008 президентської кампанії 2008 року був у команді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Гілларі Клінтон, а згодом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Барака Обами. Після перемоги Обами на виборах президента та зайняття Гілларі Клінтон поста державного секретаря в січні 2009 року призначений заступником керівника апарату державного секретаря. У 2011 році призначений на посаду директора із планування політики (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Director_of_Policy_Planning&action=edit&redlink=1 Director of Policy Planninghttps://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_Policy_Planning [en]) у Державному департаменті.

26 лютого 2013 року призначений радником віцепрезидента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдена з питань національної безпеки
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06.12.2024 22:17 Відповісти
Містер Салліван у своєму репертуарі.
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06.12.2024 21:48 Відповісти
Та не переймайся, пане Салліван; буратінка вам допоможе. Асфальтом.
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06.12.2024 21:49 Відповісти
- Не позичу вам, куме, грошей, бо самому на життя не вистачає. )
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06.12.2024 22:00 Відповісти
Де ці вояки зібрались воювати з Китаєм артилерією?В Мексиці чи Канаді?
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06.12.2024 22:26 Відповісти
Маск прокетайський! Він це Трампу так і сказав! Війни не буде - буде дружба.
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06.12.2024 22:30 Відповісти
"страшилки" від фсбешного агента при "байді".Який хир ,буде воювати із США ,якщо тут же вступить у війну не тільки НАТО, але й основні союзники США ПОЗА НАТО.Це той "рашистський карась " в американському озері.котрий збирався в січні в Україну вдправити ну дюже докуя і *********** і раке і різної зброї...Косерва рашистська ...
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06.12.2024 22:35 Відповісти
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06.12.2024 22:48 Відповісти
Українофоб як і усі ірландці в адміністрації Байдена. Член секти не допустити поразки Путіна. А зазар розхорохорився.
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06.12.2024 23:47 Відповісти
Краще би Байден радився із своїм дебільним псом, що перекусав всіх охоронців. За чотири може хоч одну би притомну пораду отримав.
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07.12.2024 03:24 Відповісти
Собак боїшся та ненавидиш? Тут була одна з Канади , яка так само ненавиділа собак. Покусана.
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07.12.2024 08:20 Відповісти
Щось "мантра" про "пусті склади" не сходиться з математикою

Офіційний звіт, згідно якого на поповнення складів 45.8млрд
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

Підписані PDA на суму 31.7млрд
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/

Конгрес виділив 31.5млрд (1.7 згоріло в 2022) на PDA

Аудит знайшов від 6.2 до 8.3млрд завищень, тобто поставка застарілої техніки по ціні нової від виробиника
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf

Далі математика
31.5млрд від Конгресу - 31.7млрд підписано президентов + 6.2млрд аудит = 6млрд
Тобто Україна кількісно отримала X старої зброї по ціні нової зброї на суму 31.7млрд
Аудит скоригував суму, но не кількість зброї
Залишок невикористанного PDA 6млрд

Так як поставка застарілої X штук по ціні нової на 31.7млрд, то для відновлення складів потрібно 31.7млрд

Залишок поповнення складів: 45.8 - 31.7 = 14.1млрд

Розрахунок коефіціента скільки потрібно коштів, щоб замінити стару зброю по ціні нової
За 2023 рік, PDA підписано на 14.5млрд, аудит знайшов 3.6млрд
реальні поставки 14.5 - 3.6 = 10.9млрд
Коефіціент: 14.5 / 10.9 =1.33

Варіанти поставки зброї:
на 6млрд по ціні виробника. Залишок складу 14.1 - 6 = 8.1млрд
на 6млрд по залишковій ціні. Залишок складу 14.1 - 6*1,33 = 6.1млрд
на 8.1млрд (додатковий аудит) по залишковій ціні. Залишок складу 14.1 - 8.1*1,33 = 3.3млрд

Тобто право на поповнення складу покриває право PDA з запасом

Питання, для чого потрібні додаткові 16млрд на поповнення складів?

Може вирішується інше питання, тому що запит йде в пакеті з іншими запитами...
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07.12.2024 03:32 Відповісти
Що це за ганебне ниття про нестачу боеприпасів в США? А налаштувати посиленне виробництво не пробували?
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07.12.2024 18:06 Відповісти
 
 