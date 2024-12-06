США можуть зіткнутися із серйозною нестачею боєприпасів у разі війни з Китаєм, - Салліван
США можуть зіткнутися із серйозним браком боєприпасів у разі війни з Китаєм.
Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Не дай Боже, щоб ми потрапили в повномасштабну війну з КНР. Будь-яка війна з такою країною, як Китай, з такою армією, як у Китаї, призведе до дуже швидкого вичерпання запасів боєприпасів", - заявив посадовець Білого дому.
Салліван сказав, що потрібно більше інвестувати в оборонну промисловість країни й закликав новообраного президента США Дональда Трампа зосередитись на зміцненні військового виробничого потенціалу США.
"Здорова оборонно-промислова база означає здатність відновлюватися, розвиватися, будувати під час конфлікту, а не просто будувати перед конфліктом або готуватися до нього",- заявив представник адміністрації Байдена.
Окрім цього, Салліван закликав Конгрес і нову президентську адміністрацію втілити в життя пропозицію Байдена щодо створення фонду для поновлення боєприпасів. Ця ініціатива передбачає виділення 500 мільйонів доларів на рік на закупівлю Пентагоном критичних боєприпасів, якщо вони закінчаться через війни, зокрема, війну РФ проти України.
Також посадовець нагадав, що через російсько-українську війну США наростили виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155-мм до 50 тисяч на місяць. Очікується, що до завершення каденції Байдена їх виробництво зросте до 55 тисяч на місяць.
Раніше повідомлялося, що завод армійських боєприпасів у Скрентоні, що в американському штаті Пенсільванія, на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів, щоб задовольнити потреби ЗСУ.
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смішно, якби не було сумно
Україно! твій порятунок у власній ядерній зброї !!! все інше, це просто плани знищення України.
ах да, клінтони-обамиші та буші за 30 років просрали, починаючи з київ-чікен
.
а називають що для України
Чому в пакеті немає запиту на PDA?
Чому зараз 20млрд на поповнення без контракту, та як допоможуть додаткові 16млрд Україні?
США передали 3+млн, а "Северная Корея (КНДР) с 2022 года передала России не менее шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов."
1 - Китай.
2 - Рашка (з підтимкою з постчанням Китая, КНДР, Ірану)
3 - США ( з підримкою европи)
В чому проблема?
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Конгрес виділив 31.5млрд (1.7 згоріло в 2022) на PDA, та 45.8млрд на поповнення складів
По факту поставляли застарілу зброю по ціні нової - це вже визнано
витратили по ціні нової 31.7млрд PDA
Витративши 31.7млрд на поставку Х зброї по ціні нової, для поповнення складів необхідно 31.7млрд
Залишок поповнення складів: 45.8 - 31.7 = 14.1млрд
Аудит знайшов 6.2млрд котрий визнають
Тобто умовно залишок PDA: 31.5 - 31.7 + 6.2 = 6млрд
За 2023 рік, відомо
PDA 14.5млрд, аудит знайшов 3.6млрд завищень - тобто реальні поставки на 10.9млрд
Коефіціент стара зброя по ціні нової 1.33
Якщо поставити на 6млрд PDA,
нову зброю - то для поповнення складів потрібно 6млрд
якщо стару - то потрібно 6*1.33 = 8млрд
якщо визнати аудит на додаткові 2.1млрд - то потрібно 8.1*1.33 = 11млрд
На поповнення складів є 14.1млрд
Питання, для чого потрібні додаткові 16млрд на поповнення складів?
Може вирішується інше питання, тому що запит йде в пакеті з іншими запитами...
In May and June 2023, according to DOD officials, DOD notified Congress that it had misvalued ammunition, missiles, and other defense articles provided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively. The misvaluation was primarily the result of DOD ******* some of the defense articles it sent to Ukraine using the cost to replace the articles (replacement cost) rather than the value of the articles at the time of the drawdown.
Використана вартість заміни, замість остаточної вартості
Далі математика - що поповнення складів перекриває програму PDA
Та питання, чому не врахований додадтковий аудит на 2.1млрд
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and
2023.
У 1999-му вистачило би 2 состава озброєння.
У 2008-му вистачило би 10 составів озброєння.
У 2014-му вистачило би 50 составів озброєння.
У 2022-му вистачило би 100 составів озброєння.
У 2028-му НЕ вистачить і всього ВПК США.
"Інфляція" американської нерішучості.
Слабкі люди створюють тяжкі часи.
Тяжкі часи народжують сильних людей.
Сильні люди створюють хороші часи." ©
Де ми є наразі здогадатися нескладно.
Вони за себе вже сцять воювати. А ми ще про Україну говоримо...
Сьогодні війна з Китаєм, завтра - з марсіанами.
Двійочник.
Інших досягнень, крім невеликої адвокатської практики немає.
Займався адвокатською практикою у фірмі «Faegre & Benson», був радником сенатора США від Міннесоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80 Емі Клобучар. У ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2008 президентської кампанії 2008 року був у команді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Гілларі Клінтон, а згодом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Барака Обами. Після перемоги Обами на виборах президента та зайняття Гілларі Клінтон поста державного секретаря в січні 2009 року призначений заступником керівника апарату державного секретаря. У 2011 році призначений на посаду директора із планування політики (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Director_of_Policy_Planning&action=edit&redlink=1 Director of Policy Planninghttps://en.wikipedia.org/wiki/Director_of_Policy_Planning [en]) у Державному департаменті.
26 лютого 2013 року призначений радником віцепрезидента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Джо Байдена з питань національної безпеки
Офіційний звіт, згідно якого на поповнення складів 45.8млрд
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Підписані PDA на суму 31.7млрд
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/
Конгрес виділив 31.5млрд (1.7 згоріло в 2022) на PDA
Аудит знайшов від 6.2 до 8.3млрд завищень, тобто поставка застарілої техніки по ціні нової від виробиника
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
Далі математика
31.5млрд від Конгресу - 31.7млрд підписано президентов + 6.2млрд аудит = 6млрд
Тобто Україна кількісно отримала X старої зброї по ціні нової зброї на суму 31.7млрд
Аудит скоригував суму, но не кількість зброї
Залишок невикористанного PDA 6млрд
Так як поставка застарілої X штук по ціні нової на 31.7млрд, то для відновлення складів потрібно 31.7млрд
Залишок поповнення складів: 45.8 - 31.7 = 14.1млрд
Розрахунок коефіціента скільки потрібно коштів, щоб замінити стару зброю по ціні нової
За 2023 рік, PDA підписано на 14.5млрд, аудит знайшов 3.6млрд
реальні поставки 14.5 - 3.6 = 10.9млрд
Коефіціент: 14.5 / 10.9 =1.33
Варіанти поставки зброї:
на 6млрд по ціні виробника. Залишок складу 14.1 - 6 = 8.1млрд
на 6млрд по залишковій ціні. Залишок складу 14.1 - 6*1,33 = 6.1млрд
на 8.1млрд (додатковий аудит) по залишковій ціні. Залишок складу 14.1 - 8.1*1,33 = 3.3млрд
Тобто право на поповнення складу покриває право PDA з запасом
Питання, для чого потрібні додаткові 16млрд на поповнення складів?
Може вирішується інше питання, тому що запит йде в пакеті з іншими запитами...