США можуть зіткнутися із серйозною нестачею боєприпасів у разі війни з Китаєм, - Салліван

США можуть зіткнутися із серйозним браком боєприпасів у разі війни з Китаєм.

Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР. Будь-яка війна з такою країною, як Китай, з такою армією, як у Китаї, призведе до дуже швидкого вичерпання запасів боєприпасів", - заявив посадовець Білого дому.

Салліван сказав, що потрібно більше інвестувати в оборонну промисловість країни й закликав новообраного президента США Дональда Трампа зосередитись на зміцненні військового виробничого потенціалу США.

"Здорова оборонно-промислова база означає здатність відновлюватися, розвиватися, будувати під час конфлікту, а не просто будувати перед конфліктом або готуватися до нього",- заявив представник адміністрації Байдена.

Окрім цього, Салліван закликав Конгрес і нову президентську адміністрацію втілити в життя пропозицію Байдена щодо створення фонду для поновлення боєприпасів. Ця ініціатива передбачає виділення 500 мільйонів доларів на рік на закупівлю Пентагоном критичних боєприпасів, якщо вони закінчаться через війни, зокрема, війну РФ проти України.

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Також посадовець нагадав, що через російсько-українську війну США наростили виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм до 50 тисяч на місяць. Очікується, що до завершення каденції Байдена їх виробництво зросте до 55 тисяч на місяць.

Раніше повідомлялося, що завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.

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